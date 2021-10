Innovationscluster: So macht Südwestfalen die Wirtschaft fit

Olpe. Gemeinsam wollen sie stärker sein. Die Industrie in Südwestfalen will mit einem Netzwerk den Wirtschaftsstandort stärken.

Konkurrenzdenken ist von gestern, die Zukunft gehört der Kooperation: Die Industrie in Südwestfalen startet eine umfassende Netzwerk-Initiative, um die Zukunft der beteiligten Unternehmen und ihrer Arbeitsplätze zu sichern. Mit im Boot im geplanten „Innovationscluster Südwestfalen“ sind neben zahlreichen Firmen auch Unternehmensverbände, die Industrie- und Handelskammern sowie die Hochschulen der Region. Das Projekt trägt den Arbeitstitel „DO IT Südwestfalen“. Vorbild ist Ostwestfalen (OWL). Dort hat eine vergleichbare Einrichtung bisher bereits rund 200 Millionen Euro Fördermittel eingeholt. Es geht also um die Wettbewerbsfähigkeit einer ganzen Region.

„Wir bauen eine Plattform, auf der sich Unternehmen mit Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Reallaboren und anderen Einrichtungen vernetzen können, um gemeinsam an Zukunftsthemen und Innovationen zu arbeiten“, sagt Werner Schmidt, Geschäftsführer der Beratungsgesellschaft Via Consult. Der Via-Verbund wurde 1994 als Kooperation mittelständischer, inhabergeführter Unternehmen der Automobilzulieferindustrie in Südwestfalen gegründet. Basierend auf diesen Erfahrungen und auf der Via-Organisationsstruktur soll DO IT Südwestfalen nun branchenübergreifend aufgebaut werden. Dazu soll noch in diesem Monat eine eigene GmbH mit Sitz in Olpe gegründet werden. Einige größere Unternehmen und Verbände haben ihre Teilnahme bereits zugesagt.

Standort Olpe

Impulsgeber sind neben der Via Consult Professor Holger Burckhart, Rektor der Uni Siegen, und Arndt Kirchhoff, Präsident der Unternehmensverbände NRW und Vorsitzender des Beirats der Kirchhoff-Gruppe. Das Bundes- und das Landeswirtschaftsministerium haben nach Angaben von Werner Schmidt ihre Unterstützung bereits signalisiert. Das personelle Rückgrat der GmbH wird zunächst von der Via Consult gebildet; mittelfristig soll DO IT Südwestfalen jedoch etwa ein Dutzend eigene Stellen erhalten.

Globalisierung, Nachhaltigkeit, Klimawandel, Mobilitätswende, Digitalisierung, Fachkräftemangel – das sind die Mega-Themen, denen sich nicht nur die Politik, sondern auch die Unternehmen stellen müssen. Kleine und mittlere Betriebe sind damit schnell überfordert. Hier kommt das Innovationscluster ins Spiel.

Es geht um gemeinsames Denken. „Ziel ist es, Produkt- und Prozessinnovationen aus der Region auf den Weg zu bringen und damit letztlich auch für Jobs zu sorgen“, sagt Arndt Kirchhoff. „Zusammen sind alle schneller und erfolgreicher.“ Jeder zweite Arbeitsplatz stehe in den kommenden Jahren vor einem grundlegenden Wandel, eben wegen der genannten Mega-Trends. Darauf müsse man sich vorbereiten „und den Menschen die Angst davor nehmen“.

Der Wettbewerb ist global

Beispiel gefällig? Wenn Mittelständler ihre IT-Sicherheit neu aufstellen müssen, um vor Hackerangriffen gewappnet zu sein, dürfte der 50-Mann-Betrieb damit überfordert sein. Das Innovationscluster würde in diesem Fall Interessenten sammeln und mit Hochschulen und anderen Experten vernetzen und ein Projekt-Management aufsetzen, um dann gemeinsam Lösungen zu suchen. Die Ergebnisse würden den Teilnehmern zunächst exklusiv zur Verfügung gestellt. In Konkurrenz treten sie damit nicht, weil die Projekte nicht ihr Kerngeschäft betreffen.

„Viele Unternehmer haben verstanden, dass sie bei bestimmten Problemen allein nicht mehr weiterkommen“, betont Hanni Koch, Mitglied der Geschäftsleitung von Via Consult. „Der Wettbewerb sitzt nicht im nächsten Dorf, der sitzt in der ganzen Welt“, ergänzt Schmidt. Deshalb schaut Arndt Kirchhoff sogar schon über den südwestfälischen Tellerrand hinweg: Ostwestfalen und das Bergische Land seien strukturell mit Südwestfalen vergleichbar; eine regionale Zusammenarbeit biete sich an.

Fördermittel in die Region holen

Zudem hat das Cluster auch das Ziel, möglichst viele Fördermittel aktueller und zukünftiger Konjunkturprogramme nach Südwestfalen zu holen. Schmidt: „Wenn mehrere Partner zusammenarbeiten, steigt die Chance, dass sie öffentliche Unterstützung bekommen.“ Konkurrenz belebt halt nicht immer das Geschäft.

Für die strategische Ausrichtung des Innovationsclusters Südwestfalen soll ein Gremium (Board) aus führenden Persönlichkeiten der Region eingesetzt werden. Es bildet die Perspektiven aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik ab. Ihm soll ein wissenschaftlicher Beirat zur Seite gestellt werden, der sich aus Fachvertretern der regionalen Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen zusammensetzt. Das Board entscheidet auch über die Aufnahme neuer Mitglieder und spricht Empfehlungen für Projekte aus. Das Innovationscluster finanziert sich aus Beiträgen der Mitglieder und aus öffentlichen Fördermitteln.

„Wir bereiten den Weg, dass die Region sich weiterentwickeln kann“, sagt Koch. Sie, Schmidt und Kirchhoff hoffen auf möglichst viele Unterstützer. Denn dann steigt die südwestfälische Schwarmintelligenz.