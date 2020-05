Home-Schooling: Persönlicher Kontakt mit Lehrer unersetzbar

Hagen. Studie der Fernuni Hagen: Lehrstoff kommt bei Schülern an, doch ohne persönlichen Kontakt sehen 78 Prozent der Lehrer den Lernerfolg kritisch.

Durch den derzeit nur sehr eingeschränkt oder gar nicht existierenden persönlichen Kontakt sehen Lehrende an Schulen und Hochschulen die Bildungschancen ihrer Schüler und Studenten massiv beeinträchtigt. Das geht aus ersten Ergebnissen einer aktuellen Studie der Fernuniversität Hagen hervor.

Basis der Studie ist eine Anfang April gestartete Online-Umfrage zum Unterrichten und Lehren an allgemeinbildenden Schulen und Hochschulen in der Corona-Krise mit bundesweit 837 Teilnehmern und zusätzlichen vertiefenden Interviews. 87 Prozent der befragten Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen schätzen, dass der von ihnen vermittelte Unterrichtsstoff bei ihren Schülerinnen und Schülern ankommt. Im Hochschulbereich geben 84 Prozent der Lehrenden an, dass dies der Fall sei.

„Bildungsteilhabe massiv gefährdet“

Und trotzdem: 78 Prozent der Lehrkräfte an Schulen und 65 Prozent der Hochschullehrenden sehen die gleichberechtigte Bildungsteilhabe ihrer Schüler gefährdet. Als Begründung nennen die Befragten den unzureichenden persönlichen Kontakt zu den Schülern (das sagen 69 Prozent der Lehrer) und zu den Studierenden (das sagen 58 Prozent der Hochschullehrer). Der Großteil der Lehrerinnen, Lehrer und Hochschullehrenden sehe daher „die Bildungsteilhabe massiv gefährdet“, stellt Projektleiterin Prof. Dr. Julia Schütz heraus. Der persönliche Kontakt werde für den Lehr- und Lernprozess benötigt. Er sei auch ausschlaggebend für die Einschätzung, ob überhaupt angemessen unterrichtet werde.

Mit Blick auf Förderangebote für benachteiligte Schüler sagte der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger: „Es ist gut, dass einige Länder für benachteiligte Schüler Förderangebote in den Sommerferien anbieten wollen.“ Seine Sorge: „Da das freiwillige Angebote sind, erreicht man nicht unbedingt diejenigen, denen man helfen will. Viele der Kinder, die während Schulschließungen in den letzten acht Wochen kaum noch durch ihre Lehrer zu erreichen waren, nehmen vermutlich auch solche Sommerangebote nicht wahr.“ Wichtig sei deshalb, dass es nach den Sommerferien für benachteiligte Kinder eine systematische Förderung gebe.