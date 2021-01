Pisten gesperrt: Sauerland wappnet sich für erneuten Ansturm

Der Touristenansturm auf Winterberg ging am Sonntag zunächst unvermindert weiter. Bis die Polizei sämtliche Zufahrtsstraßen am späten Vormittag sperrte.

Hagen Am Wochenende könnte es im Sauerland wieder zu einem Besucheransturm kommen. Die Behörden haben verschiedene Maßnahmen ergriffen.

Bis zu 15 Zentimeter Neuschnee in höheren Lagen am Freitag: Angesichts winterlicher Wettervorhersagen könnte es am Wochenende im Sauerland trotz aller Appelle und Corona-Warnungen zu einem erneuten Ansturm von Tagestouristen kommen.

Polizei und Ordnungsämter wollen Präsenz zeigen und sind nach ihren Angaben auch darauf vorbereitet, dass Ausflügler auf die Idee kommen könnten, wegen der verhängten Betretungsverbote in den Wintersporthochburgen Winterberg und Willingen auf niedriger gelegene Schnee-Regionen auszuweichen.

Verdrängungseffekte möglich

Ein Polizeisprecher im Märkischen Kreis sagte am Donnerstag, dass es in seinem Gebiet zu „Verdrängungseffekten“ kommen könnte, „weil die Leute im angrenzenden Hochsauerlandkreis nicht mehr unterkommen“. So hat die Gemeinde Schalksmühle die Rodelwiese in Winkeln mit dem Hinweis gesperrt, keine Verhältnisse wie in Winterberg haben zu wollen. Der Hang liegt nahe der A 45 und ist insbesondere für Besucher aus dem Ruhrgebiet zum Geheimtipp geworden.

Die Wintersport-Arena Sauerland/Siegerland-Wittgenstein hat noch einmal darauf hingewiesen, dass die Skigebiete geschlossen sind und keine Lifte laufen. Und: „Die Pisten sind nicht fürs Rodeln und Schlittenfahren präpariert, es ist sogar nicht gestattet auf den Pisten zu rodeln.“

"Sehnsucht nach Draußensein in Wohnortnähe"?

Auch wenn die Stadt Schmallenberg im Hochsauerland auf ihrer Internetseite hofft, dass die Menschen nach den großen Besucherströmen des vergangenen Wochenendes jetzt ihre „Sehnsucht nach Draußensein in Wohnortnähe stillen“, hat sie am Donnerstag alle Ski- und Rodelhänge sowie die dazugehörigen Parkplätze bis zum kommenden Sonntag gesperrt.

Gleiches gilt auch für das Gebiet am Giller in Hilchenbach-Lützel. Nach einer chaotischen Verkehrssituation am vergangenen Wochenende im Bereich des Skihanges am Poppenberg hat die Stadt Brilon für kommenden Samstag und Sonntag Straßensperrungen und Halteverbote eingerichtet.

Betretungsverbot: Willingen folgte auf Winterberg

Nach chaotischen Verhältnissen hatte die Stadt Winterberg bereits Anfang der Woche ein Betretungsverbot für die Pisten und zugehörigen Parkplätze in Winterberg, Altastenberg, Neuastenberg und Züschen verhängt. Die Niedersfelder Hochheide ist ebensowenig zugänglich wie der Bereich am Kahlen Asten und der Großraumparkplatz am Bremberg. Am Mittwoch zog die Gemeinde Willingen nach und sprach ein Betretungsverbot für sämtliche Ski- und Rodelabfahrten aus.

Mit derselben Maßnahme sollen am kommenden Wochenende Besucherströme im Skigebiet Fahlenscheid bei Olpe verhindert werden. Falls Tagestouristen deshalb auf Ausflugsziele in Lennestadt und Kirchhundem ausweichen, so verlautete, behalten sich beide Kommunen vor, Zufahrten komplett zu sperren.

Um den Tagestourismus zu beschränken, sperren die Gemeinde Finnentrop und die Stadt Sundern von Freitag bis Sonntag die Straßen zwischen Faulebutter und Röhrenspring sowie Kuckuck und Röhrenspring. ​