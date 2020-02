Iserlohn: Prozess um brutalen Doppelmord beginnt

Iserlohn/Hagen. Er sah sie als sein Eigentum an: In Iserlohn soll ein Mann seine Ex und deren Freund brutal getötet haben. Wir berichten vom Prozessauftakt.

Es geschah in aller Öffentlichkeit, äußerst brutal - und zurück blieb ein erst zwei Monate altes Kind, das nun Waise ist. Der Doppelmord von Iserlohn hat weit über die Region hinaus für Aufsehen gesorgt. Ab Dienstag wird er vor dem Landgericht Hagen verhandelt.

Über Stunden soll der 44-jährige Angeklagte ihr und ihrem neuen Lebensgefährten in Iserlohn am 17. August vergangenen Jahres aufgelauert haben. Dann soll er zugestochen, seine von ihm getrennt lebende Frau brutal in einem Parkhaus getötet haben. Bevor er dann deren Lebensgefährten verfolgt, ebenso brutal niedergestochen und getötet haben soll. Am helllichten Tag, in aller Öffentlichkeit und während die knapp zwei Monate alte Tochter der beiden noch im Auto lag, der so die Eltern genommen wurden.

Angeklagt wegen zweifachen Mordes

Wegen zweifachen Mordes muss sich nun der 44 Jahre alte Mann aus Bergisch Gladbach vor dem Landgericht Hagen verantworten. Die Frau, die ebenso wie der Angeklagte aus dem Kosovo stammt, soll ihren Ehemann im September 2018 endgültig verlassen haben. Der soll sie jedoch als sein „Eigentum“ betrachtet und laut Anklage spätestens am Tattag beschlossen haben sie zu töten. Ebenso wie den neuen, aus Afghanistan stammenden Lebensgefährten, mit dem sie inzwischen ein Kind hatte. Er, so die Anklage, musste sterben, weil er ihm die Ehefrau nach seiner Meinung „weggenommen“ habe.

Am 17. August soll der Angeklagte beiden am Iserlohner Bahnhof und dem daneben liegenden Parkhaus über Stunden aufgelauert haben. Gegen 14.20 Uhr soll er seine Ehefrau in dem Parkhaus mit mehreren Messerstichen niedergestochen haben. Auch den neuen Lebensgefährten soll er bereits in dem Parkhaus mit dem Küchenmesser mit einer zwölf Zentimeter langen Klinge verletzt haben. Als dieser nach draußen geflüchtet sei, soll er ihn bis in die Nähe der Bahngleise verfolgt haben. Dort soll er weiter massiv auf ihn eingestochen haben.

Fotos vom sterbenden Opfer per Smartphone verschickt

Das alles mussten viele Augenzeugen an jenem Samstagnachmittag am Bahnhof in Iserlohn miterleben. Damit nicht genug: Von dem im Sterben liegenden Mann soll der Angeklagte mit seinem Smartphone zwei Fotos gemacht und diese verschickt haben. Beide Opfer sollen aufgrund der Messerstiche verblutet sein. In dem Auto der beiden Getöteten lag noch deren knapp zwei Monate alte Tochter. Der nicht vorbestrafte Angeklagte muss mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe rechnen.