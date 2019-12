Gewinnen Sie Tickets für den Wintertraum im Phantasialand

Das Phantasialand bei Köln ist nach Weihnachten und dem Start ins neue Jahr ein ganz besonderer Ausflugstipp.

Noch bis zum 19. Januar können Besucher eine außergewöhnliche Stimmung erleben – beim Phantasialand Wintertraum. Nahezu alle Fahrgeschäfte des Phantasialand haben auch im Wintertraum geöffnet. Am Nachmittag verwandelt sich der Park in ein funkelndes Lichtermeer. Und am Abend lässt das tägliche Feuerwerk den Himmel erstrahlen.

Gewinnen Sie 3 x 2 Karten für den Wintertraum im Phantasialand.

