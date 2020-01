Im Schnitt vier Arztstellen pro betroffener Klinik vakant

Laut einem Bericht des Deutschen Krankenhausinstituts ist der Anteil der Kliniken, die Probleme haben, Arztstellen zu besetzen, in den vergangenen drei Jahren von 60 auf 76 Prozent angestiegen. Im Schnitt sind pro betroffenes Krankenhaus fast vier Stellen vakant, im Pflegedienst sind es 13 Vollzeitstellen.

Nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums fehlten im Jahr 2018 in der Gesundheits- und Krankenpflege in Nordrhein-Westfalen mehr als 5000 Pflegefachkräfte sowie in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege rund 700 Pflegefachkräfte. Aktuellere Zahlen liegen demnach noch nicht vor.