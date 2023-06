Hagener Sopranistin (23) räumt erneut erste Preise ab

Dortmund/Hagen. Ann-Kathrin Niemczyk ist erst 23 und hat bereits viele Wettbewerbe gewonnen. Warum sie sich jetzt den ersten Preis und den Publikumspreis ersang.

Die Hagener Sopranistin Ann-Kathrin Niemczyk hat den ersten Preis beim Hans-Gabor-Belvedere-Gesangwettbewerb gewonnen. Die 23-Jährige entschied im Dortmunder Opernhaus mit der Hallenarie der Elisabeth aus Wagners „Tannhäuser“ auch den Publikumspreis für sich. Mehr als 900 junge Gesangstalente nahmen in 53 Städten weltweit am diesjährigen Wettbewerb teil, der als wichtiges Sprungbrett gilt. 135 von ihnen traten in den Finalrunden in Dortmund auf die Bühne. Das Finale wird stets in einer anderen Opernstadt ausgetragen. Der erste Preis ist mit 7000 Euro dotiert, der Publikumspreis mit 2000.

Am Theater Hagen angefangen

Ann-Kathrin Niemczyk hat bereits mehrere große Gesangswettbewerbe mit ersten Preisen für sich entschieden, darunter den Bundeswettbewerb Gesang 2022, den bedeutendsten nationalen Gesangswettbewerb in Europa. Bereits mit 16 Jahren war die Schülerin von Melanie Maennl erstmals beim Bundeswettbewerb Gesang angetreten und wurde damals die jüngste Finalistin in der Geschichte des Wettbewerbs überhaupt. Unter GMD Prof. Florian Ludwig konnte sie in der Soloklasse des Theaters Hagen erste Bühnenerfahrung sammeln. Nach dem Studium in Detmold hat sie jetzt ihr erstes Engagement am Internationalen Opernstudio Zürich. Im Sommer 22 trat die hochbegabte Sängerin erstmals bei den Salzburger Festspielen auf.

