Legoland: Familien-Abenteuer mit Übernachtung zu gewinnen

Hagen. Wir verlosen einen Kurzurlaub für vier Personen mit einer Übernachtung im Legoland Deutschland Resort.

Auszeit vom Alltag und Spaß für die ganze Familie gefällig? Wir verlosen einen Kurzurlaub für vier Personen im Legoland Deutschland Resort im bayrischen Günzburg.

Dort erwarten Sie zahlreiche Abenteuer für kleine und große Gäste. Zwei Tagestickets für den Park und eine Übernachtung mit Frühstück in einem Themenzimmer im Legoland Feriendorf sind inklusive.

Datenschutzhinweise nach DSGVO erhalten Sie unter www.funkemedien.de/datenschutzinformation oder der kostenfreien Rufnummer 0800 804333. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich einverstanden, dass im Falle eines Gewinnes Ihr Name und Wohnort in der WP veröffentlicht werden.

Täglich wissen, was in der Region passiert: Hier kostenlos für den WR-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sauer- und Siegerland