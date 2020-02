FDP-Mann: „Christian Lindner hat die Krise gut gemeistert“

In der Wortwahl unterscheiden sie sich, in der Botschaft kaum: In den Kreisverbänden von FDP und CDU in der Region gibt es am Tag nach der Ministerpräsidenten-Wahl in Erfurt geradezu einen Wettlauf, sich weitmöglichst von den Umständen im rund 200 Kilometer entfernten Thüringen zu distanzieren, wo sich FDP-Mann Thomas Kemmerich mit Stimmen von AfD und CDU zum Ministerpräsidenten wählen ließ.

Nur einer sticht da heraus: Carlo Cronenberg, seit 2017 FDP-Bundestagsabgeordneter aus Arnsberg-Müschede und zugleich Vorsitzender der Liberalen im Hochsauerlandkreis schreibt auf Facebook: „Sensationell! Unser Freund Thomas Kemmerich ist neuer Ministerpräsident.“ Das sei ein „mutiger und wichtiger Schritt“.

Cronenberg postet gemeinsames Foto von Thomas Kemmerich

Garniert ist der Post in dem sozialen Netzwerk mit einem Foto der beiden. Und Cronenberg, dessen Vater Julius schon für die FDP im Bundestag saß und als liberales Urgestein galt, muss sich heftiger Kritik erwehren. Parteifreunde aus dem eigenen Verband distanzieren sich. Und auch in einem zweiten Post hat er Mühe, seine Glückwünsche zu relativieren und den Dreh zu finden, dass Neuwahlen wohl doch besser wären.

Mit diesem Post sorgt Carlo Cronenberg für Diskussionen. Foto: Screenshot

Cronenberg bleibt zumindest in der ersten Reihe der Liberalen ein Einzelfall. Johannes Vogel, Kreisvorsitzender der FDP in Olpe und zugleich Generalsekretär im Landesverband, distanziert sich früh von seinen Thüringer Parteifreunden. Bodo Middeldorf, FDP-Landtagsabgeordneter aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis, fordert schon am Vormittag, lange bevor Kemmerich den Schritt tatsächlich vollzieht: „Es gibt keinen Zweifel daran, dass Thomas Kemmerich mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als Ministerpräsident zurücktreten muss.“

FDP in Hagen steht weiter zu Parteichef Christian Lindner

Dass es dazu inzwischen gekommen ist, freut den FDP-Kreisverband Hagen, der am Mittwochabend sogar eigens zu einer Vorstandssitzung zusammenkommt und sich deutlich von den Thüringer Kollegen distanziert. Aber gilt die Kritik nicht auch dem FDP-Bundesvorsitzenden Christian Lindner, der ebenfalls unter Druck geraten ist? Hagens Parteichef Lars-Peter Hegenberg, der Lindner persönlich kennt und duzt, steht aber zu Lindner: „Die Vertrauensfrage im Parteivorstand ist für uns ein starkes Signal. Weil er auch zu persönlichen Konsequenzen bereit gewesen wäre, hat er noch unser Vertrauen.“

So sieht es auch Guido Müller, stellvertretender Kreisvorsitzender der FDP in Siegen-Wittgenstein, die sich auch für Neuwahlen ausgesprochen hat: „Christian Lindner hat sich morgens in Berlin ins Auto gesetzt und ist nach Erfurt gefahren, mittags war die Krise mit dem Rücktritt gegessen. Er hat das gut gemeistert.“

CDU in der Region zeigt sich nach Rücktritt erleichtert

Und die CDU? Erleichterung ist in der Region zu spüren, dass FDP-Mann Thomas Kemmerich als Ministerpräsident zurückgetreten ist. In der Großstadt Hagen sagt Parteisprecher Jan Günther: „Rücktritt und Auflösung des Landtags sind folgerichtig. Die AfD ist für uns kein Kooperationspartner und Mehrheitsbeschaffer.“ Patrick Sensburg, CDU-Bundestagsabgeordneter für den ländlichen Hochsauerlandkreis, findet, dass Kemmerich die Wahl gar nicht erst hätte annehmen dürfen.

Und Thorsten Schick, Landtagsabgeordneter und CDU-Chef im Märkischen Kreis, sieht keine negativen Folgen für die CDU in der Region: „Die Partei, allen voran Generalsekretär Paul Ziemiak, der aus Iserlohn kommt, hat sich in aller Deutlichkeit dazu geäußert. Da erwarte ich keine Auswirkungen.“

Bei Volkmar Klein, Bundestagsabgeordneter und CDU-Kreisvorsitzender für Siegen-Wittgenstein, gibt es zwar auch eine klare Abgrenzung zur AfD, aber er schießt ebenso gegen die Linke: „Für Nazis darf in Deutschland kein Platz sein. Die Geschichte unseres Landes zeigt aber auch, dass Kommunisten ebenfalls für unser Land nichts taugen.“