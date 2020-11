Meik Gebhardt (39) kann nichts dafür. Er ist nur der Überbringer der Nachricht. „Von Verständnis bis Ablehnung ist alles dabei“, sagt der Bezirksschornsteinfegermeister aus Erndtebrück , wenn es darum geht, den Menschen zu erklären, dass ihr alter Kaminofen vor dem Aus steht. Denn die nächste Frist läuft in wenigen Wochen ab: Zum 31. Dezember 2020 müssen bestimmte Kaminöfen erneuert oder aufgerüstet werde n, ansonsten droht die Stilllegung.

Grund dafür ist das Bundesimmissionsschutzgesetz , das vor knapp zehn Jahren erneuert wurde und das eine schrittweise Abschaffung von Altöfen vorsieht, Pardon: Einzelraumfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe, wie sie im hübschesten Beamtendeutsch heißen. Ändert aber nichts: Die Schadstoffe wie Feinstaub oder Kohlenmonoxid , die sie in Mengen in die Luft blasen, stehen auf dem Index.

Feinstaub: Gefahr bei Corona?

Zum Jahresende folgt daher der dritte von vier Schritten der Erneuerung, wenn jene aus dem Verkehr gezogen oder modernisiert werden müssen, die bis 1994 aufgestellt wurden. Ende 2024 sind die Öfen dran, die bis 21. März 2010 verbaut wurden.

Die Deutsche Umwelthilfe fordert wegen der Corona-Pandemie gar ein sofortiges Betriebsverbot aller Anlagen mit zu hohen Schadstoffausstößen. Sie bezieht sich auf eine Studie u.a. von Forschern des Max-Planck-Instituts , nach der rund ein Viertel der Corona-Todesfälle im Land durch Feinstaub in der Luft mitverursacht worden sein könnte. Denn der könne Herzkreislauf- und Atemwegserkrankungen auslösen oder verschlimmern. Gefahr also in Wohngebieten in der Heizsaison?

100.000 Kaminöfen sind in NRW jetzt betroffen

11 Millionen Öfen sind deutschlandweit im Einsatz. Sie stehen im Verdacht, pro Jahr mehr Feinstaub zu produzieren als Autos und Lkw zusammen. Von den rund 1,7 Millionen Öfen in NRW sind 100.000 jetzt erneuerungspflichtig, deutlich mehr sind es dann noch einmal in vier Jahren.

„Bis 2010 haben die Ofenhersteller Werte zum Feinstaub- und Kohlenmonoxidausstoß nicht erhoben, weil das schlicht gesagt niemanden interessierte“, sagt Gebhardt, der Schornsteinfeger, der im Wittgensteiner­ Land seinen Dienst verrichtet, einer ländlichen Region, wie es auch das Sauerland ist. „Je ländlicher das Gebiet, desto mehr heizen die Menschen mit Holz“, sagt er. Das sei – wenn man es richtig mache – das umweltfreundlichste.

Drei Möglichkeiten: Feinstaubfilter, Ofen austauschen oder stilllegen

„Alte Öfen, die die neuen Grenzwerte einhalten, können weiter betrieben werden“, sagt Gebhardt, der Vorstandsmitglied der Schornsteinfegerinnung für den Regierungsbezirk Arnsberg ist. Ein entsprechendes Zertifikat des Herstellers wäre dann hilfreich. Gilt der Ofen aber als Umweltsünde, gibt es derzeit nur noch drei Möglichkeiten: nachrüsten mit einem Feinstaubfilter , Ofen austauschen oder stilllegen.

Ein Filter lohne sich aber in den seltensten Fällen, sagt Gebhardt. Der koste 1200 bis 1800 Euro. „Dafür bekommt man schon einen guten neuen Ofen. Wenn die Geräte 20 oder 25 Jahre in Betrieb sind, dann haben sie ihren Dienst auch getan. Dann ist es gut, wenn man in etwas Neues investiert.“

85 Prozent weniger Schadstoffe

Aber natürlich ist der Ofen manchmal auch ein Stück Familientradition, der seit Jahrzehnten seinen Platz in Haus oder Wohnung hat. Da fällt der Abschied schwer, selbst wenn der Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik vorrechnet, dass neue Öfen den Schadstoffausstoß um 85 Prozent und den Holzverbrauch um 33 Prozent senken.

In den letzten ein, zwei Jahren seien die Besitzer infrage stehender Öfen auf das neuralgische Datum angesprochen worden. Sie sollten es kennen. Ob alle schon gehandelt haben oder es noch tun werden? Weiß keiner ganz genau. Weder jetzt noch zwingend kurzfristig. „Das ist erst einmal Betreibersache“, sagt Gebhardt, „wir ziehen nicht ab Januar los und spielen Ofen-Polizei.“ Hohe Strafen drohen bei Zuwiderhandlung: Bis zu 50.000 Euro sind möglich.

Problem aber: Die Schornsteinfeger sind lediglich verpflichtet, zweimal in sieben Jahren eine Feuerstättenschau durchzuführen . Mindestabstand zwischen zwei Prüfungen: drei Jahre. Zudem sind die Schornsteinfeger nur die, die den Mangel feststellen und melden. „Für den Vollzug des Baurechts sind die Aufsichtsbehörden zuständig“, heißt es vom Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks .

<<< 4 Tipps für Ofenbesitzer >>>

1. Trockenheit: Das Ofen-Holz sollte höchstens 20 Prozent Restfeuchte haben. Nach z wei Jahren Lagerung – gespalten, sonnig, gut belüftet, von oben abgedeckt – sollte der Wert erreicht sein. Wer sicher sein will: Im Baumarkt gibt es Messgeräte für weniger als 20 Euro.

2. Lagerung: Bereits trockenes Holz kann an der Garagen- oder Kellerwand gestapelt werden. Ist es aber noch zu feucht, kann die Nässe wegen fehlender Belüftung nicht ausreichend entweichen: Das Holz modert oder schimmelt, die Feuchte zieht womöglich auch noch in die Wand.

3. Brennverhalten: Ist das Holz zu feucht, kann es „nicht sauber verbrennen“, wie Schornsteinfegermeister Gebhardt sagt. Folge: Deutlich mehr Ruß wird freigesetzt, gelangt in die Luft und verschmutzt zudem den Schornstein. Die Gefahr eines Rußbrands steigt.



4. Scheitgröße: „Ich empfehle Kanzlerscheite“, sagt Gebhardt und lacht über seine Wortschöpfung. Den Begriff hat er sich nämlich selbst ausgedacht. Dieser beschreibt den Umfang eines Holzscheits , der die mit den Händen geformte Kanzler-Raute nicht übersteigen sollte.

<<< Hintergrund >>>

Der Zeitplan zur Umsetzung des neuen Bundesemissionsschutzgesetzes sieht folgende Schritte vor: Öfen, die vor 1974 installiert wurden, sind Ende 2014 aus dem Verkehr gezogen worden, 2017 folgten jene, die bis 1984 in Betrieb genommen wurden. Zum Ende dieses Jahres folgen jene, die bis 1994 in angeschlossen wurden. 2024 geht es um jene, die vor März 2010 aufgestellt wurden.

Allerdings gibt es auch Ausnahmen: Offene Kamine , Küchenherde und von Grund auf gemauerte Kachelöfen fallen nicht unter die Erneuerungspflicht.