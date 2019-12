Schmallenberg. Frederic Funke (30) ist Barkeeper im Hotel Deimann in Schmallenberg-Winkhausen. Er verrät die Getränke-Trends - und was Gäste ihm so erzählen.

Was der Top-Barkeeper zu Silvester empfiehlt

Wenn andere am Silvesterabend feiern und die Korken knallen lassen, arbeitet Frederic Funke. Dem 30 Jahre alten Sauerländer macht das nichts aus. Im Gegenteil: Er ist Barkeeper aus Leidenschaft, hat sein Hobby zum Beruf gemacht, wie er sagt. Auch zum Jahreswechsel steht er hinter der Bar des Fünf-Sterne-Hotels Deimann in Schmallenberg-Winkhausen. „In der Gastronomie ist Silvester wie jeder Feiertag ein Tag wie jeder andere.“

Was wird Frederic Funke seinen Gästen am letzten Tag des Jahres anbieten? Man könnte mit William Shakespeare antworten: „Wie es euch gefällt.“ Wie wäre es mit einem Gin Tonic? Natürlich ist der größte Bar-Trend der vergangenen Jahre auch im Sauerland angekommen. „Vom Aroma her gibt es unglaublich viele Möglichkeiten“, sagt Funke und erklärt den Siegeszug des Longdrinks. Es brauche meist bis zu fünf Jahre, bis eine Welle von der US-amerikanischen Bar-Szene nach Europa herüberschwappe. „Ist ein Trend erst einmal in Bars deutscher Großstädte angekommen, verbreitet er sich wie ein Lauffeuer.“ Funkes persönlicher Favorit ist derzeit eine schottisch-bayerische Mischung: Hendrick’s Gin und Tonic Water Aqua Monaco aus München. Zwei Gurkenscheiben dürfen dabei nicht fehlen – „aber hauchdünn, bitte!“

Den „Master of Bartending, Wine & Spirits International“ gemacht

Frederic Funke ist „IHK-geprüfter Barmixer“ und hat auf der Barschule Rostock den „Master of Bartending, Wine & Spirits International“ (IBA) der internationalen Barkeeper-Dachorganisation gemacht. „Der Titel wird in 62 Ländern auf der Welt anerkannt.“ Dass er überhaupt den Shaker hauptberuflich in die Hand genommen hat, ist einem „Zufall“ geschuldet, wie der Sauerländer sagt. Auf der Insel Juist hatte er gerade seine Ausbildung zum Hotelfachmann abgeschlossen, als der Barkeeper erkrankte. Was soll man sagen: Der Funke sprang ein und über. Der 30-Jährige hat seinen dauerhaften Wechsel hinter den Tresen nicht einen Tag bereut.

Seit dem 1. Juni 2016 ist Funke der Mann für alle Getränke-Fälle im Hotel Deimann. Dort kann er seiner Fantasie freien Lauf lassen, dort lässt man ihm großen Spielraum für Kreativität. Er hat die Rezepte „unendlich vieler“ Drinks im Repertoire, nimmt sich aber immer wieder die Freiheit, aus unterschiedlichsten Produkten Eigenkreationen zu zaubern. Immer mit Blick auf den ihm gegenüber Sitzenden: „Ich lasse mich individuell auf jeden Gast ein.“ Dass er mit sehr unterschiedlichen Menschen in Kontakt kommt, ist einer der wesentlichen Punkte, der ihn an seinem Beruf so fasziniert: „Ein Barkeeper ist viel mehr als eine Bedienung.“

Auch als Seelentröster gefragt

Man kennt die Bilder aus Filmen: Der einsame Wolf sitzt an der Bar und erzählt nachdenklich aus seinem Leben. Tröstet auch Frederic Funke angegriffene Seelen? „Viele glauben, dass das so ist“, sagt er und erinnert sich an seinen extremsten Fall. Ein Psychologe, der von Berufs wegen in menschliche Abgründe schauen musste, hatte offenbar niemanden, dem er selbst seine Sorgen und Nöte schildern konnte. „Er hat mir zu später Stunde einige Fälle aus seinem Berufsleben beschrieben“, sagt Funke, „das war schon heftig.“ Hinterher ging es dem Mann besser. „Das Zuhören gehört zu meinem Job. Mit persönlichen Ratschlägen bin ich aber eher vorsichtig. Es kann nie wie ein Gespräch mit einem guten Freund sein. Ich habe letztlich keine psychologische Ausbildung.“

Aber Menschenkenntnis, die sich umso mehr ausprägt, je länger man den Job des Barkeepers macht. Es lässt sich nicht vermeiden, dass Gäste zum x-ten Mal ihre Lebensgeschichte erzählen. Frederic Funke hört in solchen Fällen geduldig zu. „Man ist dazu da, den Gästen einen schönen Aufenthalt zu bieten.“ Das schließt aber nicht aus, Besuchern ihre Grenzen aufzuzeigen. „Wenn ich bei jemandem merke, dass er genug Alkohol getrunken habe, bekommt er keinen weiteren Drink. Im Zweifel bringe ich ihn bis an seine Zimmertür“, sagt Funke. „Ein guter Barkeeper zieht so etwas knallhart durch. Aber immer mit Fingerspitzengefühl.“

Alkoholkonsum während der Arbeit ist tabu

Und ein torkelnder Barkeeper? Das ist für Frederic Funke ein No-Go: „Jeder, der hinter der Bar auch nur einen kleinen Tropfen Alkohol trinkt, ist kein Profi.“ Sein eigener Alkoholkonsum außerhalb der Arbeit sei mit der Zeit deutlich zurückgegangen, erzählt er. „Ich war passionierter Biertrinker, jetzt probiere ich eher einmal eine sehr gute Spirituose.“ Womit wir bei der Frage der Fragen an einen Barkeeper sind? Die nach dem Lieblingsgetränk. Frederic Funke muss tatsächlich einen Moment nachdenken, dann sagt er: „Rum. Der kann deutlich mehr, als viele denken.“

Der Vater einer zweieinhalbjährigen Tochter arbeitet seit elf Jahren als Barkeeper und sieht es längst als normalste Sache der Welt an, dass er einen anderen Lebensrhythmus hat als andere Menschen („um 5, 6 Uhr morgens fängt meine Nachtruhe an“). Ja, Frederic Funke liebt seinen Job, der ihn zu einem anderen Menschen gemacht hat. „Bevor ich meinen Arbeitsplatz an der Bar fand, war ich eine graue Maus. Jetzt bin ich viel offener.“

Rezepte von Frederic Funke

Italian Eve (herb spritzig):

3 cl Aperol

3 cl Ramazzotti Rosato

2 cl frisch gepresster Limettensaft

6 cl Schweppes Russian Wildberry

6 cl Prosecco

Alles in ein bauchiges Weinglas auf viel Eis geben, kurz umrühren, mit einer Orangenscheibe garnieren.

Milano Garden (frisch fruchtig):

4 cl Ramazzotti Amaro

2 cl Holunderblütensirup

2 cl frisch gepresster Limettensaft

8 cl klarer Apfelsaft

Alle Zutaten in einem Shaker mischen, in einem Longdrinkglas auf Eis servieren und mit 2 bis 3 Limettenscheiben garnieren.

Sweet Temptation (süßlich):

4 cl Liquor 43

2 cl Galliano Vanilla

2 cl frisch gepresster Zitronensaft

6 cl Maracujanektar

6 cl Pfirsichnektar

Alle Zutaten in einem Shaker shaken, in einem Cocktailglas auf Eis servieren und mit einer gezuckerten essbaren Rosenblüte garnieren.