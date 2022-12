Einladung zum Adventskonzert am 15. Dezember

Hagen. Die Redaktion schenkt allen Lesern beschwingte und besinnliche Weihnachtsklänge. So kann man das Adventskonzert mit den Salonlöwen hören.

Die Vorfreude steigt, die Aufregung auch. Tontechniker Rolf Köppermann macht den Nikolaus, denn er verwandelt die Arena im ehrwürdigen Pressehaus in Hagen mit seinen geheimnisvollen Kabeln und Reglern in einen wunderbaren Konzertsaal. Hier proben die Salonlöwen für das Adventskonzert der Westfalenpost, das am Donnerstag, 15. Dezember, ab 19 Uhr auf allen digitalen Kanälen unserer Redaktion ausgestrahlt wird: auf westfalenpost.de und den Facebook-Auftritten.

Beschwingt und besinnlich

Die Arena war einmal ein Großraumbüro. Das wird wegen der digitalen Transformation nicht mehr gebraucht. Chefredakteur Dr. Jost Lübben hat den über 100 Quadratmeter großen Saal in einen Ort der Begegnung verwandelt, hier gibt es Konferenzen, Arbeitskreise, Diskussionen, teils auch dissonante. Und jetzt übernimmt die Musik das Regiment. Denn die Westfalenpost möchte ihren Leserinnen und Lesern einen musikalischen Weihnachtsgruß schenken, eine knappe Stunde voller fröhlicher, trauriger, beschwingter und besinnlicher Klänge, und zwar schon zum dritten Mal. Die Salonlöwen sind wieder dabei, sechs Musiker vom Philharmonischen Orchester Hagen, welche die Salonmusik vor dem Vergessen retten möchten.

Der Humor der Musiker

Einstimmen. Jetzt beginnt das Feintuning der einzelnen Stücke des Programms. Die Reporter werden bei der Probe mit Musikerhumor konfrontiert. Beim Übergang zu „Stille Nacht“ herrscht hohe Unfallgefahr. „Das Lied ist bekannt“ kommentiert Werner Köhn die Ausrutscher trocken. Als Primgeiger hat Köhn die musikalische Leitung des sechsköpfigen Ensembles. Aber die Salonlöwen sind Erste unter Gleichen. Alle tragen die Verantwortung, alle stehen mal solistisch vorne und sorgen mal für einen raffinierten musikalischen Satz.

Klarinettist Alexander Schwalb bricht mitten in „O Tannenbaum“ in Gelächter aus. Denn Pianist Steffen Müller-Gabriel ist nicht sicher, ob alle Noten richtig sind. A oder Ais? Werner Köhn kontert: „Das ist egal, denn ihr seid sowieso nicht zusammen.“ Die verbalen Funken fliegen ebenso wie die virtuosen Finger.

Gut alleine reicht nicht

Die Salonlöwen sind nicht nur ein bekanntes Ensemble, sondern vor allem ein hochprofessionelles. Gut spielen, das reicht den Profis von den Hagener Philharmonikern noch lange nicht. Der Klang, das Zusammenspiel sollen möglichst perfekt sein, unverwechselbar.

Die Stimmung ist auch jenseits von Kammerton A gut. Musiker frotzeln sich gegenseitig gerne an, das gehört dazu. Denn das Zusammenspiel selbst verlangt ungeheure Konzentration, um den gemeinsamen Atem zu erzielen, der das Ergebnis beschwingt werden lässt. Das Ziel: Von der Anstrengung und Vorbereitung darf am Ende nichts mehr zu hören sein: Werner Köhn: „Es muss ganz leicht wirken.“

Salonmusik will unterhalten. Große Kunst wird hier mit einem Lächeln serviert – und mit einem Augenzwinkern. Das Programm verbindet Walzerglück mit Tangofeuer, untersterbliche Pophits mit traditionellen Weihnachtsliedern. „Nur nicht aus Liebe weinen“ trifft auf „Thank You For The Music.“

„Kann ich mal bitte ein A haben“, sagt Klarinettist Alexander Schwalb zum Pianisten Steffen Müller-Gabriel. „Schon wieder?“, kontert dieser und verspielt sich prompt. Worauf Werner Köhn ihn fragt: „Was machst Du eigentlich beruflich?“ Am Ende ist sogar Tontechniker Rolf Köppermann zufrieden, der Mann mit den unbestechlichen Ohren. Das WP-Adventskonzert kann am 15. Dezember ausgestrahlt werden. Es soll eine knappe Stunde lang kleine Lichtblicke des musikalischen Glücks in den sorgenvollen Alltag unserer Tage bringen. Die Hörerinnen und Hörer dürfen sich freuen.

WP-Adventskonzert: Donnerstag, 15. Dezember, 19 Uhr Auf allen digitalen Kanälen der Westfalenpost oder direkt hier unter: wp.de/adventskonzert2022

