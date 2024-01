Jugendlicher (16) bei Schlägerei lebensgefährlich verletzt

Meinerzhagen Bei einer Auseinandersetzung unter Jugendlichen am Skaterpark in Meinerzhagen hat ein 16-Jähriger lebensgefährliche Verletzungen erlitten.

Notarzt und Rettungsdienst mussten am Dienstagabend um das Leben eines 16-Jährigen kämpfen. An der Skateranlage unweit des Stadions in Meinerzhagen war es kurz vor 19 Uhr zu einer Auseinandersetzung innerhalb einer Gruppe Jugendlicher gekommen. Dabei wurde ein 16-Jähriger lebensgefährlich verletzt. Er wurde unter Reanimationsbedingungen in ein Krankenhaus eingeliefert - sein Zustand war am späten Abend noch sehr kritisch.

Die Umstände und Hintergründe des Geschehens sind noch völlig offen, nähere Angaben konnte die Polizei am Abend noch nicht machen. Beteiligte aus der Gruppe wurden noch am Abend von Ermittlern vernommen.

Polizei war mit Großaufgebot vor Ort

Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort - der Tatort am Skaterpark wurde für die Spurensicherung weiträumig abgesperrt. Kriminaltechniker des Polizeipräsidiums Hagen sicherten Spuren und Beweismittel. Die weiteren Ermittlungen der Polizei MK und der Staatsanwaltschaft Hagen dauern an.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sauer- und Siegerland