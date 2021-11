Eislaufen im Sauerland: Die acht besten Eishallen der Region

Essen. Mit dem Herbst und Winter beginnt auch wieder die Schlittschuh-Saison. Wir zeigen acht Hallen zum Eislaufen im und um das Sauerland.

In ganz NRW wird es immer kälter. Und damit beginnt für Jung und Alt die Wintersportsaison – auch im Sauerland. Doch bevor sie ihre Schlittschuhe wieder schnüren können, fragen sich viele Menschen in der Region: Wo kann man im Sauerland eislaufen? Wir stellen sieben Eishallen vor, samt aktuellen Corona-Regeln. Außerdem beantworten wir wichtige Fragen rund ums Schlittschuhlaufen.

Während das Eislaufen im Sauerland im letzten Jahr noch dem Lockdown zum Opfer gefallen ist, soll in diesem Winter wieder Normalität einkehren – wenn auch mit speziellen Corona-Regeln. In den meisten Eishallen gilt die 3G-Regel. Außerdem müssen Kufenflitzer bis zum Eis ihre Masken tragen.

Eislaufen im Sauerland: Die Eissporthalle Iserlohn

Ein beliebter Ort zum Schlittschuhlaufen im Sauerland ist die Eissporthalle in Iserlohn. Am Wochenende spielt das Eishockey-Team der Iserlohn Roosters seine DEL-Heimspiele in der Halle. Danach richten sich auch die Laufzeiten an Samstagen und Sonntagen. Dann, wenn mal kein Spiel stattfindet, stehen auch oft Partys auf dem Programm – von Schaumpartys über Holi-Schwarzlichtabende bis zu Silvester auf dem Eis.

Eintritt: 5,50 Euro für Erwachsene, 4,50 Euro für Jugendliche bis 15 Jahren, 2,50 Euro für Kinder bis 6 Jahre (Tickets ausschließlich online erhältlich)

5,50 Euro für Erwachsene, 4,50 Euro für Jugendliche bis 15 Jahren, 2,50 Euro für Kinder bis 6 Jahre (Tickets ausschließlich online erhältlich) Schlittschuhverleih: 4,50 Euro pro Paar

4,50 Euro pro Paar Corona-Regeln: 3G-Nachweis

3G-Nachweis Öffnungszeiten: montags: 8 bis 12 Uhr, dienstags bis freitags: 8 bis 10 Uhr und 12.30 bis 14.45 Uhr. An Wochenenden sind die öffentlichen Eislaufzeiten vom Spielplan der Iserlohn Roosters abhängig

montags: 8 bis 12 Uhr, dienstags bis freitags: 8 bis 10 Uhr und 12.30 bis 14.45 Uhr. An Wochenenden sind die öffentlichen Eislaufzeiten vom Spielplan der Iserlohn Roosters abhängig Adresse: Seeuferstraße 25, 58636 Iserlohn

Seeuferstraße 25, 58636 Iserlohn Mehr Infos: www.eissporthalle-iserlohn.de

Eislaufen im Sauerland: Die Eissporthalle Willingen

Auch in Willingen gibt es die Möglichkeit um mit den Kufen über das Eis zu gleiten: auf der 30 mal 60 Meter großen Eisfläche der örtlichen Eissporthalle. Dort können Besucherinnen und Besucher auch Eisstockschießen, Eiskunstlauf, Eishockey und Softhockey ausprobieren.

Eintritt: 5,50 Euro für Erwachsene, 4,50 Euro für Jugendliche bis 16 Jahren, 1 Euro für Kinder bis 6 Jahre

5,50 Euro für Erwachsene, 4,50 Euro für Jugendliche bis 16 Jahren, 1 Euro für Kinder bis 6 Jahre Schlittschuhverleih: 4 Euro pro Paar

4 Euro pro Paar Corona-Regeln: 3G-Nachweis

3G-Nachweis Öffnungszeiten: Vom 11. Oktober bis 22. Dezember: donnerstags bis dienstags: 14 bis 18.30 Uhr, mittwochs: 14 bis 20 Uhr. Vom 23. Dezember bis 6. März: donnerstags bis dienstags: 10 bis 12 Uhr und 14 bis 18.30 Uhr, mittwochs: 10 bis 12 Uhr und 14 bis 20 Uhr

Vom 11. Oktober bis 22. Dezember: donnerstags bis dienstags: 14 bis 18.30 Uhr, mittwochs: 14 bis 20 Uhr. Vom 23. Dezember bis 6. März: donnerstags bis dienstags: 10 bis 12 Uhr und 14 bis 18.30 Uhr, mittwochs: 10 bis 12 Uhr und 14 bis 20 Uhr Adresse: Am Hagen 9-10, 34508 Willingen

Am Hagen 9-10, 34508 Willingen Mehr Infos: www.willingen.de/eis

Beim Eislaufen im Sauerlandpark Hemer haben die Jüngsten großen Spaß an den Lauflernhilfen. Foto: Hendrik Schulze Zumhülsen / Funke Mediengruppe

Eislaufen im Sauerlandpark Hemer

Im Wintergarten des Sauerlandparks in Hemer lädt eine 600 Quadratmeter große Eisfläche zum Schlittschuhlaufen ein. Dort gibt es ebenfalls die Möglichkeit sich mit Freunden im Eisstockschießen zu messen oder in sich in die Almhütte mit eigenem Soundgarten zu setzen.

Eintritt: Noch keine Angaben

Noch keine Angaben Schlittschuhverleih: Noch keine Angaben

Noch keine Angaben Corona-Regeln: 3G-Nachweis

3G-Nachweis Öffnungszeiten: An Adventswochenenden: donnerstags: 18 bis 22 Uhr, samstags und sonntags: 11 bis 17 Uhr. Ab dem 20. Dezember: täglich zu variierenden Zeiten (siehe Webseite)

An Adventswochenenden: donnerstags: 18 bis 22 Uhr, samstags und sonntags: 11 bis 17 Uhr. Ab dem 20. Dezember: täglich zu variierenden Zeiten (siehe Webseite) Adresse: Nelkenweg 5-7, 58675 Hemer

Nelkenweg 5-7, 58675 Hemer Mehr Infos: www.sauerlandpark-hemer.de/events/wintergarten

Eislaufen im Sauerland: Das Eissportzentrum Möhnesee

Leidenschaftliche Schlittschuhläuferinnen und -läufer aus dem Sauerland können sich auch einen Tagesausflug zum Eissportzentrum am Möhnesee vornehmen. Für Eltern und ihre Kinder bietet sich besonders der Sonntag an, da nachmittags der Familientreff und die Kidsdisco angeboten werden. Bei der normalen Eisdisco wird immer freitags die Eis- zur Tanzfläche.

Eintritt: 5 Euro für Erwachsene, 4 Euro für Jugendliche bis 15 Jahren, 2,50 Euro für Kinder bis 6 Jahre

5 Euro für Erwachsene, 4 Euro für Jugendliche bis 15 Jahren, 2,50 Euro für Kinder bis 6 Jahre Schlittschuhverleih: 5 Euro pro Paar

5 Euro pro Paar Corona-Regeln: 3G-Nachweis

3G-Nachweis Öffnungszeiten: montags und donnerstags: nur Vereinssport, dienstags: 15 bis 18 Uhr, mittwochs: 15 bis 17 Uhr, freitags: 15 bis 18 Uhr und 19 bis 22 Uhr (Disco), samstags: 15 bis 18 Uhr und 20 bis 22 Uhr, sonntags und feiertags: 11 bis 14 Uhr und 15 bis 17.30 Uhr

montags und donnerstags: nur Vereinssport, dienstags: 15 bis 18 Uhr, mittwochs: 15 bis 17 Uhr, freitags: 15 bis 18 Uhr und 19 bis 22 Uhr (Disco), samstags: 15 bis 18 Uhr und 20 bis 22 Uhr, sonntags und feiertags: 11 bis 14 Uhr und 15 bis 17.30 Uhr Adresse: Teigelhof 4, 59519 Möhnesee

Teigelhof 4, 59519 Möhnesee Mehr Infos: www.eissportzentrum.de

Zum Eislaufen bietet sich für Menschen aus dem Sauerland auch ein Ausflug in die Eishalle im Revierpark Wischlingen an. Foto: Helmuth Vossgraff / Funke Mediengruppe

Eislaufen in der Region: Revierpark Wischlingen in Dortmund

Im Revierpark Wischlingen in Dortmund können Wintersport-Fans aus dem Sauerland auf zwei Ebenen Schlittschuhlaufen. Das geht dank zweier höhenversetzter Eisflächen. Die sind mit Auf- und Abfahrrampen verbunden. Zu den weiteren Highlights zählen DJ- und Lightshows sowie Eislaufkurse.

Eintritt: 4,50 Euro für Erwachsene und Jugendliche (nur während der Abendlaufzeit), 3 Euro für Kinder und Jugendliche (tagsüber)

4,50 Euro für Erwachsene und Jugendliche (nur während der Abendlaufzeit), 3 Euro für Kinder und Jugendliche (tagsüber) Schlittschuhverleih: 5 Euro pro Paar

5 Euro pro Paar Corona-Regeln: 3G-Nachweis

3G-Nachweis Öffnungszeiten: donnerstags und freitags: 16 bis 18 Uhr und 19.30 bis 21.30 Uhr, samstags und sonntags: 9 bis 11 Uhr, 12.30 bis 14.30 Uhr, 16 bis 18 Uhr und 19.30 bis 21.30 Uhr

donnerstags und freitags: 16 bis 18 Uhr und 19.30 bis 21.30 Uhr, samstags und sonntags: 9 bis 11 Uhr, 12.30 bis 14.30 Uhr, 16 bis 18 Uhr und 19.30 bis 21.30 Uhr Adresse: Höfkerstraße 12, 44149 Dortmund

Höfkerstraße 12, 44149 Dortmund Mehr Infos: www.wischlingen.de

Eislaufen in der Region: Eissportzentrum Westfalen Dortmund

Eine weitere Option zum Eislaufen in Dortmund ist das Eissportzentrum Westfalen. In der renovierten Halle stehen können Besucherinnen und Besucher auf etwa 3.600 Quadratmetern Schlittschuhlaufen. Sonderlaufzeiten für Senioren und die Oldiedisco stechen im Programm heraus.

Eintritt: 3,50 Euro an Wochentagen, 4 Euro am Samstag und Sonntag

3,50 Euro an Wochentagen, 4 Euro am Samstag und Sonntag Schlittschuhverleih: 4 Euro pro Paar und Laufzeit

4 Euro pro Paar und Laufzeit Corona-Regeln: 3G-Nachweis

3G-Nachweis Öffnungszeiten: montags: 10.10 bis 12 Uhr, dienstags: 10.10 bis 12 Uhr, mittwochs: 10.10 bis 12 Uhr und 16 bis 18 Uhr, donnerstags: 10.10 bis 12 Uhr und 16 bis 18 Uhr, freitags: 10.10 bis 12 Uhr und 16 bis 18 Uhr, samstags: 11 bis 13 Uhr, 16 bis 18 Uhr und 20 bis 22 Uhr, sonntags: 11 bis 13 Uhr und 16 bis 18 Uhr

montags: 10.10 bis 12 Uhr, dienstags: 10.10 bis 12 Uhr, mittwochs: 10.10 bis 12 Uhr und 16 bis 18 Uhr, donnerstags: 10.10 bis 12 Uhr und 16 bis 18 Uhr, freitags: 10.10 bis 12 Uhr und 16 bis 18 Uhr, samstags: 11 bis 13 Uhr, 16 bis 18 Uhr und 20 bis 22 Uhr, sonntags: 11 bis 13 Uhr und 16 bis 18 Uhr Adresse: Strobelallee 32, 44139 Dortmund

Strobelallee 32, 44139 Dortmund Mehr Infos: www.eissportzentrum-westfalen.de

In Bergkamen können Gäste aus dem Sauerland nicht nur Eislaufen, sondern sich auch im Eiskunstlauf probieren. Foto: Klaus Hartmann / Funke Mediengruppe

Eislaufen in der Region: Die Eishalle in Bergkamen

Wer in Westfalen Schlittschuhlaufen möchte, kann das in der Eishalle Bergkamen machen – jedoch nur an Wochenenden. An Werktagen steht die Eishalle lediglich für den Schul- und Vereinssport zur Verfügung, zum Beispiel für Eiskunstlauf.

Eintritt: 10er-Karte: 55 Euro für Erwachsene, 45 Euro für Kinder

10er-Karte: 55 Euro für Erwachsene, 45 Euro für Kinder Schlittschuhverleih: 4,50 Euro pro Paar

4,50 Euro pro Paar Corona-Regeln: 3G-Nachweis

3G-Nachweis Öffnungszeiten: freitags: 18 bis 18.45 Uhr (Eltern-Bambini Lauftraining) und 19 bis 22 Uhr (Disco), samstags: 8 bis 9.45 Uhr, 10 bis 12.45 Uhr und 19 bis 22 Uhr (Disco), sonntags: 11 bis 14 Uhr und 14.30 bis 17.30 Uhr (Disco mit DJs)

freitags: 18 bis 18.45 Uhr (Eltern-Bambini Lauftraining) und 19 bis 22 Uhr (Disco), samstags: 8 bis 9.45 Uhr, 10 bis 12.45 Uhr und 19 bis 22 Uhr (Disco), sonntags: 11 bis 14 Uhr und 14.30 bis 17.30 Uhr (Disco mit DJs) Adresse: Häupenweg 29, 59192 Bergkamen

Häupenweg 29, 59192 Bergkamen Mehr Infos: www.eishalle-bergkamen.de

Eislaufen in der Region: Die Eishalle in Hamm

In der Eishalle in Hamm können Wintersport-Fans ebenfalls nicht nur Schlittschuhlaufen, sondern auch Eiskunstlauf testen. An Montagen gibt es dafür eine spezielle Lauflernschule. Zudem nutzt das Eishockey-Team der Hammer Eisbären die Halle für ihre Heimspiele und zum Trainieren.

Eintritt: 5 Euro für Erwachsene, 4 Euro für Kinder

5 Euro für Erwachsene, 4 Euro für Kinder Schlittschuhverleih: 3,50 Euro pro Paar

3,50 Euro pro Paar Corona-Regeln: 3G-Nachweis

3G-Nachweis Öffnungszeiten: montags: 9 bis 13 Uhr, dienstags: 9 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr, mittwochs: 9 bis 13 Uhr, donnerstags: 9 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr, freitags: 9 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr, samstags: 14 bis 18 Uhr und 19 bis 22 Uhr (Eis-Disco), sonntags: 11 bis 17 Uhr

montags: 9 bis 13 Uhr, dienstags: 9 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr, mittwochs: 9 bis 13 Uhr, donnerstags: 9 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr, freitags: 9 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr, samstags: 14 bis 18 Uhr und 19 bis 22 Uhr (Eis-Disco), sonntags: 11 bis 17 Uhr Adresse: Karl-Koßmann-Straße 1, 59071 Hamm

Karl-Koßmann-Straße 1, 59071 Hamm Mehr Infos: www.eishalle-hamm.de

Was muss ich beim Eislaufen beachten? Hier beantworten wir einige wichtige Fragen rund ums Schlittschuhlaufen.

Was gilt es beim Schlittschuhkauf zu beachten?

Schlittschuhe gibt es in verschiedensten Ausführungen. Etwa für Eishockeyspielerinnen, Eiskunstläufer oder Eisschnellläufer. Diese kosten allerdings meist mehr als Schlittschuhe für den Freizeitgebrauch. Da sie oft längere Kufen als Eishockey-Modelle haben, sind sie für Hobby-Läuferinnen und Läufer besser geeignet. Unerfahrene können auch zu Gleitschuhen greifen. Das sind Doppelkufen oder Gleitflächen, die über normale Schuhe gespannt werden. Für alle Ausführungen gilt aber, dass die Schuhe gut sitzen.

Mindestens einmal im Jahr sollte man die Kufen seiner Schlittschuhe schleifen lassen. Foto: Thomas Schmidtke / Funke Mediengruppe

Wann muss ich meine Schlittschuhe schleifen lassen?

Viele Experten empfehlen, neu gekaufte Schlittschuhe in jedem Fall einmal schleifen zu lassen. Das erledigen viele Eishallen und Sportgeschäfte meist für eine kleine Servicegebühr von 5 bis 8 Euro. Wie regelmäßig man seine Kufen schleifen lassen muss, hängt aber auch davon ab, wie oft man die Schlittschuhe benutzt und aus welchem Material sie bestehen. Ein Mal im Jahr sollte man seine Kufen aber mindestens schleifen lassen.

Welche Kleidung muss ich zum Eislaufen anziehen?

Dicke Handschuhe wärmen nicht nur die Finger, sondern schützen auch die Hände bei Stürzen vor Schnitten durch die scharfen Kufen anderer Fahrerinnen und Fahrer. Helme schützen zwar den eigenen Kopf, können bei einem Unfall aber andere Menschen im Gesicht verletzen. Viele Experten raten daher zu dicken Wollmützen – auch gegen Kälte. Um Stürze abzufedern eignen sich auch Schoner. Die sollte man aber nicht über der Kleidung anziehen. Denn beim Sturz auf das Eis kann man ansonsten wegrutschen und weitere Unfälle verursachen.

