Elsper Winnetou beliebter als Romeo & Julia

Szene aus „Der Schatz im Silbersee“ beim Elspe-Festival 2022. In der aktuellen Theaterstatistik rangiert Elspe an zweiter Stelle.

Hagen. Jochen Bludaus (+) Schatz im Silbersee in Elspe erreicht mehr Zuschauer als alle Shakespeare-Inszenierungen zusammen. Hier die Statistik.

Wolfgang Amadeus Mozart und Giuseppe Verdi sind die beliebtesten Komponisten an deutschsprachigen Theatern. Das ergibt sich aus der Bühnenstatistik 2021/22, die der Deutsche Bühnenverein gestern veröffentlichte. Während Mozart-Opern am häufigsten auf dem Spielplan stehen, verzeichnen Verdi-Opern die höchsten Zuschauerzahlen.

Im Schauspiel führt William Shakespeare die Liste an. Seine Werke werden am häufigsten inszeniert und aufgeführt. Bei den Zuschauerzahlen kommt Shakespeare allerdings erst auf Platz 4, hinter Jochen Bludau, dem im März verstorbenen Festspielleiter aus Lennestadt-Elspe, dessen Stück in der Spielzeit 21/22 199.001 Zuschauer erreichte. Shakespeare brachte es mit allen Inszenierungen auf 197.991. Bludaus „Schatz im Silbersee“ ist nach Zuschauerzahlen das dritterfolgreichste Stück der vergangenen Saison. Am erfolgreichsten ist die Oberammergauer Passion (427.240 Zuschauer).

79 Inszenierungen von Shakespeare-Werken brachten es auf 783 Aufführungen. Bei den Stücken liegt „Romeo und Julia“ auf Platz 12 mit 25.390 Besuchern. Vor Elspe an zweiter Stelle in der Publikumsgunst rangiert übrigens „Der Ölprinz“ von Michael Stamp bei den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg (406.917 Zuschauer).

