Erste Senioren geimpft: „Das habe ich mir so gewünscht“

Siegen. Hoffnung auf baldige Enkel-Besuche und Tränen in den Augen: So liefen die ersten Corona-Impfungen in einem Seniorfenheim in Siegen.

Erika Löwer ist am Sonntag um 7.45 Uhr im Marienheim in Siegen-Weidenau als einer der ersten Menschen in NRW gegen das Corona-Virus geimpft worden. Sie ist eine von 112 Bewohnern des Pflegeheimes, die ihr noch folgen werden. Für die 95-Jährige ist es nach Weihnachten das größte Geschenk. Die Prozedur selbst dauert nur wenige Sekunden. Florian Becher, der Heimarzt, nimmt die Impfdose, stellt sie auf den Kopf und führt die Einwegspritze ein. Sie reicht ihm ihren linken Arm. Ein Piks. Fertig. „Es ist aufregend, etwas Besonderes“, sagt die gebürtige Siegerländerin. Die Augen verraten hinter der Maske der ehemaligen Sacharbeiterin in einem Stahlwerk ein Lächeln. „Ich freue mich, bald wieder unbeschwerte Besuche von meinen Enkeln und Urenkeln zu erhalten.“

Zuletzt werden noch die persönlichen Daten von Erika Löwer notiert, um sicherzugehen, dass sie pünktlich in drei Wochen die zweite notwendige Impfung erhält. Ansonsten wäre alles umsonst. Mit den Worten „das war es schon“ verlässt sie den Raum und geht wieder in ihr Zimmer. Ein Senior mit Rollator ist als nächster an der Reihe. Die Stühle auf dem Flur füllen sich. Angeregt unterhalten sich die Heimbewohner. Einige fühlen sich privilegiert, die ersten zu sein, die „das Ende des Virus einläuten“.

6.55 Uhr: Erste Impfung wurde zeitlich immer weiter vorgezogen

Mit den Worten: „Morgen gegen 12 Uhr kommt der Impfstoff“, waren die meisten Senioren in dem Pflegeheim am Tag zuvor zu Bett gegangen. „Und viele wollten die Ankunft des Impfstoffes mit eigenen Augen sehen“, berichtet Pflegekraft Ina Pietrzyk. Die 29-Jährige Kreuztalerin verpasste, wie viele andere auch, den Moment. Stunde um Stunde wurde die Anlieferung vorgezogen. Zuletzt von 9 auf 8 Uhr.

Als es dann um 6.55 Uhr soweit war, erblickte niemand hinter Fenstern des Heimes den Kühlwagen der Bremer Logistikfirma Kühne&Nagel, der aus einem geheim gehaltenen Zentrallager anrollte, wie Heimleiter Jörg Boenig erzählt. Männer mit Handschuhen brachten in weißen Kisten Kanülen, Spritzen und den gut gekühlten und lang erwarteten Impfstoff der Mainzer Firma Biontec. Aus den Kisten entstiegen keine kalten Dämpfe, da er für kurze Strecken nicht bei minus 70 Grad gelagert werden muss.

95 Prozent: Sehr hohe Impfquote im Marienheim in Siegen

„106 von 116 Bewohnern lassen sich impfen“, berichtet Jörg Boenig, Leiter des Marienheimes, der sich den heutigen Tag sehnsüchtig herbei gesehnt hat. Sechs Bewohner seien im Krankenhaus, vier hätten eine Impfung verweigert. „Eine Impfquote von 95 Prozent sei „sehr, sehr gut“. Seit Anfang des Jahres, so Boenig, stünden alle im Marienheim unter enormen Druck. Jeder einzelne, ob Mitarbeiter oder Bewohner, habe auf typische Symptome für eine Covid-19-Erkrankung geachtet. „Das war anstrengend.“ Von großen Ausbrüchen sei das Heim aber verschont geblieben.

Landrat lobt die gute Aufklärungsarbeit

Mit dem Marienheim in Siegen-Geisweid habe die größte Impfkampagne in der Geschichte des Landes begonnen, erklärt Michael Klock, der gemeinsam mit Florian Becher als Arzt für das Marienheim zuständig ist. „Es ist ein besonderer Moment“, fügt er hinzu. „In zwei bis drei Tagen sind alle im Marienheim geimpft“, sagt Klock.

Landrat Andreas Müller zeigte sich positiv überrascht über die hohe Impfbereitschaft der Bewohnerinnen und Bewohner: „Ein großer Dank gilt insbesondere der exzellenten Aufklärung der Seniorinnen und Senioren.“ Diese habe eine so überragende Impfquote möglich gemacht. Nun hänge die Latte für andere Einrichtungen sehr hoch.

Licht am Ende des Tunnels – doch der ist lang

Thomas Gehrke, Leiter des Impfzentrums Siegen, spricht von „Licht am Ende des Tunnels“. Er warnte zugleich, dass es sich noch um einen langen Tunnel handle: „Eine flächendeckende Impfung wird erst im September 2021 möglich sein. Dann, wenn die Hausärzte mit dem Impfstoff beliefert werden.“ Das „Hauptproblem“ sei nach wie vor, dass die Produktion mit der Nachfrage nicht Schritt halte. Er ist sich aber sicher, dass Ende des kommenden Jahres 65 Prozent der Menschen in Deutschland geimpft sind.

Mit Kritik an den Medien spart er indes nicht: „Gerade in den letzten Wochen gab es zu viele schlechte Nachrichten.“ Über allergische Reaktionen, die der Impfstoff auslöse und und und... Dabei hätte der Fokus vielmehr auf die Hoffnung, die der Impfstoff verbreitet, liegen sollen. Aber auch diejenigen, „die jetzt noch zweifeln, ob sie sich impfen lassen sollten, werden irgendwann folgen.„Zum Beispiel wenn die Rolling Stones auftreten und man nur mit einem Hinweis, das man geimpft ist, zum Konzert darf.“

Gerhard Stähler stehen derweil Tränen in den Augen. Der 80-Jährige Bewohner des Marienheims setzt sich vor die beiden Ärzte, krämpelt den Arm hoch und hält ihn hoch. Michael Klock drückt ihn sacht wieder herunter. Ein Piks. Schon ist es vorbei. „Das habe ich mir so gewünscht“, sagt der Senior und rollt mit seinem Rollator aus dem Impfraum.