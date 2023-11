Meteorologin: Nächste Woche Tauwetter auch im Sauerland

Hagen Winter-Wunderland im Sauerland. Doch selbst ganz oben wird es wohl kommende Woche Tauwetter geben. Was die Meteorologin sagt.

Ein Traum-Winterwochenende steht dem Sauerland ins Haus, doch dauerhaft wird das Wetter wohl nicht so winterlich bleiben. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen geht davon aus, dass es etwa ab Dienstag auch in Südwestfalen wieder zu deutlichen Plustemperaturen kommen wird.

„Wir rechnen damit, dass es 3 bis 5 Grad plus werden könnten“, so eine Meteorologin des DWD in Essen im Gespräch mit unserer Redaktion. Am Kahlen Asten und in weiteren Lagen über 600 bis 700 Metern könnte es noch ein wenig länger frostig bleiben, aber auch dort dürfte es ab Mittwoch zu Plus-Graden kommen. Der Schnee wird dann zumindest in den etwas niedrigeren Gebieten wieder tauen“, so die Meteorologin.

Und wie sieht es am Wochenende aus? Es bliebt erst einmal kalt. Am Samstag wird es laut DWD stark bewölkt bis bedeckt sein, einzelne Auflockerungen nicht ausgeschlossen. Vereinzelt gibt es etwas Schneefall, insbesondere im Osten, also auch im Sauerland. Es wird einen Temperaturanstieg auf -2 bis +1 Grad geben, in den Hochlagen des Sauerlandes um -4 Grad. In der Nacht zum Sonntag wird es stark bewölkt sein, zeitweise gibt es noch etwas Schneefall mit Glättegefahr. Eine Abkühlung auf -2 bis -5 Grad wird erwartet, in Gipfellagen -8 Grad.

Am Sonntag wird es laut DWD wechselnd bis stark bewölkt sein, gebietsweise mit etwas Schneefall, in tiefsten Lagen ist auch Schneeregen möglich. Tageshöchsttemperaturen zwischen -1 und 2 Grad, im höheren Bergland weiter Dauerfrost um -2 Grad. In der Nacht zum Montag soll es wolkig bis stark bewölkt sein mit gebietsweise etwas Schneefall mit Glättegefahr. Temperatur liegen dann bei 0 bis -3 Grad, im Bergland bei bis -8 Grad.

Klar ist auch ihre Antwort auf die Frage, ob der frühe Wintereinbruch schon eine Richtung für das Weihnachtswetter vorgibt: „Nein, das kann man überhaupt nicht sagen. Dafür ist es noch viel zu früh.“

