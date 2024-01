Sauerland: Zentrale Brücke wegen Einsturzgefahr gesperrt

Das Bild der B-236-Brücke über die Lenne in Nachrodt-Wiblingwerde ist gut zehn Jahre alt: Schon in den vergangenen Jahren war klar, dass die Brücke dringend sanierungsbedürftig ist.

Hagen Der Ort ist jetzt durch die Lenne fast unüberwindbar geteilt: Die Bundesstraßen-Brücke in Nachrodt musste am Freitag gesperrt werden.

Gut zwei Jahre nach der Sperrung der A 45 bei Lüdenscheid ist jetzt die nächste Brücke auf einer Umleitungsstrecke in die Knie gegangen. Die Lennebrücke der Bundesstraße 236 in Nachrodt-Wiblingwerde musste am Freitag komplett gesperrt werden – sogar für Fußgänger. Ursache sind nach Angaben von Straßen-NRW neue Schäden im Fundament- und Pfeilerbereich, die von Tauchern entdeckt wurden.

Demnach ist das Bauwerk, das derzeit instandgesetzt wird, akut einsturzgefährdet. Die nun erforderliche „Notinstandsetzung“ soll kurzfristig beginnen, sei aber, so Straßen-NRW, vom Wasserstand und der Temperatur der Lenne abhängig. Beides spricht momentan nicht für einen schnellen Start der Arbeiten.





Birgit Tupat (SPD), Bürgermeisterin von Nachrodt-Wiblingwerde, nannte die Sperrung eine „Katastrophe“ und machte Straßen-NRW im Gespräch mit der WESTFALENPOST schwere Vorwürfe. Die Entwicklung habe sich schon vor Monaten angedeutet, sie habe deshalb bei der Behörde mehrmals einen Plan B eingefordert, der sei aber nie gekommen. „Nun ist der Ort zweigeteilt“, sagte Tupat. Brandschutz und Rettungsdienst werden in den Gebieten, die für die eigenen Einsatzkräfte nun nicht mehr zu erreichen sind, von der Stadt Iserlohn übernommen.

„Druck vor Ort ist hoch“

Tupat forderte die Landesregierung dringend auf, ihre Gemeinde und die Region unverzüglich zu unterstützen. Düsseldorf müsse verstehen, wie hoch der Druck vor Ort sei. Neben den Bürgerinnen und Bürgern sei auch die gesamte Industrie der Lenneschiene betroffen. „So kann es hier nicht weitergehen“, sagte sie.

Marco Voge (CDU), Landrat des Märkischen Kreises, nannte die Sperrung eine neuerliche Hiobsbotschaft. „Das Maß ist voll. Wir brauchen Unterstützung durch Land und Bund. Dazu gehören auch effektivere Verfahren, weniger Bürokratie und schnelleres Bauen. Seit Jahren seien die Probleme vielerorts bekannt, aber es passiere zu wenig. „Deshalb fordere ich nun einen Infrastruktur-Gipfel für den Märkischen Kreis. Es braucht klare Prioritäten, damit unsere Brücken und Straßen wieder in einen tragbaren Zustand versetzt werden.“

Gordan Dudas, SPD-Landtagsabgeordneter aus der Region, forderte die Landesregierung auf, die offenen Fragen zu beantworten: „Wie werden die Wege für die Rettungsdienste geregelt? Wie kommen die Kinder und Jugendlichen in die Schulen? Was passiert mit dem Lieferverkehr für die heimischen Unternehmen?“, erklärte er. „Ganz davon zu schweigen, dass vollkommen offen ist, wie lange die Sperrung andauern soll.“ Die Sperrung sei für Nachrodt-Wiblingwerde der „Supergau“. Sie zeige deutlich den Domino-Effekt der gesperrten A 45. Dudas: „Die Lennebrücke ist die mittlerweile fünfte Brücke, die seit der Sperrung der Talbrücke Rahmede am 2. Dezember 2021 gesperrt oder abgelastet werden musste. Wir dürfen nicht länger unvorbereitet in solch kritische Situationen schlittern.“

Straßen-NRW hat Umleitungen eingerichtet. Sie werden zu zusätzlichen Verkehrsbelastungen in der gesamten A-45-Region führen – und die Straßeninfrastruktur dort auf eine weitere Belastungsprobe stellen.

Umleitung über Altena

Die Umleitung des gesamten Verkehrs erfolgt in beiden Fahrtrichtungen über die bereits eingerichtete Umleitungsstrecke für den Schwerlastverkehr der abgelasteten Brücke über die Bahn in Altena. Sie führt von Altena über die L698 (Fritz-Berg-Brücke/Bachstraße/Nettestraße/Westiger Str.), die L683 (Ihmerterstr.), die L888 (Westendorferstraße), dann über die L648 (Kesberner Str./In der Läger/Obere Mühle), über „An der Schlacht“ und den Kurt-Schumacher-Ring zur L743 (Hans-Böckler-Str.), die L648 (Dortmunder Str.), die K17 (Hellweg/Im Hütten), die L743 (Untergrüner Str.) bis zur B236.

