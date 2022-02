Ein Schatz für Garten- und Kunstinteressierte

Hagen. „Südwestfalen liest“: Buchhändlerin Inke Hees aus Olsberg empfiehlt ein Buch, das die Sehnsucht weckt und Einblicke in Gärten gewährt.

In „Südwestfalen liest“ stellen Buchhändlerinnen und Buchhändler aus der Region Lieblingstitel vor. Diesmal ist es Inke Hees, die die Buchhandlung Käpt’n Book in Olsberg führt:

Sehnsucht – wer kennt sie nicht, in diesen Zeiten? Die winterlichen Shades of Grey wecken den Wunsch nach Wärme, Farbe und Sonnenschein, nach schönen Dingen, die uns auf- und durchatmen lassen. Wem dies (noch) nicht möglich ist, dem sei dieser Prachtband ans Herz gelegt.

Jackie Bennett, Die Gärten der Künstler, Gerstenberg Verlag 2020, Buchcover Foto: Gerstenberg Verlag

Die Gartenarchitektin und Landschaftshistorikerin Jackie Bennett ist für ihre Gartenbücher ausgezeichnet worden. Dieses Buch begleitet zehn Maler und eine Malerin (Frida Kahlo) bei ihrer Arbeit und in den Gärten, in denen sie Inspiration, Erholung, aber auch Erdung fanden. Im zweiten Teil stellt sie Künstlerkolonien vor, von den Skagen-Malern im nördlichsten Dänemark über Monet und Freunde im Garten von Giverny bis zu den deutschen Expressionisten im bayrischen Murnau.

Bennett zeichnet ein farbenprächtiges Porträt einer/s jeden MalerIn, indem sie zunächst ihren biographischen und künstlerischen Werdegang schildert. Zahlreiche Abbildungen ihrer Werke machen deutlich, wie stark die Anregung der KünstlerInnen durch die Natur war. Van Goghs Aufenthalt in der Nervenheilanstalt in Saint-Rémy-en-Provence etwa ließ ihn in kürzester Zeit über 150 Werke erstellen, die hauptsächlich vom Garten inspiriert waren. Claude Monet legte seinen weltbekannten Garten bewusst als Anregung seiner künstlerischen Schaffenskraft an. Detaillierte Zeitstrahle ergänzen die Biographien. Besonders interessant sind auch die Fotos aus den zum Teil heute noch zugänglichen Künstlerateliers. Die herumliegenden Mal-Utensilien von Paul Cézanne in Les Lauves scheinen nur auf seine Rückkehr zu warten.

Abgerundet wird das Buch durch Gartenadressen, Literaturhinweise und ein umfangreiches Werks-, Orts- und Personenregister. Für Garten- und Kunstinteressierte ist dieser Prachtband eine Fundgrube- und womöglich eine Anregung für die nächste Urlaubsreise.

Jackie Bennett, Die Gärten der Künstler, Gerstenberg, 36 €

