Himmlisches Paar in Arnsberg: Zwei Pfarrer regieren Jecken

„Johannes, der treue Hirt“ (Amtsbezeichnung), betritt das Haus zum guten Hirten. An seiner Seite „Hubertus, die himmlische Eingebung“. Es wurde zwar kein roter Teppich für die Regenten der Kleinen Arnsberger Karnevalsgesellschaft (KLAKAG) ausgelegt, aber es ist dennoch ein himmlischer Empfang im Seniorenwohnheim „Haus zum guten Hirten“. Der katholische Dechant Hubertus Böttcher (63) und der evangelische Pfarrer Johannes Böhnke (56) feiern die fünfte Jahreszeit als Karnevals-Regenten („wir sind keine Prinzen!“).

Es ist wohl bundesweit einmalig, dass ein evangelischer und ein katholischer Pfarrer einer Karnevalsgesellschaft vorstehen. Darauf ihnen im Sprachgebrauch der Arnsberger Jecken ein dreifach donnerndes „KLAKAG – Helau – Mäntau“!

Blau-weißes Regenten-Kostüm

Ein Bild für die Götter: Die Kirchenmänner erscheinen in ihrer närrischen Dienstkleidung und setzen sich zu den Reportern in die Sitzgarnitur auf dem Flur. Im Hintergrund läuft Karnevalsmusik. Ihr Kostüm ist in den Gesellschafts-Farben „Blau-Weiß“. Ausgerechnet „Blau-Weiß“ für den aus Dortmund stammenden Pfarrer Böhnke, der 1963 am Tag des Gewinns des DFB-Pokals der Borussen geboren wurde. Er nimmt’s mit Humor.

„Bö und Bö“ bei ihrem Auftritt im Arnsberger Seniorenzentrum „Haus zum guten Hirten“. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Überhaupt Humor: Kirchenvertretern wird bisweilen nachgesagt, dass sie zum Lachen in den Keller gehen. Böttcher und Böhnke, die mit Bezug auf die ersten beiden Buchstaben ihres Namens als „Bö & Bö“ durch die tollen Tage gehen, sind lebende Beispiele für das Gegenteil. Sie kennen sich lange, sind befreundet und leben Ökumene vor.

Nähe zu den Menschen schaffen

„Hätte mich jemand gefragt, ob ich Regent werden wolle“, schmunzelt Dechant Böttcher, „hätte ich wohl nein gesagt. Dann kam Johannes.“ Er hat seine Zusage nicht bereut: „In einer Zeit, in der Kirche als distanziert und schwierig empfunden wird, können wir Nähe zu den Menschen schaffen“, sagt er, „und Lebensfreude vermitteln.“

Johannes Böhnke erzählt vom Vortag, als man beim „Karneval der Generationen“ war. Die ältere Dame, die sonst eher apathisch auf ihrem Stuhl sitzt, klatschte zu den Klängen in die Hände und lächelte selig. „Es sind solche kleine Wunder, die der Karneval vollbringt.“

Überraschung bei Sessionsstart

Es war eine Überraschung, als bei der Sessionseröffnung die beiden neuen Regenten wie das Kaninchen aus dem Hut gezaubert wurden. O.k., die beiden sind Ehrensenatoren der KLAKAG – aber ein Pfarrer als Prinz ist selbst in den rheinischen Narrenhochburgen ungewöhnlich. Und dann gleich zwei.

Aber Kirche und Karneval – das passt, sind sie sich einig. Böttcher hat kürzlich ein Zitat gehört, das ihn in seiner Entscheidung bestätigt: „Es ist ein Geschenk, die traurige Welt zum Lächeln zu bewegen." Und sein Karnevals-Partner Böhnke ergänzt: „Wo kein Humor ist, ist auch keine Humanität."

Durchweg positive Reaktionen

Die Reaktionen in der Bevölkerung seien durchweg positiv, erzählen die Regenten „der treue Hirt“ und „die himmlische Eingebung“. Und was ist mit den Dienstherren? Es stimme schon, erzählen sie, dass sie vor Beginn ihrer jecken Episode nicht in Paderborn bzw. Bielefeld nachgefragt haben.

Erst als mehr und mehr Medien sich auf das himmlische Paar stürzten. Die Zustimmung haben sie fröhlich zur Kenntnis genommen. „Ich habe heute morgen noch Deinen Superintendenten gesprochen“, sagt der katholische „Bö“ zum evangelischen „Bö“: „Der findet das gut.“

“Seid fröhlich, aber brav!“

Das Ziel der Kleinen Arnsberger Karnevalsgesellschaft ist laut Internetseite „die kulturhistorische Traditionspflege der heimischen Fastnacht unter dem Motto: ,Seid fröhlich aber, brav’!“ Karneval habe viel mit Respekt zu tun“, sagt Johannes Böhnke, „er ist eine Grenzüberschreitung im positiven Sinne.“

Eine Grenzüberschreitung mit Grenzen für die Männer an vorderster Front: „Wer die Narren regiert, muss das sensibel tun“, so Hubertus Böttcher, „man darf sich nicht zum Hanswurst machen.“