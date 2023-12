E-Auto-Prämie: Kommt Härtefallregelung für Südwestfalen?

Hagen Wegen des Hackerangriffs auf Zulassungsstellen bringt SPD-Politiker Sonderregel ins Spiel. Unmut in Autohäusern, Bauern protestieren.

Die Sparpläne der von SPD, Grünen und FDP geführten Bundesregierung sorgen auch in Südwestfalen für Proteste. Mindestens 30 Landwirte aus der Region nahmen mit Traktoren an einer Groß-Demonstration in Berlin teil. Und in den Autohäusern der Region ist der Frust groß. Im Fokus der Proteste: Die Absicht der Ampel-Koalition, die Steuerbegünstigungen beim Agrar-Diesel sowie die Befreiung landwirtschaftlicher Fahrzeuge von der Kfz-Steuer zu streichen - und das plötzliche Ende der Förderung von Elektro-Fahrzeugen. Nur, wer bis Sonntagabend einen entsprechenden Antrag für ein bereits angemeldetes neues E-Auto gestellt hatte, soll noch von der Kaufprämie von 4500 Euro profitieren.

Zumindest bei der gekappten E-Auto-Förderung gibt es Hoffnung auf eine Sonderlösung für Südwestfalen. Für die will sich jedenfalls der einflussreiche SPD-Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese aus dem Hochsauerlandkreis einsetzen. Er sieht hier eine Sonderlage wegen des Hackerangriffs auf die Computersysteme der Verwaltungen in Südwestfalen, der die Arbeit in Rathäusern und Kreisverwaltungen seit Wochen schwer bis unmöglich macht: „Hierfür muss im laufenden Fortgang der Haushaltsverhandlungen bis Ende Januar eine Härtefallregelung gefunden werden“, so Wiese gegenüber der WESTFALENPOST. Sein Wort kann dabei durchaus Gewicht haben: Der Briloner ist Vize-Vorsitzender der SPD-Fraktion und Co-Chef der einflussreichen NRW-Landesgruppe der SPD im Bundestag. In den Autohäusern der Region war der Unmut über das am Samstag plötzlich verkündete Aus der E-Auto-Förderung zu spüren: Von einer Unverschämtheit ist bei Autohändlern zu hören, es sei keine Verlässlichkeit bei der Ampel-Regierung zu erkennen. „Der Wegfall der Prämie ist für den Markthochlauf 2024 eine veritable Kaufbremse“, sagt auch Professor Stefan Bratzel, Direktor des Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach. Er erwartet aber auch, dass die Hersteller die Preise in den kommenden Monaten senken werden.

Noch deutlicher als in den Autohäusern war am Montag der Protest der Landwirte in der Öffentlichkeit zu sehen. Nach Angaben des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsvereins (WLV) nahmen rund 30 Bauern und Bäuerinnen aus Südwestfalen (10 aus Siegen-Wittgenstein, fünf aus dem Hochsauerland und 15 aus dem Märkischen Kreis) an der Bauerndemonstration in Berlin teil. Auch in der Region selbst gab es Solidaritätsdemonstrationen, so am Abend in Olpe. In Meinerzhagen hatten am Vormittag aufgebrachte Landwirte nach Polizeiangaben sogar geplant, mit etwa 30 Traktoren die Zufahrt zur Autobahn 45 zu blockieren. Nach einem Gespräch mit den Beamten kam es aber nicht dazu, stattdessen gab es eine Kolonnenfahrt über die B 54 durch Kierspe, Halver bis nach Lüdenscheid. Dort wurde in der Innenstadt einige Minuten eine Straße blockiert.

Die südwestfälischen Vorsitzenden der Landwirtschaftlichen Kreisverbände zeigten sich am Montag zuversichtlich, dass der Protest gehört und die Einsparungen zumindest in Teilen zurückgenommen würden.



