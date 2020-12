Lage bleibt ernst: Nun mehr als 1000 Corona-Tote in Region

Wie hier in einem Labor in Lüdenscheid werden die Corona-Tests ausgewertet.

Hagen/Sauerland. Flächendeckend hohe Sieben-Tages-Werte, viele Tote und weniger freie Intensivbetten. Die Lage vor Weihnachten in den Kreisen.

Mit einer traurigen Rekordmarke geht die Region in die Weihnachtsfeiertage: Im Regierungsbezirk Arnsberg sind jetzt mehr als 1000 Corona-Tote zu beklagen. Und es sind nicht nur die Hochbetagten. So musste die Stadt Hagen am Dienstag gleich sechs weitere Fälle verkünden, in denen Menschen an dem Coronavirus verstorben waren. Eine Person war bereits 87 Jahre alt, eine weiter 79, die jüngste aber erst 44 Jahre alt und drei zwischen 63 und 69 Jahre. Die Lage bleibt also weiter äußerst angespannt – auch weil die maßgebliche Sieben-Tages-Inzidenz flächendeckend sehr hoch bleibt. Das zeigt der regelmäßige Blick der WESTFALENPOST auf die Daten, der diesmal wegen der Weihnachtsfeiertage einen Zeitraum von fünf und nicht – wie sonst üblich – sieben Tagen umfasst.

Die Kernaussagen der Fünf-Tag-Bilanz:

Die Zahl der Corona-Toten ist in allen zwölf Landkreisen und Großstädten des Regierungsbezirks Arnsberg angestiegen – und zwar erneut teils zweistellig.

Die Zahl der Corona-Patienten auf den Intensivstationen ist im Wochenvergleich stabil geblieben.

Die Sieben-Tages-Inzidenz, die die Quote der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche misst, ist in acht von zwölf Kreisen und Großstädten im Wochenvergleich gestiegen, in vier Städten und Kreisen liegt der Wert über 200. Darunter ist nun auch neben Hagen, Herne und Bochum der Märkische Kreis. Und de facto gehört auch der Ennepe-Ruhr-Kreis mit einem Wert von 199,6 dazu. Der Kreis Olpe liegt auch nur sehr knapp darunter.

Die aktuelle Dynamik

Schaut man nur auf den Regierungsbezirk Arnsberg, führt Herne die Rangliste an. Sie basiert auf den Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI), Stand Mittwoch 0 Uhr.

1. ( Vorwoche 1.) Herne: 296,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen (58 Tote, 7 mehr als vor einer Woche)

2. (5.) Bochum: 227,9 (66 , +7)

3. (7.) Märkischer Kreis: 224,3 (100, +8)

4. ( 6). Hagen: 213,6 (98 Tote, + 13 )

5. (8.) Ennepe-Ruhr-Kreis: 199,6 (108, +15)

6 . (4.) Olpe: 198,6 (77, +6)

7. (2.) Hamm: 182,9 (85 Tote, +8)

8. (3.) Dortmund: 173,7 (129, +6)

9. (9.) Kreis Unna: 153,5 (170, +6)

10. (10.) Kreis Soest: 136,9 (49, +12)

11. (11.) Siegen-Wittgenstein: 139,4 (48 Tote, +9)

12. (12.) Hochsauerlandkreis: 126,6 (65, +7)

Die Verstorbenen-Zahlen

Im Regierungsbezirk Arnsberg sind seit März 1053 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben, das bedeutet 104 neue Todesfälle in den vergangenen fünf Tagen. Der Anstieg bleibt also dramatisch. In den vergangenen vier Wochen gab es binnen einer Woche immer zwischen 116 und 141 neue Todesfälle zu beklagen. Anfang Oktober lag die Gesamtzahl noch bei 290. Binnen zweieinhalb Monaten sind also 763 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Regierungsbezirk Arnsberg gestorben.

Die Intensivstationen

200 Covid-Patienten (davon 106 beatmet) werden aktuell im Regierungsbezirk Arnsberg auf Intensivstationen behandelt – das sind vier weniger als vor fünf Tagen. In diesem Bereich ist die Lage also auf den ersten Blick stabil. Allerdings: Die Zahl der freien Intensivbetten ist erneut rückläufig: 211 von aktuell insgesamt 1353 zu Verfügung stehenden Intensivbetten in der Region sind noch frei – das sind zum einen18 freie Betten weniger, zum anderen sind aber auch insgesamt elf Intensivbetten weniger als verfügbar gemeldet. Und das, nachdem in der vergangenen Woche schon mehr als 120 Plätze weniger gemeldet worden waren. Das Intensivbettenregister zeigt im Detail diese Werte:

1. (Vorwoche 1.) Märkischer Kreis: 25,2 % der Intensivbetten mit 30 Corona-Patienten belegt.

2. (2.) Kreis Unna: 23,9 %, 26

3. (3.) Hamm: 22,6 %, 14

4. (6.) Herne: 19,7 % 13

5. (5.) Hagen: 19,2 %, 14

6. (8.) Kreis Olpe: 16,1 %, 5

7. (11.) Kreis Soest: 15,1 %, 11

8. (4.) Bochum: 11,3 %, 32

8. (10.) Dortmund: 11,3 %, 32

10. (9.) Hochsauerland: 9,2 %, 11

11. (7.) Ennepe-Ruhr: 8,4 %, 11

12. (12.) Kreis Siegen-Wittgenstein: 5,3 %, 6