Digitales Adventskonzert für unsere Leserinnen und Leser

Hagen Unser Adventskonzert startet am 14. Dezember. Angela Davis und Kenneth Mattice singen bekannte Weihnachtslieder von Klassik bis Pop.

Viele Leser haben bereits gefragt: Gibt es wieder ein Adventskonzert? Die Antwort lautet: Ja! Am Donnerstag, 14. Dezember, um 18.30 Uhr, kommen wir mit unserem digitalen WP-Adventskonzert 2023 zu allen Leserinnen und Lesern ins Wohnzimmer. Auf unsere Gäste sind wir richtig stolz. Das Traumpaar der Hagener Oper, die Sopranistin Angela Davis und der Bariton Kenneth Mattice, singen für uns bekannte Weihnachtslieder, garniert mit ein paar Fünkchen Operette. Kapellmeister Steffen Müller-Gabriel begleitet das Duo am Klavier. Vorab sei schon verraten: Es wird ein richtig tolles Programm mit Lieblingsstücken der beiden populären Solisten, Swing-Klassikern ebenso wie weihnachtlichen Standards und Volksliedern, welche die ganze Bandbreite der mit Weihnachten verbundenen Erwartungen und Sehnsüchte abbilden.

Pressehaus wird Konzertsaal

Zum vierten Mal bereits verwandelt sich die Arena im Pressehaus Hagen in einen Konzertsaal. Früher liefen hier die Nachrichtenticker heiß. Das ist im Zeitalter der Digitalisierung nicht mehr erforderlich. Deshalb hat Chefredakteur Dr. Jost Lübben den Raum zu einem Ort der Begegnung umgewandelt. Im ersten Corona-Winter sollte mit dem ersten digitalen Adventskonzert und den Hagener Salonlöwen etwas Hoffnung in die schwierige Pandemie-Zeit gebracht werden. Beim zweiten Adventskonzert litt NRW unter den Folgen der Flut. Im vorigen Jahr dann der Schock des Ukraine-Krieges. Und nun das Entsetzen über das Massaker der Hamas in Israel. Lübben: „Mit dieser knappen Stunde Musik möchten wir ein wenig Wärme und Licht verschenken. Und was wäre dafür besser geeignet als Musik.“

Sopranistin Angela Davis trägt für die Aufzeichnung ein atemberaubendes Konzertkleid – mit Fransen, die gerne zu verrutschen drohen. Kenneth Mattice singt im Smoking, dessen Revers aber dazu neigt, Flusen anzulocken. Davon wird das Publikum beim digitalen Adventskonzert nichts mitkriegen, denn die beiden sind in jeder Hinsicht absolute Profis. Im Theater Hagen werden sie derzeit als Hanna Glawari und Graf Danilo in der Operette „Die lustige Witwe“ gefeiert (Termine und Karten: www.theaterhagen.de ). Bei unserem Adventskonzert kommen die beiden zu den Zuhörern ins Wohnzimmer. „Lippen schweigen“, „Cheek to Cheek“, „Santa Baby“ – wer waren noch mal Madonna und Kylie Minogue? Angela Davis und Kenneth Mattice sind ausgesprochen vielseitige und hochbegabte Sängerpersönlichkeiten, die eine große Bandbreite an Farben und Nuancen einsetzen können, von Wagner bis zum Blues.

Heimweh an Weihnachten

Ein Lied des Programms ist besonders privat: „I’ll be Home for Christmas“ entstand 1943 mitten im Zweiten Weltkrieg, Bing Crosby hat es berühmt gemacht. Der Text beschreibt die Sehnsucht, Weihnachten mit den Lieben zu Hause zu feiern – und wenn es nur im Traum ist. Diese Gefühle können Angela Davis, Kenneth Mattice und Steffen Müller-Gabriel gut nachvollziehen. Denn wie so viele Theaterleute, Polizisten, Krankenschwestern oder Busfahrer müssen sie an Weihnachten häufig arbeiten. Und wie so viele Künstler führen Angela und Kenneth Fernbeziehungen, sie pendeln.

Kapellmeister Steffen Müller-Gabriel begleitet Angela Davis und Kenneth Mattice am Klavier. Auf dem Programm stehen internationale Weihnachtslieder von Klassisch bis Pop. Foto: Michael Kleinrensing / Hagen

Angela Davis wurde in Unna geboren, hat rumänische und chinesische Wurzeln und ist mit einem Engländer verheiratet, der in Pforzheim als Generalmusikdirektor wirkt. Kenneth Mattice kommt von einer Farm in Wisconsin (USA), seine Frau stammt aus Texas und ist Sopranistin an der Staatsoper Nürnberg.

Ein echter Weihnachtsbaum

„Wichtig ist für mich, dass wir einen echten Weihnachtsbaum haben. Wir haben uns bereits letzte Woche auf Gut Kuhweide einen besorgt. Den haben wir schon aufgestellt und geschmückt, Räuchermännchen angemacht und Glühwein getrunken“, beschreibt Ken Mattice die familiäre Vorweihnachtsstimmung. Die Kerzen kommen aber erst am Heiligen Abend an die Tanne.

Bei der Familie von Kapellmeister Steffen Müller-Gabriel wird der Baum dagegen alle Jahre wieder erst am 23. Dezember gekauft, „und geschmückt wird er am 24.“ Die Feiertage werden, wenn möglich, bei den Großeltern der jeweiligen Seiten verbracht, der Heiligabend gehört der Kernfamilie. Auch die schon studierenden Töchter wollen dann nach Hause kommen. „Oft bereiten die Kinder irgendeine kleine Show oder ein Spiel vor, einmal haben sie ein Zimmer in eine richtige Ausstellung verwandelt, durch die meine Frau und ich dann geführt wurden. Wir sind große Museumsgänger.“

Mit viel Liebe gesungen

„Ich komme aus einem sehr gläubigen Elternhaus, deshalb gehört die Kirche immer zu Weihnachten dazu“, berichtet Angela Davis. Ihre rumänisch-chinesische Familie hatte ihre eigenen Weihnachtstraditionen entwickelt, „einer war für das Abendprogramm mit Musik und Gedichten zuständig, einer hat sich überlegt, wie die Geschenke verteilt werden, zwei waren für das Essen verantwortlich.“ Nun ist sie mit einem Briten verheiratet, „und der ist ein großer Christmas-Fan. Wir haben auch den Weihnachtsbaum schon aufgestellt und geschmückt, weil wir diese Jahreszeit möglichst intensiv auskosten wollen. Mein Mann bringt unseren Töchtern englische Weihnachtslieder bei. Und wir versuchen, das Fest abwechselnd in Deutschland und bei den Schwiegereltern in England zu feiern“.

Beim Adventskonzert wird nicht einfach nur gesungen. Sopranistin Angela Davis und Bariton Kenneth Mattice verwandeln die Stücke in kleine Geschichten. Im Hintergrund: Kapellmeister Steffen Müller-Gabriel. Die Ausstrahlung des Programms ist am Donnerstag, 14. Dezember, um 18.30 Uhr auf wp.de Foto: Michael Kleinrensing / Hagen

Sie haben viel zu arbeiten in diesen Wochen. Aber auf das Adventskonzert freuen sich die drei Musikerinnen und Musiker ganz besonders. Angela Davis verspricht: „Wir singen mit viel Liebe.“

WP-Adventskonzert: Donnerstag, 14. Dezember, 18.30 Uhr. Auf allen digitalen Kanälen der Westfalenpost, wp.de, Facebook, oder direkt hier unter: wp.de/adventskonzert2023

