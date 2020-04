Pockenausbruch im Sauerland: Spannendes Multimedia-Spezial

Meschede. Tote, Infizierte, Quarantäne: Vor 50 Jahren brachte ein junger Mann die Pocken ins Sauerland. Eine Rückschau mit alten Bildern und Videos.

Wie kommen wir da wieder raus? Wie schaffen wir wieder Normalität? Die Frage, die in diesen Tagen die Region, Deutschland , ja die ganze Welt angesichts der Corona-Pandemie beschäftigt, musste vor 50 Jahren schon im Sauerland geklärt werden. In Meschede waren die Pocken ausgebrochen. Ein junger Mann hatte sich auf einer Reise in Pakistan angesteckt und sie so im Januar 1970 in die Region gebracht.

Es ist ein Zufall, dass sich dieses Ereignis, das die Menschen in der Region und weit darüber hinaus damals in Atem hielt, just in dem Jahr zum 50. Mal jährt, in dem das Coronavirus unser aller Leben so stark beeinträchtigt. Wir zeigen jetzt in einem Multimedia-Spezial historische Bilder, interaktive Grafiken, Videos, Zeitungsausschnitte, Textbeiträge zum Ausbruch der Pocken sowie original Filmaufnahmen, die uns der WDR zur Verfügung gestellt hat. Das alles basiert auf einer großen Serie zu dem Thema, deren Folgen unter pocken in unserem Online-Angebot zu finden sind.

Nichts ist 1:1 vergleichbar – und trotzdem kommt einem doch einiges bekannt vor, was auch in diesen Tagen unser Leben prägt: Infizierte, Isolierstationen, Tote. Menschen in Sorge. 303 Menschen mussten damals in Quarantänestationen, 20 erkrankten an der Seuche, vier Menschen starben, darunter eine 17-jährige Schwesternschülerin.

Große Auswirkungen auf Tourismus im Sauerland

In einem großen Rückblick auf die dramatischen Ereignisse haben unsere Reporter mit Zeitzeugen gesprochen, Material ausgewertet und das Geschehen von vor fünf Jahrzehnten mit hochaktuellen Fragestellungen verknüpft. Das alles wird in dem Multimedia-Spezial nun spannend aufbereitet.

Darin geht es auch um die Folgen, die damals die Schlagzeilen und das Runterfahren des gesellschaftlichen Lebens hatten. Nicht nur, dass der Karneval ausfallen musste. Vor allem für den Tourismus waren die Auswirkungen dramatisch: 75 Prozent weniger Buchungen trotz Top-Wintersportbedingungen. Ein Verlust von damals gigantischen 4 Millionen D-Mark für den Tourismus wurde beziffert. Mit Bussen wurden schließlich Ruhrgebiets-Bürger aus Dortmund nach Meschede geholt, die sich überzeugen sollten, dass die Situation nicht so dramatisch war. Und die Aktion zeigte wohl Wirkung: Der Tourismus im Sauerland erholte sich damals schnell wieder. Vielleicht ein Hoffnungsschimmer für heute.

Das Multimedia-Spezial unter