Plettenberg. In einer Realschule in Plettenberg ist Reizgas versprüht worden. Zahlreiche Kinder mussten von einem Notarzt untersucht werden.

Pfefferspray im Klassenzimmer: Zahlreiche Kinder verletzt

Wegen versprühtem Pfefferspray in einem Klassenzimmer sind fünf Schüler der Geschwister-Scholl-Realschule in Plettenberg von Rettungskräften vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert worden. Insgesamt hätten 57 Schüler im Alter von 13 bis 15 Jahren am Montagmorgen über Atemwegs- und Augenreizungen geklagt, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Der Unterricht an der Realschule wurde zeitweise unterbrochen. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass ein 15-jähriger Schüler gegen 10 Uhr das Pfefferspray im Gebäude versprüht hat. Eine verdächtige Dose sei gefunden und sichergestellt worden. Warum er das getan haben soll, muss noch geklärt werden. Die Polizei ermittelt in dem Fall wegen gefährlicher Körperverletzung.

Zeugenhinweise nimmt die Wache Plettenberg unter 02391/9199-0 entgegen. (dpa/red)