Festival und Open Air 2020: Diese Stars kommen in die Region

Südwestfalen. Mark Forster, Nicos Santos, Tom Jones - Zahlreiche Künstler sind bei Festivals und Open Airs in der Region. Wir zeigen einen Festival-Überblick.

Ob Biggesee Open Air, Juicy Beats Festival oder Kultur Pur – Die Festival-Szene in der Region blüht auf.

Nachdem in den vergangenen Jahren fast alle traditionellen Open Airs aufgeben mussten, steigt erstmals die Zahl der Sommerveranstaltungen wieder.

Festival und Open Air – Wir zeigen einen Überblick:

Bautz Festival Lüdenscheid

Stadion Nattenberg. 28. und 29. August

Nico Santos, Banda Senderos

Tickets: 2 Tage: ab 64,50 Euro, 1 Tag: 39,50 Euro

www.bautzfestival.de

Live am See Meschede

Hennesee-Staudamm

26./27. Juni

17. / 18. Juli

31. Juli / 1.August

The Bollock Brothers, Lene Lovich Band

Ticketpreise: unterschiedlich

www.monobar.de

Biggesee Open Air



Am Sonderner Kopf 3

Olpe-Sondern

19., 20., 21. Juni/ 25., 26. Juni

Silbermond (Tickets: ab 54,25 Euro) , Wincent Weiss (Ticket ab 60,45 Euro), Lea, Santiano (Tickets: ab 69,50 Euro), Mark Forster (ausverkauft)

www.biggesee-open-air.de

German Kultrock Festival

Balver Höhle

15. August

Birth Control, The New Roses, Bröselmaschine

Tickets: ab 45,50 Euro (plus VKK)

www.german-kulturock.com

Kultur Rockt im Pferdestall

11. bis 14. Juni

In der Ecke 6

59846 Sundern-Dörnholthausen

Künstler werden noch bekanntgegeben

www.kultur-rockt.com

Juicy Beats Festival

Dortmund, Westfalenpark

24., 25. Juli

Apache 207, Drunken Masters

Tickets: 1 Tga: ab 48,20 Euro, 2 Tage: 83,20 Euro

www.juicy-beats.net

Zeltfestival Ruhr

Bochum, Kemnader See

21. August bis 6. September

Johannes Oerding, Ben Zucker, Selig, Dendemann, Silbermond, Nico Santos, Revolverheld, Milow, Adel Tawil, The Bosshoss

Tickets: unterschiedlich je nach Künstler

www.zeltfestivalruhr.de

Kultur Pur

Hilchenbach, Ginsberger Heide

27. Mai – 1. Juni

Mark Forster, Tom Jones

Tickets: unterschiedlich je nach Künstler, z.B. 69 Euro Tom Jones,

www.kulturpur-festival.de

BOArocks

Büren, Almeauen

3. Juli

The Boss Hoss

Tickets: ab 57,75 Euro

www.bueren-live.de

Willingen Open Air

Sarah Connor & Max Giesinger

Willingen, nahe Sauerland Stern

1. August, Tickets: ab 59,20 Euro

www.willingen.de

Viva Willingen

13. Juni

unter anderem mit Mickie Krause, Mia Julia, Blümchen, Pietro Lombardi

Schlagerstern Willingen

15. August

unter anderem mit Howard Carpendale, Maite Kelly, Michelle

Westfalenpark

Open-Air-Konzerte

3. Juli: Sido Tickets: ab 49,90 Euro

4. Juli: Sarah Connor Tickets ab 59,90 Euro

5. Juli: Mark Forster Tickets: ab 59 Euro

4. September: AnnenMayKantereit Tickets: 49,95 Euro

5. September: Xavier Naidoo Tickets: ab 61,90 Euro

Sauerlandpark Hemer

Open-Air-Konzerte

28. August: Johannes Oerding Tickets: ab 50,60 Euro

29. August: Fury in the Slaughterhouse & Jini Meyer Tickets: ab 53,60 Euro

30. August: Clueso + Bosse Tickets: ab 55 Euro

www.sauerlandpark-hemer.de

Der Steinbruch brennt

10. Juni

Gesecke

u.a. mit Tim Bendzko

Tickets: ab 51,90 Euro

www.der-steinbruch-rockt.de

Freak Valley Festival

11.06.2020 bis 13.06.2020

Netphen Deuz

Ausverkauft

Paluma Festival

23. Mai

Bochum Westpark

Elektro und House

Tickets: ab 30.99 Euro

Wehringhauser Schurlosfestival

14. bis 16. August Hagen

umsonst