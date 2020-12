Fleischbranche: Zweifel an Wirksamkeit des Neuen Gesetzes

Elena Strato arbeitet als Bildungs-Referentin in der Beratungsstelle in Dortmund im Projekt "Arbeitnehmerfreizügigkeit fair gestalten".

Dortmund Elena Strato berät Beschäftigte in der Fleischindustrie. Ein neues Gesetz soll die Arbeitsverhältnisse verbessern. Zweifel bleiben.

Von Jens Helmecke

Dortmund. Angetrieben von Arbeitsminister Hubertus Heil, will die Bundesregierung in der Fleischindustrie im kommenden Jahr für Ordnung sorgen und systematischer Ausbeutung mit dem Arbeitsschutzkontrollgesetz ein Ende setzen. Werkverträge in der Schlachtung, Zerlegung und Weiterverarbeitung von Fleisch werden ab dem 1. Januar verboten. Auch Leiharbeit soll ab dem 1. April 2021 dann grundsätzlich nicht mehr erlaubt sein – doch hier gibt es schon die erste Aufweichung durch eine dreijährige Übergangsfrist.

In den vergangenen Jahren sind viele Menschen, meist aus Ost und Südosteuropa, in der Branche ausgebeutet worden. Dies ist nicht neu. Die im Corona-Frühjahr in der Öffentlichkeit zur Schau getragene Überraschung über die wahren Verhältnisse, muss für Kenner irritierend gewirkt haben.

Keine Überraschung

Eine ausgewiesene Kennerin ist Elena Strato. Die gebürtige Rumänin arbeitet als Referentin für „Arbeitnehmerfreizügigkeit fair gestalten“, einem vom Verein „Arbeit und Leben“ (DGB/VHS NRW) getragenen und 2013 vom damaligen Landesarbeitsminister Guntram Schneider (SPD) ins Leben gerufenen Projekt. Schon damals stand die Fleischindustrie wegen der gleichen Vorwürfe wie heute im Fokus. „Für uns war das alles keine Überraschung. Die Problematik gibt es seit Jahren“, bestätigt Elena Strato.

Den Versuch, Scheinwerkverträge und illegale Leiharbeit zu verbieten, gab es bereits 2014. Ein entsprechendes Gesetz passierte 2016 Bundestag und Bundesrat, aber reichlich verwässert und – wie sich in diesem Jahr deutlich gezeigt hat – nur mäßig wirksam.

Gesetz lässt wesentliche Branchen aus

Das von Bundesarbeitsminister Heil eingebrachte Gesetz soll nun besser wirken, allerdings nicht in der ebenfalls betroffenen Logistik-, Reinigungs- oder Baubranche, sondern allein in der Fleischindustrie. Und hier werde die gesamte Branche über einen Kamm geschoren, kritisiert Tobias Metten, Chef des mittelständischen Wurstwarenherstellers aus dem Sauerland: „Die Politik ist bei diesem Thema leider sehr undifferenziert vorgegangen und hat wegen Problemen in wenigen Großunternehmen die gesamte Fleischindustrie öffentlich an den Pranger gestellt. Auf dem Rücken der Corona-Welle werden langjährig ungeliebte Themen wie Werkverträge und Leiharbeit abgeschafft, obwohl sie in der Verarbeitungsbranche bei den mittelständischen Unternehmen bis dato nie in der Kritik standen.“ Möglicherweise sei das Gesetz sogar verfassungswidrig. Unabhängig davon hat man sich bei Metten entschieden, alle zeitweise in der Produktion oder Logistik beschäftigten Werkvertragsbeschäftigten zum 1. Januar 2021 fest einzustellen. Für die Produktionsspitzen wie in der Vorweihnachtszeit werde man zumindest die dreijährige Übergangsfrist zum Einsatz von Zeitarbeitern nutzen.

Zwischen Unternehmen wie Metten und den seit dem Frühjahr kritisierten Großschlachtbetrieben wie Westfleisch/Danish Crown und Tönnies, die durch massenhafte Corona-Infektionsfälle in den Fokus der Bundes- und Landesregierungen geraten waren, liegen tatsächlich Welten.

Elena Strato berichtet über widrigste Arbeitsverhältnisse in den riesigen Fleischfabriken. „Die Geschwindigkeit der Fließbänder ist enorm hoch. Arbeitsunfälle sind an der Tagesordnung. Die Einarbeitungszeit ist sehr kurz, meist nicht mehr als ein Tag.“

In der Kritik steht auch die unwürdige Unterbringung vieler Arbeiter, die über Werkvertragsfirmen in den Unternehmen beschäftigt sind. „An der Art der Unterbringung hat sich in den vergangenen Jahren nicht viel geändert“, weiß Strato. Ein Zimmer mit mehreren Personen belegt. Pro Bett 200, 300 Euro pro Monat für Miete. Ganze, heruntergewirtschaftete Gaststätten seien angemietet worden. Das neue Gesetz sieht nun Mindestanforderungen auch für Gemeinschaftsunterkünfte vor. Unternehmen wie Tönnies haben bereits begonnen, Wohnungen für die Mitarbeiter zu bauen, die nun fest angestellt werden sollen.

Eine Pflicht zur elektronischen Arbeitszeiterfassung beinhaltet das Gesetz ebenfalls. „Es ist bisher schwierig nachzuweisen gewesen, wie viel Stunden tatsächlich gearbeitet wurden. Das, was auf den Stundenzetteln steht, stimmt oft nicht mit der Wirklichkeit überein“, berichtet Strato weiter. Unter den Menschen, die auch zu ihr in die Beratungsstelle in der Dortmunder Innenstadt kommen, habe sich wegen des neuen Gesetzgebungsverfahrens Verunsicherung breit gemacht. Wie sich das neue Gesetz in der Praxis bewährt, müsse sich erst noch zeigen. Ob tatsächlich Schluss ist mit Willkür und Abhängigkeit, sei unklar, auch mit Blick auf die Koppelung von Arbeit und Wohnen. „Ein neues Gesetz ist keine Garantie, wenn nicht geschaut wird, ob es auch eingehalten wird“, mahnt Strato aus Erfahrung.

Auch wenn regelmäßigere und intensivere Kontrollen in den Betrieben und bei der Überprüfung von Wohnverhältnissen angekündigt werden. Für eine flächendeckende Überwachung der Regeln fehlt es nach wie vor an Personal beim Arbeitsschutz. Daran ändert auch das neue Gesetz nichts.

Info:

In der Fleischindustrie sind ab 1. Januar 2021 Werkverträge und ab dem 1. April auch Leiharbeit verboten. Schlachtung und Zerlegung nur noch vom eigenen Stammpersonal vorgenommen werden. Ausgenommen ist das Fleischerhandwerk. Als solches gelten Betrieb mit weniger als 50 Beschäftigten.

Eine auf drei Jahre befristete Ausnahmeregel macht Leiharbeit auf Grundlage eines Tarifvertrages zum Ausgleichen von Auftragsspitzen weiter möglich.