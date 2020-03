Manche Dinosaurier sind auch Enten. Denn Funde der Urviecher wurden in der Vergangenheit häufig falsch gedeutet. „Man weiß ja nicht, ob die Leute sich in 100 Jahren darüber kaputtlachen, wie wir heute Dinos rekonstruieren“, schildert Julia Nöker vom Galileo-Park in Lennestadt-Meggen. Der zeigt ab heute die neue Jahres-Ausstellung „Saurier – Erfolgsmodell der Evolution“ als Kooperation mit dem Ottoneum Kassel und dem Senckenberg-Museum Frankfurt. Zwischen schmatzenden Dschungelgeräuschen und zuckenden Blitzen können die Besucher 300 Millionen Jahre Erdgeschichte erkunden und gleichzeitig auch Wissenschaftshistorie reflektieren.

Unser Bild vom Tyrannosaurus Rex und seinen Freunden hat sich seit der ersten globalen Dinomanie ab 1858 in den USA mehrfach geändert. Die Forscher können nur mit Rückschlüssen arbeiten, anhand von Fossilienfunden, versteinerten Fußspuren oder Fraßspuren an anderen versteinerten Lebewesen.

Wissensvermittlung in Lennestadt

Julia Nöker im Galileo-Park mit dem Modell eines pflanzenfressenden Kentosaurus. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Der Compsognathus ist ein Beispiel für den Fortschritt der Wissenschaft. Früher hat man ihn plump in Känguru-Haltung rekonstruiert. Seit den 90er Jahren geht die Forschung davon aus, dass er ein schneller, agiler Läufer war. Mittlerweile sind viele kleine mit ihm verwandte befiederte Raubsaurier gefunden worden, so dass die Paläontologen nun vermuten, dass er auch befiedert war.

Im Zentrum der Ausstellung steht natürlich ein gigantischer Dino, ein Kentosaurus mit spitzen Zacken auf dem Rücken, ein Pflanzenfresser, und dazu ein furchterregendes Tyrannosaurus-Gebiss. Aber die Schau thematisiert Saurier, nicht alleine Dinos. Und damit eröffnet sich den Besuchern zu Lande, in der Luft und zu Wasser in als Erlebnisräumen gestalteten Dioramen der Blick auf vielfach unbekannte Zusammenhänge. Die Dinos sind zwar ausgestorben, die Saurier sind aber noch mitten unter uns. Vögel bilden die evolutionär außerordentlich anpassungsfähigen und erfolgreichen Nachfahren der Dinos. Die Vögel wiederum haben sich nicht, wie man vermuten könnte, aus den Flugsauriern entwickelt, sondern stammen von den zweibeinigen Raubdinos ab. Der Archaeopterix ist das Bindeglied zwischen Landläufern und Fliegern.

Aus dem Wasser ans Land in die Luft

Für Julia Nöker ist es besonders wichtig, dass die prägenden Evolutionsschritte verständlich vermittelt werden. Der Weg aus dem Wasser ans Land zum Beispiel, angefangen mit den Lungenfischen über Amphibien bis zu Reptilien. „Eine harte Eierschale ist wichtig für die Anpassung an das Leben an Land“, verrät Julia Nöker, die von Haus aus Archäologin ist und sich als Kuratorin des Galileo-Parks begeistert in das Saurier-Abenteuer stürzt. „Eier mit einer harten Schale sind am besten gegen das Eindringen von Wasser und auch gegen Austrocknung geschützt.“

Theorien zum Aussterben

Evolutionär ähnlich wegweisend ist die Eroberung der Luft, der lange Weg zur Kunst des Fliegens. Am Ende führt die Ausstellung ins Wasser zurück, zu der Lederschildkröte, die sich mit ausgestorbenen Fischsauriern in den Fluten tummelt, und die auch heute noch die Artenvielfalt auf unserem Planeten bereichert.

Zum Abschluss können sich die Besucher über die Theorien zum Aussterben der Dinos informieren, über die wissenschaftlich seriösen, aber auch über die bizarren. Denn Dinos sind nicht nur Naturkunde, sie sind auch Popkultur. Die Ausstellung ist für Familien ausgesprochen geeignet.

Die Ausstellung ist vom 14. März bis zum 15. November zu sehen.

