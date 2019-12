Witwe aus Witten feiert erstes Weihnachten ohne Liebsten

Leise hat Michaela Michor an ihn gedacht. An Helmut. Ihr Wunsch, Heiligabend mit ihrem Lebensgefährten aus Hagen zu verbringen, wird unerfüllt bleiben. Er ist im Januar mit 67 Jahren an Herzversagen gestorben. Wie sie das Fest begeht, da alles anders ist? Wie sie es übersteht? Wer die 58-jährige Frau aus Witten kennt, weiß: Sie schafft das. „Es wird anders“, sagt sie. So wie vor acht Jahren, als Ehemann Peter aus ihrem Leben gerissen wurde. Damals hatte sie sich, verloren im Schmerz, über ein Trauerbegleiterportal an andere Trauernde gewandt. Dort lernte sie Helmut kennen. Gemeinsam gründeten sie in Hagen eine Selbsthilfegruppe. Mittlerweile ist Michaela Michor selbst ausgebildete Trauerbegleiterin und hilft Menschen, den Tod eines nahen Angehörigen zu verarbeiten.

„Da stehe ich plötzlich alleine. Wieder.“ Das waren laut Michaela Michor ihre ersten Gedanken, nachdem Ärzte ihr in einer Klinik mitgeteilt hatten, dass Helmut gestorben ist. Im Trauerjahr zog die Verkäuferin von Dortmund nach Witten – und fragte sich: „Du wirst 50, das kann es doch nicht gewesen sein?“ Sollte es auch nicht.

Schmetterlinge, das Symbol für das Wiederaufstehen

Geholfen über diese erste schwere Zeit haben Michaela Michor auch Schmetterlinge. Motive der Falter zieren Wände ihrer Wohnung. „Sie haben mich bei der Trauer begleitet“, erzählt die Frau. Sie verkörpern für sie die Entwicklung von der Raupe und Puppe hin zum Falter. „Es ist mein Symbol für das Wiederaufstehen.“

Das hat sie erneut getan. Auch in der Adventszeit. Weihnachtlich geschmückt ist ihr Zuhause. Überwiegend in Rot. Mit Weihnachtsstern und Rentier. Ja, sie fühle sich mal schwach, mal stark, finde Trost im Glauben, berichtet sie. So wie es der in bunten Lettern gemalte Spruch eines unbekannten Autors auf einem Stück Holz ausdrückt. Es hängt über ihrem Esstisch. Das gleiche Motiv zierte auch Helmuts Wohnung.

Weihnachten im Kreise der Familie

Michaela Michor wird Weihnachten feiern, aber anders. Im Kreise ihrer Familie. Erst bei ihrer Schwester, dann bei ihrer Mutter. Beide geben ihr Halt und Kraft. Davon zeugen Dutzende von Familienbildern im Wohnzimmer der Wittenerin. Darunter viele von Peter und Helmut. Sie schaut auf die liebevoll gerahmten Aufnahmen. Rührselig wird sie dabei nicht. Was bleibe, seien die Erinnerungen, sagt sie.



Erinnerungen. Bei diesem Wort verliert sich Michaela Michors Blick kurz in der Ferne. „Erinnerungen an liebgewonnene Rituale“, fügt sie nach kurzer Pause hinzu.

Ihren Ehemann Peter beschreibt die Frau als in sich gekehrten Menschen, der Kartoffelsalat und Würstchen zu Heiligabend nicht missen mochte. Mit ihm wollte sie alt werden. „Unter dem Weihnachtsbaum stand immer ein Weihnachtsdorf, mit kleinen Fachwerkhäuschen und zerbröselten Kissenfüllungen als Schneeersatz. Das war für ihn schon Geschenk genug.“ Wenn sie von Peter spricht, strahlt ihr Gesicht. „Das war anders“, fällt ihr ein.

Wein und Popcornkino

Anders, da ist wieder dieses Wort. „Anders war es auch mit Helmut. Und das war gut so“, berichtet Michaela Michor. Mit ihrem Lebensgefährten leitete sie die Selbsthilfegruppe für Trauernde über Jahre. Er blieb in Hagen, sie in Witten wohnen. „So oft wir konnten, haben wir Zeit miteinander verbracht. Meistens bei ihm.“

Dieses Jahr werden der 58-Jährigen die gemeinsamen Filmabende an Heiligabend mit Helmut fehlen. Vor allem die Kinoatmosphäre bei Wein und Popcorn, „eben jenseits der besinnlichen Zeit, mit Actionfilmen, das liebte ich“, verrät sie. Auf seine Frage „Popcornkino?“ habe sie immer gewartet. Dann sei über beide Gesichter ein Schmunzeln gehuscht. „Wir waren am Weihnachtsabend immer unter uns, verstanden uns oft ohne Worte.“

Einfach nur zuhören

Nach dem Tod von Helmut habe sie sich erst zurückgezogen, erzählt Michaela Michor. Sie habe Zeit für sich gebraucht, weil das Herz den zweiten Verlust erst trotzig verneinte. „Ich habe schnell begriffen, dass ich selber Hilfe brauche.“ Die bekommt die Helferin in bitteren Stunden nun von einer Trauerbegleiterin aus Hattingen. „Es ist wichtig“, sagt sie, „sich in solch schweren Tagen jemand anderem anzuvertrauen.“ Der Austausch mit ihrer Kollegin sei für sie die beste Selbsthilfe, die sie sich gönnen konnte. Und das habe ihr besser geholfen, als den Satz zu befolgen, den sie in dieser Zeit öfters hörte: „Schau nach vorn, kümmere dich wieder um dich selbst.“ Manchen reiche das, vielen und ihr nicht.

Freunde und Bekannte, das weiß Michaela Michor aus Erfahrung zu berichten, wüssten oft nicht, wie sie mit Menschen umgehen sollen, die gerade einen Verlust hinnehmen mussten. Dabei, so die Wittenerin, sei Trauer keine Krankheit, sondern ein Prozess. „Und jeder geht damit anders um.“ Sie jedenfalls wünscht sich, offen darauf angesprochen zu werden.

Einen individuellen Leitfaden für Weihnachten zu erarbeiten, so Michaela Michor, sei für Trauerbegleiter nicht möglich. Kleine Selbsthilfegruppen könnten aber dabei helfen, auf das Fest vorzubereiten. Im Zentrum stünden Fragen, wie: Was ist mir wichtig bei diesem Fest? Was will ich erhalten? „Jeder darf reden, muss aber nicht“, erklärt Michaela Michor. Meistens helfe es aber schon, einfach nur zuzuhören. „Man merkt, dass es guttut, sich bewusst Zeit für die Trauer zu nehmen.“

Traurigkeit, Mut, Stärke – drei Worte, die Michaela Michor viel bedeuten

Michaela Michor befindet sich eigenen Worten zufolge immer noch im Trauerprozess. Manchmal überkomme sie „ein bisschen Angst“ vor Heiligabend, gesteht die Frau, die immer wieder Stärke beweist, um anderen zu helfen.

„Helmut“, fällt es ihr mitten im Gespräch ein, „liebte Musik.“ Sie sei in seiner Nähe immer zu hören gewesen. „Im Radio, per CD. Er hatte ein Faible für Queen.“ Sie erinnert sich an den Moment in einem Café in Wetter, wo sie ihn zum ersten Mal getroffen hat. Sie berichtet über ihre gemeinsame Arbeit, von Augenblicken voller Tränen und Trost und von den „wundervollen Wandertagen“ mit ihrem Lebensgefährten.

Heiligabend ohne Helmut, ohne den Mann, der ihr nach dem Tod ihres Ehemannes wieder Lebensmut gab. Kein gemeinsames Lachen über etwas, das nur sie beide zum Lachen bringt. „Traurigkeit, Mut, Stärke.“ Drei Worte, die Michaela Michor viel bedeuten. Und mutig und stark, das will und wird sie auch dieses Mal an Heiligabend sein. Für Peter, für Helmut, für sich. Und sie will – auch wenn es anders sein wird – ein schönes Fest verbringen.