Drogentest Polizeikontrolle in Lüdenscheid: Wasser statt Urin abgegeben

Lüdenscheid. Wegen auffällig kleiner Pupillen soll ein Lüderscheider Autofahrer eine Urinprobe abgeben. Dieser füllt Wasser in den Becher der Polizeibeamten.

Ein Pkw-Fahrer hat am Montagmorgen, 2. März, versucht, die Polizei bei einem Drogentest zu täuschen. Wie es in einer Mitteilung der Kreispolizeibehörde des Märkischen Kreises heißt, habe der 35-jährige Lüdenscheider Wasser statt Urin in den Becher der Urinprobe gefüllt.

Weiterfahrt untersagt

Er war zuvor auf der Talstraße in Lüdenscheid angehalten worden. Angesichts seiner auffällig kleinen Pupillen forderten die Beamten den Mann zum Drogenschnelltest auf.

Die Polizisten untersagten ihm nach dem Täuschungsversuch die Weiterfahrt und nahmen ihn mit zur Blutprobe auf die Wache.