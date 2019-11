Hagen/Lennestadt. Bei Deutschlands größter Honigprüfung hat der Kreis Olpe besonders gut abgeschnitten. Zwei Imkerinnen erzählen, was den Honig so besonders macht.

Mehr als die Hälfte der Wildbienen-Arten sind laut der Roten Liste bundesweit gefährdet. Gleichzeitig steigt die Zahl der Imker. 120.700 Mitglieder zählt der Deutsche Imkerbund. Damit zeigt auch der Trend bei der Honigproduktion wieder nach oben.

Bettina Mester (40) aus Lennestadt-Halberbracht gehört zu denen, die ihren Honig selber machen. Besser gesagt, ihre Bienen. Und er ist so gut, dass er jetzt bei der jährlichen Honigprüfung vom Landesverband Westfälischer und Lippischer Imker ausgezeichnet wurde.

Die Hobby-Imkerin serviert ihn zum Frühstück am heimischen Esstisch. „Echter Deutscher Honig“ steht in weißen Großbuchstaben auf dem gelb-grünen Etikett. Mit am Tisch sitzt Margaretha Cordes. Die Vorsitzende des Kreisimkerverbands liegt mit ihrem Honig noch vor Bettina Mester auf dem 4. Platz. Insgesamt landeten sechs Honige aus dem Kreis Olpe unter den Top 20. Damit zählen sie zu den besten in Südwestfalen. Was ist an dem Olper Honig so besonders?

Sauer- und Siegerland Bewertung sichert die Qualität Mehr als 1,9 Tonnen Honig wurden bei Deutschlands größter Honigbewertung von 40 Prüfern überprüft. Sie zeigt den Imkern, wie es um ihren Honig steht. Die Verbraucher können sich sicher sein, einen echten deutschen Honig zu erhalten. Auch die Imkervereine aus Meschede, Lippstadt, Kierspe und Meinerzhagen durften sich über Auszeichnungen ihrer Honige freuen.

Viele Blüten sorgen für würzigen Geschmack

„Während im Kreis Soest hauptsächlich Raps wächst, haben wir hier Wald und Wiesen mit vielen verschiedenen Blüten. Das macht einen gut schmeckenden und würzigen Honig aus“, sagt Cordes. Eine Pollenanalyse ihres im Frühjahr geernteten Honigs (Frühtracht) hat ergeben, dass 48 Prozent von der Brombeere stammen. Ansonsten mischen zum Beispiel noch Weißklee, Ginster und Hortensie mit. In einem Radius von etwa drei Kilometer Luftlinie suchen die Bienen (pro Volk 20.000 bis 30.000) nach Nektar.

Das Messer sticht durch die glatte Oberfläche, sofort schmiegt sich der blassgelbe Saft ans blanke Metall. Beim Anheben fließt er langsam von der Klinge. Was kleben bleibt, kommt aufs Brötchen. Die zähe Masse saugt sich in den Teig. Das Brötchen zum Mund, jetzt der erste Biss: Angenehm süß, mild, sämig und ja, tatsächlich würzig.

Nach dem Abfüllen versieht Bettina Mester die Gläser mit dem sogenannten Gewährverschluss, dem Honigetikett. Foto: MATTHIAS GRABEN / FUNKE Foto Services

„Echter Deutscher Honig“ muss in Deutschland produziert und naturbelassen sein

Neben dem Geschmack bewerten die Prüfer die Aufmachung (Ist der Gewährverschluss ordentlich angebracht?), Gewicht (Sind 500 Gramm oder mehr im Glas?), Wassergehalt (der muss unter 18 Prozent liegen), Sauberkeit (Sind Glas oder Deckel beschmutzt?), Konsistenz (Soll der Honig flüssig oder fest sein?) und Geruch.

Wofür der Olper Honig ebenfalls steht: Er ist rückstandsfrei. Rückstände? Wovon? „Wenn Blüten gespritzt werden oder der Imker chemische Mittel einsetzt, stellt man das im Nektar fest“, erklärt Margaretha Cordes. Das Gütesiegel „Echter Deutscher Honig“ bekommt ein Honig auch nur dann, wenn er ausschließlich in Deutschland produziert wurde und eben naturbelassen ist. Das heißt, dem Honig darf nichts entzogen oder hinzugefügt werden, so schreibt es die Honigverordnung des Deutschen Imkerbunds vor.

Immer mehr junge Leute und Frauen wollen imkern

129 Proben hat der Kreisimkerverband Olpe eingereicht, das sind 10 Prozent von insgesamt 1295 geprüften Honigen – so viele wie noch nie. Damit hat der Verein den größten Zuwachs an Teilnehmern. „Unsere Grundkurse für Neuimker sind immer voll. Es kommen vor allem mehr junge Leute und Frauen“, sagt Margaretha Cordes. Ob das an einem höheren Bewusstsein für die Umwelt liegt, weiß sie nicht.

Bettina Mester macht seit vier Jahren in Bienen. Die Geschichte dazu: Im benachbarten Pfarrgarten, den ihr Mann bewirtschaftet, standen Bienenstände auf der Wiese. Sie kamen weg, als ihr Besitzer verstarb. „Mein Mann meinte danach, die Ernte sei vorher besser gewesen. Da habe ich zu ihm gesagt, er könne ja imkern“. Der Gatte wollte nicht, also selbst ist die Frau. Mit drei Kindern. Und einem Job als Darstellerin bei der Freilichtbühne Elspe.

2018 gab es wegen Trockenheit vor allem Waldhonig

2019 sei ein „sehr gutes“ Honigjahr gewesen. 2018 hingegen habe es mit der Ernte „mager“ ausgesehen. „Es war zu trocken. Die Bienen haben kaum Nektar gefunden und ihn dann für sich selbst gebraucht“, erklärt Margaretha Cordes. Honig gab es trotzdem. Allerdings keinen Blütenhonig, sondern Waldhonig. Aus Honigtau. Ihn scheiden Läuse aus, die sich von den Pflanzensäften verschiedener Bäume ernähren.

„Kein Jahr ist wie das andere“, sagt Bettina Mester. Und kein Honig ist wie der andere. Es hängt eben davon ab, an welchen Blüten die Bienen naschen. Wenn sie ab April/Mai schwärmen, geht auch die Arbeit für die Imker richtig los. „Alle acht bis zehn Tage schaut man nach den Völkern“, so Mester. Haben sie genug Futter oder muss man mit Zuckerwasser nachhelfen? Hat die Königin schon Eier gelegt? Die Honigräume (Holzrahmen mit Wachsplatten) müssen aufgesetzt werden.

Imker verkaufen ihren Honig privat an der Haustür

Sind die Waben komplett mit Wachs verdeckelt, ist der Honig reif. Das ist in der Regel bis Juni zur Frühtracht sowie im Juli/August zur Sommertracht der Fall. Die Waben kommen in die Schleudermaschine. Durch händisches Kurbeln löst sich der Honigsaft. Ins Glas kommt er mithilfe einer Abfüllkanne aber erst nach ein paar Wochen, wenn er seine Farbe verändert. „Das bedeutet, er wird fest“, so Margaretha Cordes.

Und wie viele Gläser sind es in diesem Jahr? Das wollen die Damen nicht sagen. Nur so viel: Für sie bleibt nach den Privatverkäufen „an der Haustür“ ohnehin nicht mehr viel übrig: „Meistens behalten die Imker den Honig, den sie nicht verkaufen können“, schmunzelt Bettina Mester.