Junge (11) findet alte Panzerfaust mit Metalldetektor

Bad Wünnenberg. Auf einer Pferdekoppel in Bad Wünnenberg hat ein Elfjähriger einen gefährlichen Fund gemacht. Sein Metalldetektor führte ihn zu einer Granate.

Mit einem Metalldetektor hat ein Elfjähriger eine alte Panzerfaust auf einer Pferdekoppel in Leiberg entdeckt. Der Junge suchte am Samstag (6.11.) eine Wiese mit einem Metalldetektor ab, wie die Polizei am Montag vermeldet.

Als das Gerät ausschlug, grub der Elfjährige mit einer Schaufel und entdeckte nach etwa 20 Zentimetern die verrostete Granate einer Panzerfaust im Erdreich. Seine Mutter alarmierte daraufhin die Polizei.

Kampfmittelräumdienst holt gefährliche Granate ab

Die Beamten nahmen sofort Kontakt zum Kampfmittelräumdienst auf, der den Fund als gefährlich einstufte. Das Ordnungsamt Bad Wünnenberg übernahm die Sicherungsmaßnahmen, bis die vermutlich noch scharfe Granate vom Kampfmittelräumdienst abgeholt wurde.

Für die Kreispolizeibehörde Paderborn ist das ein Anlass zur Warnung: Im Erdboden oder unter Wasser verborgene Metallgegenstände bergen immer die Gefahr, dass es sich um alte Kriegsmunition oder scharfe Waffen handelt. Es wird dringend davor gewarnt, diese Gegenstände anzufassen. Verdächtige Funde sind umgehend der Polizei, dem Ordnungsamt oder dem Kampfmittelräumdienst zu melden.

