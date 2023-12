Luxushotel: „Scheitern hat nichts mit dem Sauerland zu tun“

Winterberg/Lennestadt Nach dem Aus für die Baupläne in Winterberg: Warum die Umsetzung touristischer Großprojekte derzeit schwierig ist.

Der geplatzte Bau eines Luxus-Hotels in Winterberg-Hoheleye schlägt weiter hohe Wellen. Auf dem Grundstück auf einer 700 Meter hohen Erhebung im Hochsauerland namens „Großer Saukopf“ wollte der renommierte Hamburger Projektentwickler Gert Prantner eine 5-Sterne-Herberge bauen. Investitionssumme: gut 60 Millionen Euro. Jetzt gab er das Scheitern des ehrgeizigen Vorhabens bekannt. Als Gründe nannte er „nicht zu realisierende Bankfinanzierungen“ und „die Immobilienkrise“. Für Jochen Balduf aus Lennestadt, der mit seinem Unternehmen „Oneworld Consulting“ Touristikunternehmen weltweit berät, stehen die aktuellen Entwicklungen in Winterberg stellvertretend für die Branche.

Wie wichtig wäre aus Ihrer Sicht ein solches Luxushotel für das Sauerland gewesen?

Es wäre ein gutes Signal für das Sauerland gewesen. Aber das Scheitern des Projekts hat nichts mit dem Sauerland zu tun.

Was meinen Sie damit? Sind die Zeiten generell schwierig für touristische Großprojekte?

In der Tat. Es ist für mich unbestritten, dass Deutschland im internationalen Vergleich bei Großprojekten dieser Art Standort- und Wettbewerbsnachteile hat.

Worin liegen die Nachteile?

Es sind nicht nur die enorm angezogenen und mutmaßlich auch in den kommenden Monaten steigenden Zinssätze, die Baukosten in die Höhe treiben und eine zuverlässige Finanzierung touristischer Großprojekte schwierig machen. Ich denke auch an die hohen Energiepreise - die besonders bei Hotels mit großem Wellnessangebot durch die Decke gehen -, an die zunehmenden Kosten für die Personalbeschaffung in einer Branche mit großem Fachkräftemangel und die ausufernden bürokratischen Anforderungen: Nehmen Sie allein die Umweltauflagen. Zusammen mit den politischen Unsicherheiten und den Corona-Nachwirkungen führen diese Aspekte dazu, dass Banken und Investoren kalte Füße bekommen. Ihnen ist einfach das Risiko zu groß. Hinzu kommt, dass Hoteliers nicht unendlich steigende Kosten an potenzielle Übernachtungsgäste weitergeben können. Um Gewinne zu erwirtschaften, bleibt ihnen genau genommen nur, an der Qualität zu sparen. Dadurch droht aber, dass die Schere zur europäischen Konkurrenz nur noch größer wird. Kurzum: Auf dem Papier lassen sich ambitionierte Bau-Pläne kaum noch wirtschaftlich darstellen.

Wenn Sie die „ausufernden bürokratischen Anforderungen“ ansprechen, kritisieren Sie die Politik. Was missfällt Ihnen in diesem Zusammenhang?

Die Politik schafft hierzulande keine tragfähigen Rahmenbedingungen für den Tourismus. Es werden allerorten nachhaltige Tourismuskonzepte gefordert. Das ist gut und schön, aber realitätsfern, wenn diese nicht zu finanzieren sind. Oder nehmen Sie das große Branchenproblem des Personalmangels. Die Erhöhung des Bürgergeldes macht den Betrieben das Leben noch schwerer. Man muss kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass weitere Mitarbeiter abspringen werden und noch mehr Geld für Personalbeschaffung aufgewendet werden muss. Und das vor dem Hintergrund vielerorts weiterhin zu weniger Betreuungsangebote für Kinder und einer Haltungsfrage bei der Generation Z: Es sind immer weniger Menschen bereit, spätabends, an Wochenenden und an fünf Tagen in der Woche zu arbeiten.

Die Pläne für ein 5-Sterne-Hotel auf dem Grundstück, auf dem derzeit das Clubhotel Hochsauerland feierwillige Gruppenreisende anlockt, sind geplatzt. Heißt das, dass im Moment Party-Tourismus über Luxushotellerie siegt?

Das kann man so nicht sagen. Für die Betriebe im Party-Tourismus waren die Zeiten schon einmal besser. Auch sie müssen mit teils deutlich gestiegenen Preisen für Essen und Trinken kalkulieren sowie mit einer Zielgruppe, die inflationsbedingt zurückhaltender ist. Und nicht zu vergessen: Auch sie brauchen Mitarbeiter, die noch zu später Stunde das ein oder andere Bier zapfen. Beim Personalthema ist wahrlich keine Entspannung in Sicht.

