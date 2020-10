Ein alternatives Wirtschaftssystem, in dem Mensch und Umwelt mehr zählen als Rendite und Reichtum des Einzelnen? Hört sich beinahe an, als passte ein solches System genau zu Themen wie Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Grundwerten wie Menschenrechte. Seit zehn Jahren macht die Idee der Gemeinwohl-Ökonomie die Runde. Allerdings recht langsam. Jetzt scheint die Zeit reif, um schneller Fahrt aufzunehmen. „Es braucht Extreme, um nachzudenken“, glaubt Rolf Weber, Mitglied der Regionalgruppe Gemeinwohl-Ökonomie Ennepe, Ruhr und Wupper, in der sich rund 40 Mitglieder mit dem Ansatz beschäftigen.

Wir könnten die Welt nicht retten, sei eine Ausrede. Auswirkungen weltweiten Wirtschaftens würden immer deutlicher vor der eigenen Haustür sichtbar. „Ich glaube, dass durch die braunen Wälder und die Dürre eher Menschen bereit sind, über Gemeinwohl-Ökonomie nachzudenken“, sagt der Wetteraner. Unternehmen müssten nicht auf Entscheidungen in Brüssel oder Berlin warten, sondern könnten heute beginnen.

Einzug von Ethik und Vernunft

Aber was meint Gemeinwohl-Ökonomie eigentlich genau? Den Vertretern der Idee geht es nicht um eine radikale Abkehr vom kapitalistischen System, sondern um eine vernunftbasierte Verschiebung von Werten beim Wirtschaften.

Es geht um eine Abkehr von der Gewinnmaximierung um jeden Preis. Hin zu Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit, Transparenz und Mitentscheidung. An diesen Kriterien lässt sich der Grad der Gemeinwohlorientierung eines Unternehmens oder auch einer Verwaltung heute bereits bemessen. Davon ist jedenfalls Christian Felber überzeugt, der als Erfinder der Gemeinwohl-Bilanz gilt – einer Matrix zur Bestandsaufnahme. Der 47-Jährige Österreicher war in seinem Heimatland Gründungsmitglied des Netzwerks Attac und ist Autor, unter anderem des Buches „Die Gemeinwohl-Ökonomie“, das vor zehn Jahren erschien (Taschenbuch für 11 Euro; ISBN: 978-3-492-31236-3).

Namhafte Unterstützer Unternehmen mit Gemeinwohl-Bilanz sind große wie der Bergsportausrüster Vaude aus Tettnang oder die Sparda-Bank München – und kleinere wie die Hagener Vollkornbäckerei Niemand oder der Wetteraner Steinbildhauer Timothy Vincent. Deutschlandweit gibt es neun Regionalgruppen. Informationen zur Gemeinwohl-Ökonomie gibt es unter www.ecogood.org

Zeit für eine Zwischenbilanz. Nach einem Jahrzehnt haben sich gut 2000 Unternehmen und Institutionen freiwillig einer Gemeinwohlbilanz unterzogen. „Das ist, je nach Perspektive, unendlich langsam oder unendlich schnell“, findet Felber mit Blick auf die Verbreitung der Idee. Es geht eben nicht um einen Umsturz oder Renaissance sozialistischer Verhältnisse. Viel schwieriger: Es geht um den Einzug von Vernunft und Ethik. Insofern handelt es sich nicht bloß um ein Wirtschafts-, sonder auch Gesellschaftsmodell, erklärt Felber: „Beides lässt sich nicht voneinander trennen.“

Die Gesetzesbasis sei in vielen Ländern vorhanden. In Deutschland mit dem Grundgesetz. „Wir wollen, dass Verfassungswerte auch in der Wirtschaft gelten“, sagt Felber. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Eigentum verpflichtet.

Der Wetteraner Rolf Weber und sein Hagener Mitstreiter Josef Quanz haben es gerne konkret: Das für die Batteriezellfertigung so wichtige Lithium ließe sich auch in Sachsen gewinnen, statt in Peru oder Chile, wo menschenunwürdige Verhältnisse herrschten. Oder einfach zurück vor die Haustür, wo seit Jahrzehnten extensives Bewirtschaften gepaart mit unangemessener Preispolitik für ein kontinuierliches Höfe-Sterben sorgten. Der Einsatz der Gemeinwohl-Bilanz als Steuerungsinstrument könnte zu einem neuen Gleichgewicht führen, die Bioäpfel aus der Region preisgünstiger werden lassen als die Importe aus Übersee. Es bliebe mehr Wertschöpfung in der Region. Natur und Klima würden global entlastet. „Wer am schlechtesten für die Zukunft wirtschaftet, wird mit dem meisten Profit belohnt“, beschreibt Josef Quanz den Ist-Zustand aus seiner Sicht.

2020 wirkt Gemeinwohl-Ökonomie gar nicht mehr so fern. Die CO-Besteuerung ist ein Beispiel. Ab Januar 2021 soll eine Tonne CO 25 Euro kosten. „Viel zu wenig, gemessen an dem, was die Bevölkerung bereit wäre zu zahlen“, glaubt Felber. Aber immerhin. Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hat sich für ein Lieferkettengesetz stark gemacht – das aber noch im politischen Raum hängen geblieben ist. „Das Gesetz geht genau in die richtige Richtung. Irgendjemand muss beginnen, dann werden andere nachziehen“, glaubt Felber. Nur noch eine Frage der Zeit?