Die Konfettis waren am Sonntag, den 26.02.2017 beim Karnevalszug in Duisburg-Serm, bei dem die über 30 Prunkwagen und Fußgruppen von den tausenden Jecken an der Zugstrecke bejubelt wurden, mit dabei. Foto: Stephan Eickershoff / FUNKE Foto Services

Hagen. Kamelle, Bützje und Allaf: Das Narrenvolk hat seine eigene Sprache. Auch alte Faschingsbräuche sind mitunter skurril – wie das Zehenbeißen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Alaaf, Helau und Zehenbisse – Unser Karnevals-ABC

A wie Alaaf:

Köln über alles. Ruf der Karnevalisten der Domstadt. Alternativ: Aschermittwoch. Dann gilt für die fünfte Jahreszeit: Schluss mit lustig.

B wie Bützje:

Ein Küsschen auf die Wange. Wehren zwecklos. Ausdruck der Ausgelassenheit und nicht verpflichtend.

C wie Clown:

Ein roter Punkt auf die Nase, wahlweise ein Schaumstoffaufsatz. Fertig ist das Kostüm aller Kostüme. Für wissenschaftlich orientierte Narren mit lateinischen Grundkenntnissen: Carne =Fleisch, levare=weglassen. Carne vale=Fleisch, lebe wohl!

D wie Dreigestirn:

In Köln besteht es aus Bauer, Prinz und Jungfrau und regiert die Narren. Im Jungfrauenkostüm in Köln steckt ein Kerl. Typisch.

E wie Elf:

Eine teuflische Zahl, wie gemacht für die Maßlosigkeit und den Verstoß gegen die zehn Gebote. Jedes Jahr beginnt die Session am 11.11. um 11.11 Uhr. Eine Schnapszahl, die für die Sünde steht. Prosit!

F wie Funkenmariechen:

Weibliches Wesen, das in einer Uniform aus dem 18. Jahrhundert den Körper verrenkt, vom Spagat bis zum Flickflack ist alles bei den jungen Frauen möglich.

G wie Garde:

Eine Gruppe, die die ehemaligen preußischen Garderegimente verspottet. Ihre Uniformen orientieren sich aber an den historischen Vorbildern.

H wie Helau:

So rufen die Narren in Düsseldorf und Mainz. Das kirchliche Halleluja soll die Vorlage sein. Vermutlich. In Hagen heißt der Ruf Hagau. Ganz neu im Karnevals-ABC ist H wie Hundefutter. Das haben die Kostümierten am Karnevalssonntag in Hagen-Boele vor die Füße geworfen bekommen.

Karnevalszug Erlinghausen 2017 Karnevalszug Erlinghausen 2017 Thomas Winterberg

I wie Indianer:

Früher der Klassiker, heute in der Karnevalsgesellschaft auf verlorenem Posten.

J wie Jeck:

Der Narr auf Kölsch. Jeck ist jeder im Karneval.

K wie Kattfiller:

Ausgefallener Schlachtruf der Karnevalisten in Attendorn, Kreis Olpe. Was er bedeutet? Katzenmörder. Weniger blutrünstig: die Kamelle. Aus keinem Rosenmontagszug wegzudenken. Es fliegen aber auch Pralinen, Schokoladentafeln und Blumensträuße.

L wie Lob...

...der Torheit vom Humanisten Erasmus von Rotterdam (1466-1536).Grundlage für alle Arten von Spott und Hohn. L wie Lünsche Hallü klingt auch gut. Es ist der Ruf der Lüdenscheider Narren, der mit Zweifach-Ü.

M wie Mutzen:

Frittiertes Gebäck, das alle notwendigen Körperfunkionen befeuert. Auch akzeptabel: M wie lecker Määdsche. Weiß jeder, was gemeint ist.

Karneval Niederberndorf Karneval Niederberndorf

N wie Narr:

Das Wort stammt aus dem Althochdeutschen Narro. Ein zur Unvernunft neigender Mensch. Also alle.

O wie Orden:

Karnevalisten behängen sich damit. Einst waren sie dazu gedacht, staatliche und militärische Auszeichnungen ins Lächerliche zu ziehen. Heute werden engagierte Narren mit Orden für ihre Verdienste geschmückt.

P wie Prinz Karneval:

Ursprünglich gab einen Karnevalskönig. Das hat der preußischen Polizei nicht gepasst. Sie setzt 1824 durch, dass aus dem König Carneval, ein Held Carneval und am Ende ein Prinz wurde. Begründung: Es kann nur einen König geben und der regiert an der Spree, in Berlin.

Q wie Quetschenbüggel:

Kein mittelalterliches Folterinstrument, sondern rheinischer Ausdruck für eine Ziehharmonika, Klavier des kleinen Mannes.

Karneval 2017 zwischen Party und Provokation 1 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation Donald Trump kommt bei Jacques Tilly nicht gut weg: Die Rosenmontags-Wagen zeigen den US-Präsidenten mal geköpft,... Foto: dpa Stimmen Sie ab 5 Bewertungen

2 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation ... mal beim Missbrauch der Freiheitsstatue. Das Motto des Düsseldorfer Rosenmontagsumzugs... Foto: dpa Stimmen Sie ab 3 Bewertungen

3 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation ... ist in diesem Jahr "Uns kritt nix klein · Narrenfreiheit, die muss sein". Ein Karnevalswagen zeigt auch SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz,... Foto: dpa Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

4 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation Ebenfalls Thema: der Brexit,... Foto: dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

5 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation ... den Tilly als Selbstmord der britischen Premierministerin Theresa May inszeniert. Der Düsseldorfer Wagenbauerist bekannt für seine provozierenden Motive und Persiflage-Wagen. Auch... Foto: dpa Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

6 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation Arsch mit Ohren: Diesen Wagen baute Tilly für den nachgeholten Rosenmontagszug in Düsseldorf im März 2016. Foto: dpa Stimmen Sie ab 3 Bewertungen

7 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation ... der der SPD zu ungewohnt hohen Umfragewerten verhilft. Foto: dpa Stimmen Sie ab 1 Bewertung

8 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation ... AfD und "Wutbürger" bekommen ihr Fett weg, ebenso wie... Foto: dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

9 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation ... die Rechtspopulisten, die die weltweite Politik aufmischen. Foto: dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

10 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation Die AfD wird bei Tilly zur Spielfigur der IS-Terroristen. Foto: dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

11 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation Der Zug in Düsseldorf ist in diesem Jahr wieder hochpolitisch. Foto: dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

12 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation Auch die polnische Regierung nimmt Wagenbauer Jacques Tilly in Düsseldorf aufs Korn. Foto: dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

13 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation Der Zug in Köln startete um 10.11 Uhr. Foto: dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

14 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation In Düsseldorf wird bunt gefeiert. Foto: dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

15 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation "Uns kritt nix klein · Narrenfreiheit, die muss sein" ist das Düsseldorfer Motto in diesem Jahr. Foto: dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

16 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation Auch Lokal- und Landespolitik - hier die Erneuerung der Leverkusener A1-Brücke - spielt im Kölner Zug eine Rolle. Foto: dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

17 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation Der Zug in Düsseldorf ist der längste in der Geschichte der Landeshauptstadt. Foto: dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

18 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation Der Klimawandel wird im Kölner Zug thematisiert. Foto: dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

19 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation Verkleidet als Bundesverteidigungsministerin von der Leyen (CDU) nimmt ein Teilnehmer am Rosenmontagszug in Köln teil. Foto: dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

20 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation Auch Erdogan kriegt in Düsseldorf sein Fett weg. Foto: dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

21 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation Ein Teilnehmer des Düsseldorfer Zuges parodiert Donald Trump. Foto: dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

22 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation Ein Wagen zum Thema AfD beim Rosenmontagszug in Düsseldorf. Foto: dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

23 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation Kamelle - in Köln gibt es davon dieses Jahr 300 Tonnen. Foto: dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

24 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation Der Rosenmontagszug startet vor der Severinstorburg. Foto: dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

25 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation Die Kostüme in Köln sind fantasievoll. Foto: dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

26 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation Karnevalisten feiern beim Rosenmontagszug am 27.02.2017 in Köln Die Kostüme in Köln sind fantasievoll. Foto: dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

27 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation Die Kostüme in Köln sind fantasievoll. Foto: dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

28 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation Die Kostüme in Köln sind fantasievoll. Foto: dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

29 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation Der Zug in Köln zieht regelmäßig mehr als eine Million Besucher an. Foto: dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

30 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation Die Karnevalswagen des Düsseldorfer Künstlers Jacques Tilly im Düsseldorfer Rosenmontagszug ziehen bundesweit Aufmerksamkeit auf sich. Foto: Kai Kitschenberg/Funke FotoServices Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

31 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation Die Karnevalswagen des Düsseldorfer Künstlers Jacques Tilly im Düsseldorfer Rosenmontagszug ziehen bundesweit Aufmerksamkeit auf sich. Foto: Kai Kitschenberg/Funke FotoServices Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

32 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation Die Karnevalswagen des Düsseldorfer Künstlers Jacques Tilly im Düsseldorfer Rosenmontagszug ziehen bundesweit Aufmerksamkeit auf sich. Foto: Kai Kitschenberg/Funke FotoServices Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

33 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation Die Karnevalswagen des Düsseldorfer Künstlers Jacques Tilly im Düsseldorfer Rosenmontagszug ziehen bundesweit Aufmerksamkeit auf sich. Foto: Kai Kitschenberg/Funke FotoServices Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

34 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation Die Karnevalswagen des Düsseldorfer Künstlers Jacques Tilly im Düsseldorfer Rosenmontagszug ziehen bundesweit Aufmerksamkeit auf sich. Foto: Kai Kitschenberg/Funke FotoServices Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

35 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation Die Karnevalswagen des Düsseldorfer Künstlers Jacques Tilly im Düsseldorfer Rosenmontagszug ziehen bundesweit Aufmerksamkeit auf sich. Foto: Kai Kitschenberg/Funke FotoServices Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

36 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation Die Karnevalswagen des Düsseldorfer Künstlers Jacques Tilly im Düsseldorfer Rosenmontagszug ziehen bundesweit Aufmerksamkeit auf sich. Foto: Kai Kitschenberg/Funke FotoServices Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

37 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation Die Karnevalswagen des Düsseldorfer Künstlers Jacques Tilly im Düsseldorfer Rosenmontagszug ziehen bundesweit Aufmerksamkeit auf sich. Foto: Kai Kitschenberg/Funke FotoServices Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

38 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation Die Karnevalswagen des Düsseldorfer Künstlers Jacques Tilly im Düsseldorfer Rosenmontagszug ziehen bundesweit Aufmerksamkeit auf sich. Foto: Kai Kitschenberg/Funke FotoServices Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

39 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation Die Karnevalswagen des Düsseldorfer Künstlers Jacques Tilly im Düsseldorfer Rosenmontagszug ziehen bundesweit Aufmerksamkeit auf sich. Foto: Kai Kitschenberg/Funke FotoServices Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

40 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation Trump ist auch Thema im Kölner Zug. Foto: dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

41 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation In Düsseldorf wird ausgelassen gefeiert. Foto: Kai Kitschenberg/ Funke FotoServices Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

42 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation In Düsseldorf wird ausgelassen gefeiert. Foto: Kai Kitschenberg/ Funke FotoServices Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

43 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation In Düsseldorf wird ausgelassen gefeiert. Foto: Kai Kitschenberg/ Funke FotoServices Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

44 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation In Düsseldorf wird ausgelassen gefeiert. Foto: Kai Kitschenberg/ Funke FotoServices Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

45 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation In Düsseldorf wird ausgelassen gefeiert. Foto: Kai Kitschenberg/ Funke FotoServices Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

46 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation In Düsseldorf wird ausgelassen gefeiert. Foto: Kai Kitschenberg/ Funke FotoServices Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

47 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation In Düsseldorf wird ausgelassen gefeiert. Foto: Kai Kitschenberg/ Funke FotoServices Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

48 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation In Düsseldorf wird ausgelassen gefeiert. Foto: Kai Kitschenberg/ Funke FotoServices Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

49 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation In Düsseldorf wird ausgelassen gefeiert. Foto: Kai Kitschenberg/ Funke FotoServices Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

50 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation In Düsseldorf wird ausgelassen gefeiert. Foto: Kai Kitschenberg/ Funke FotoServices Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

51 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation In Düsseldorf wird ausgelassen gefeiert. Foto: Kai Kitschenberg/ Funke FotoServices Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

52 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation In Düsseldorf wird ausgelassen gefeiert. Foto: Kai Kitschenberg/ Funke FotoServices Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

53 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation Der Zug in Köln zieht regelmäßig mehr als eine Million Besucher an. Foto: imago/Manngold Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

54 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation Der Zug in Köln zieht regelmäßig mehr als eine Million Besucher an. Foto: imago/Manngold Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

55 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation Der Zug in Köln zieht regelmäßig mehr als eine Million Besucher an. Foto: imago/Manngold Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

56 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation Der Zug in Köln zieht regelmäßig mehr als eine Million Besucher an. Foto: imago/Manngold Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

57 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation Der Zug in Köln zieht regelmäßig mehr als eine Million Besucher an. Foto: dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

58 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation Der Zug in Köln zieht regelmäßig mehr als eine Million Besucher an. Foto: dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

59 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation Der Zug in Köln zieht regelmäßig mehr als eine Million Besucher an. Foto: dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

60 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation Der Zug in Köln zieht regelmäßig mehr als eine Million Besucher an. Foto: dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

61 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation Der Zug in Köln zieht regelmäßig mehr als eine Million Besucher an. Foto: dpa Stimmen Sie ab 1 Bewertung

62 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation In Düsseldorf feierten Hunderttausende in fantasievollen Kostümen beim Rosenmontagszug. Foto: Kai Kitschenberg/ Funke FotoServices Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

63 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation In Düsseldorf feierten Hunderttausende in fantasievollen Kostümen beim Rosenmontagszug. Foto: Kai Kitschenberg/ Funke FotoServices Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

64 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation In Düsseldorf feierten Hunderttausende in fantasievollen Kostümen beim Rosenmontagszug. Foto: Kai Kitschenberg/ Funke FotoServices Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

65 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation In Düsseldorf feierten Hunderttausende in fantasievollen Kostümen beim Rosenmontagszug. Foto: Kai Kitschenberg/ Funke FotoServices Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

66 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation In Düsseldorf feierten Hunderttausende in fantasievollen Kostümen beim Rosenmontagszug. Foto: Kai Kitschenberg/ Funke FotoServices Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

67 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation In Düsseldorf feierten Hunderttausende in fantasievollen Kostümen beim Rosenmontagszug. Foto: Kai Kitschenberg/ Funke FotoServices Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

68 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation In Düsseldorf feierten Hunderttausende in fantasievollen Kostümen beim Rosenmontagszug. Foto: Kai Kitschenberg/ Funke FotoServices Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

69 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation In Düsseldorf feierten Hunderttausende in fantasievollen Kostümen beim Rosenmontagszug. Foto: Kai Kitschenberg/ Funke FotoServices Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

70 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation In Düsseldorf feierten Hunderttausende in fantasievollen Kostümen beim Rosenmontagszug. Foto: Kai Kitschenberg/ Funke FotoServices Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

71 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation In Düsseldorf feierten Hunderttausende in fantasievollen Kostümen beim Rosenmontagszug. Foto: Kai Kitschenberg/ Funke FotoServices Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

72 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation In Düsseldorf feierten Hunderttausende in fantasievollen Kostümen beim Rosenmontagszug. Foto: Kai Kitschenberg/ Funke FotoServices Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

73 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation In Düsseldorf feierten Hunderttausende in fantasievollen Kostümen beim Rosenmontagszug. Foto: Kai Kitschenberg/ Funke FotoServices Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

74 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation In Düsseldorf feierten Hunderttausende in fantasievollen Kostümen beim Rosenmontagszug. Foto: Kai Kitschenberg/ Funke FotoServices Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

75 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation In Düsseldorf feierten Hunderttausende in fantasievollen Kostümen beim Rosenmontagszug. Foto: Kai Kitschenberg/ Funke FotoServices Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

76 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation In Düsseldorf feierten Hunderttausende in fantasievollen Kostümen beim Rosenmontagszug. Foto: Kai Kitschenberg/ Funke FotoServices Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

77 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation In Düsseldorf feierten Hunderttausende in fantasievollen Kostümen beim Rosenmontagszug. Foto: Kai Kitschenberg/ Funke FotoServices Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

78 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation In Düsseldorf feierten Hunderttausende in fantasievollen Kostümen beim Rosenmontagszug. Foto: Kai Kitschenberg/ Funke FotoServices Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

79 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation In Düsseldorf feierten Hunderttausende in fantasievollen Kostümen beim Rosenmontagszug. Foto: Kai Kitschenberg/ Funke FotoServices Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

80 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation In Düsseldorf feierten Hunderttausende in fantasievollen Kostümen beim Rosenmontagszug. Foto: Kai Kitschenberg/ Funke FotoServices Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

81 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation In Düsseldorf feierten Hunderttausende in fantasievollen Kostümen beim Rosenmontagszug. Foto: Kai Kitschenberg/ Funke FotoServices Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

82 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation In Düsseldorf feierten Hunderttausende in fantasievollen Kostümen beim Rosenmontagszug. Foto: Kai Kitschenberg/ Funke FotoServices Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

83 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation In Düsseldorf feierten Hunderttausende in fantasievollen Kostümen beim Rosenmontagszug. Foto: Kai Kitschenberg/ Funke FotoServices Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

84 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation In Düsseldorf feierten Hunderttausende in fantasievollen Kostümen beim Rosenmontagszug. Foto: Kai Kitschenberg/ Funke FotoServices Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

85 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation In Düsseldorf feierten Hunderttausende in fantasievollen Kostümen beim Rosenmontagszug. Foto: Kai Kitschenberg/ Funke FotoServices Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

86 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation In Düsseldorf feierten Hunderttausende in fantasievollen Kostümen beim Rosenmontagszug. Foto: Kai Kitschenberg/ Funke FotoServices Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

87 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation In Düsseldorf feierten Hunderttausende in fantasievollen Kostümen beim Rosenmontagszug. Foto: Kai Kitschenberg/ Funke FotoServices Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

88 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation In Düsseldorf feierten Hunderttausende in fantasievollen Kostümen beim Rosenmontagszug. Foto: Kai Kitschenberg/ Funke FotoServices Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

89 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation In Düsseldorf feierten Hunderttausende in fantasievollen Kostümen beim Rosenmontagszug. Foto: Kai Kitschenberg/ Funke FotoServices Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

90 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation In Düsseldorf feierten Hunderttausende in fantasievollen Kostümen beim Rosenmontagszug. Foto: Kai Kitschenberg/ Funke FotoServices Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

91 / 91 Karneval 2017 zwischen Party und Provokation In Düsseldorf feierten Hunderttausende in fantasievollen Kostümen beim Rosenmontagszug. Foto: Kai Kitschenberg/ Funke FotoServices Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

R wie Rosenmontag:

Der Montag vor dem Aschermittwoch, der nichts mit Rosen zu tun hat. Das Wort Rosen kommt von rasen, bedeutet so viel wie wild herumlaufen, toben und tollen.

S wie Session:

Saison oder fünfte Jahreszeit der Narren.

T wie "Trump"eltier:

2017 ein beliebtes Motiv in den Zügen. Muss nicht näher erläutert werden.

U wie Uniform...

...die die Mitglieder der Prinzengarde tragen. Kostüm ist für sie ein Fremdwort.

V wie die Verweigerer...

...des organisierten Frohsinns. Eine Spezies, die zum Lachen in den Keller geht und Humor für eine ansteckende Krankheit hält.

W wie Weiberfastnacht:

Nee, wat is dat schön.

X wie Xenophobie, also Fremdenfeindlichkeit:

Hat nicht nur im Karneval nichts verloren.

Y wie Yoga:

Hilft in der Fastenzeit den prallen Körper wieder in Form zu bekommen und von den Giften vergangener Wochen zu entschlacken.

Z wie Zehenbeißen:

Ein seltsamer Karnevalsbrauch im Hochsauerland bis vor 90 Jahren. Frauen stürzten sich auf junge Männer, zogen ihnen beim Balgen die Schuhe aus und bissen in den großen Zeh. Und die Geistlichen wetterten von der Kanzel, dieser Brauch sei roh, unsittlich und unhygienisch. Die erotische Komponente erwähnten sie nicht.