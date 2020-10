Freudenberg. In der Region gibt es nur vier Bürgermeisterinnen. Eine ist Nicole Reschke in Freudenberg. Ein Gespräch über Zweifel und Getuschel hinterm Rücken.

Nicole Reschke ist eine Ausnahme. Die 43-Jährige – studierte Sportwissenschaftlerin, frühere Journalistin und zweifache Mutter – ist Bürgermeisterin von Freudenberg und startet im Kreis Siegen-Wittgenstein gerade in ihre zweite Amtszeit. Aber noch immer ist Politik eine männliche Domäne: gegenüber. Ein Gespräch.

Frau Reschke, achten Sie nach den Kommunalwahlen auf die Frauenquote unter den Kolleginnen und Kollegen?

Ehrlich gesagt springt mir das direkt ins Auge. Die Verteilung ist so auffällig ungleich, dass ich es wahrnehme, ohne explizit darauf zu achten. Die Männerdominanz ist gerade in den Hauptämtern wie Bürgermeister oder Landrat sehr deutlich.

Was löst das in Ihnen aus?

Ich bin nicht verärgert, sondern ich bedaure das einfach nur. Die große Frage ist ja, wie man das ändern kann, wie man Frauen ermutigen kann, den Schritt in die Politik doch zu gehen.

Und wie?

Ich kann mir vorstellen, in einer Art Tandem- oder Patenmodell helfend zur Seite zu stehen. Frauen, die Interesse an der Politik haben und sich engagieren wollen, können mich jederzeit ansprechen, damit ich ihnen – wenn gewünscht – beratend oder begleitend zur Seite stehe. Es geht darum, die Frauen zu fördern und zu bestärken, den Schritt in die Politik zu gehen, und ihnen die Sorgen zu nehmen, wenn welche vorhanden sind.

Welche Sorgen sind das? Woran liegt es, dass Frauen in der Politik unterrepräsentiert sind?

Ich kann nur Vermutungen anstellen. Es ist möglicherweise so, dass Frauen noch ausgeprägter den Anspruch haben, in allem wirklich ihr Bestes zu geben.

Männer haben den Anspruch nicht?

Doch auch, aber vielleicht nicht auf allen Ebenen. Frauen haben womöglich oft den Anspruch, nicht nur im Job 1000 Prozent zu geben, sondern auch im Bereich der Familie, der sozialen Kontakte. Und das könnte der Grund sein, warum Frauen sich einen Schritt in die Politik noch genauer überlegen, vor allem, wenn es um sehr zeitintensive, verantwortungsvolle Positionen geht. Frauen fragen sich eher als Männer: Schaffe ich das?

Frauen in der Politik. Foto: Manuela Nossutta / Funkegrafik NRW

Frauen zweifeln eher an sich?

Sie gehen zumindest offener mit ihren Zweifeln und Unsicherheiten um und formulieren sie auch. Sie hinterfragen die Dinge intensiver: Was kommt da auf mich zu? Wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Kann ich die eigenen Erwartungen und die der anderen erfüllen? Männer machen diese Zweifel, wenn sie sie haben, eher mit sich aus. Sie sind vielleicht dann und wann auch mutiger und entschlossener.

Wissenschaftliche Studien besagen, dass Frauen die politische Kultur oft als negativ empfinden. Es ginge zu wenig um die Sache und oft nur um Profilierungssucht, Vetternwirtschaft und Grabenkämpfe.

Profilierungssucht ist nicht männlich oder weiblich. Sie hängt von der jeweiligen Persönlichkeit an. Ich habe aber zum Beispiel solche Grabenkämpfe zum Glück nicht erleben müssen in meiner politischen Laufbahn. Vielleicht ist der Ort Freudenberg auch anders geprägt. Meine Mutter war viele Jahre Ratsmitglied in Freudenberg und die erste Ortsvorsteherin. Wir agieren auf politischer Ebene auf Augenhöhe miteinander, es werden keine Unterschiede gemacht.

Von Anfang an nicht?

Ich denke schon, dass genauer hingeschaut wird, wenn bestimmte Positionen viele Jahre oder immer schon von Männern bekleidet werden. Wenn dann eine Frau kommt, steht sie erst einmal unter Beobachtung. So war das auch bei mir. Damals waren meine Kinder zwei und vier Jahre alt. Die Menschen haben sich gefragt: Wie will sie das mit einer jungen Familie schaffen? Diese Frage ist verschwunden, weil die Menschen sehen, was ich bewege und wie ich auf sie zugehe. Aber: Als Mann mit zwei Kindern wird einem diese Frage nicht gestellt. Es wird auch nicht hinter seinem Rücken getuschelt, wann denn wohl das nächste Mal Nachwuchs zu erwarten ist und was das dann für das Amt bedeutet.

Wie haben Sie darauf reagiert?

Ich bin da recht entspannt, ich musste schmunzeln. Aber diese unterschiedlichen Rollenbilder in der Gesellschaft sollten überholt sein. Für Familien, in denen beide Elternteile voll berufstätig sind, ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie immer eine Herausforderung. Das gilt für Schichtarbeiter, Krankenschwestern, Pfleger, Ärzte, Rechtsanwältinnen. Und nicht nur für Menschen in Führungspositionen und schon gar nicht nur für Frauen. In unserem Fall wird vieles durch die Familie aufgefangen, durch meinen Mann und die Großeltern. Oft nehme ich mir am Nachmittag Zeit für die Kinder und gehe dann in die abendlichen Sitzungen, wenn mein Mann von der Arbeit zurück ist. Wir schaffen das als Familie.

Warum haben Sie den Weg in die Politik gesucht?

Weil ich gern Verantwortung übernehme und gerne Prozesse steuere und Dinge bewege.

Sie haben Sportwissenschaften mit Schwerpunkt Medien und Kommunikation studiert und als Journalistin gearbeitet, ehe Sie als Bürgermeisterin kandidierten. Unabhängig vom Geschlecht: Sind Sie wegen Ihrer Vita kritisch beäugt worden?

Großen negativen Druck habe ich deswegen nicht gespürt. Aber natürlich wird geschaut, was derjenige vorzuweisen hat, der sich da bewirbt. Ich denke, dass mir die Kenntnisse aus den Kommunikationswissenschaften helfen, einvernehmliche Lösungen zu suchen und zu finden. Als Leiterin der Pressestelle der Universität Siegen habe ich Erfahrung in einer Führungsposition und habe dort auch eine große Verwaltung von innen erleben dürfen. Aber egal mit welcher Ausbildung: Als Bürgermeister oder Bürgermeisterin ist man nicht allwissend. Alles ist eine Teamleistung, weil es den Rat der Experten aus den unterschiedlichen Bereichen dringend braucht. Die Kunst ist, alles zusammenzuführen und die beste Entscheidung für die Stadt zu treffen. Diese hohe Erwartungshaltung haben die Bürger an mich und das ist richtig so.

Wann wird das Thema Frauenquote in der Politik keines mehr sein? Wenn dieses Interview nicht mehr geführt werden muss?

Vielleicht (lacht). Ich kann das nur auf die Kommunen beziehen. Hier in Freudenberg haben die Menschen gesehen, dass es funktioniert mit einer Bürgermeisterin. Hier ist das alles also keine Diskussion mehr und ich würde mir wünschen, dass das in anderen Regionen auch der Fall ist. Dass da keine Fragezeichen mehr sind, sondern Erfahrungen, die aus einem oft nur theoretischen Konstrukt Alltag machen.