Dieses Mal bleibt das große Chaos in den Skigebieten aus

Auf den Pisten in Winterberg ist es am Samstag leer geblieben. Es gab keine neue Invasion von Tagestouristen

Sundern. Viele Skigebiete im Sauerland blieben am Wochenende gesperrt. Nach Wildewiese bei Sundern durften kontrolliert Gäste kommen und rodeln.

Lange war die Schneelage im beschaulichen Örtchen Wildewiese nicht mehr so perfekt. Irgendwie zum Heulen schön. Grund zu Jammern hätte Marion Steinberg jede Menge. Aber die Chefin des Naturhotels „Steinbergs Wildewiese“ verbreitet lieber Zuversicht: „Vor zehn Jahren hatten wir zum letzten Mal so eine beständige Schnee-Wetterlage. Normalerweise wäre jetzt kein einziges der 32 Zimmer mehr frei. Aber wir glauben, dass unser Betrieb die Corona-Situation überstehen wird.“

In der Spitze arbeiten über 60 Mitarbeiter im einzigen Hotel- und Gastronomiebetrieb im 100-Seelen-Ort direkt an und um das Panoramaskigebet, das auch an diesem Wochenende wieder Ausflugsziel für viele Menschen gewesen ist. Anders als in den meisten Skigebieten im Sauerland und der Eifel, hat die Stadt Sundern begrenzt Besucher erlaubt. Bis die regulären Parkplatzkapazitäten erschöpft waren. Das hat im Großen und Ganzen funktioniert. Keine zehn Verstöße meldeten die Ordnungsbehörden.

Marion Steinberg hat Verständnis für die Menschen, die es in die wunderbare Schneelandschaft zieht. Ihre 46 Vollzeitkräfte sind zwar allesamt seit Wochen zu einhundert Prozent in Kurzarbeit. Aber mit den neun Auszubildenden gibt es Betrieb auf Sparflamme: An der Rezeption werden kleine Speisen und warme Getränke zum Mitnehmen angeboten.

Liftbetreibern geht wohl fünfstelliger Umsatz durch die Lappen

Der Ansturm in den vergangenen vierzehn Tagen war größer als normalerweise, wenn sich hier die Lifte drehen. Das kam in den vergangen Jahren kaum vor. Jetzt hätten sich nach den zuletzt zu warmen Wintern endlich wieder Ski- und Snowboardfahrer tummeln sollen. Liftbetreiber Alexander Dirks, Geschäftsmann aus dem nahen Menden, nimmt es sportlich.

„In der vergangenen Woche hätten wir sicher einen fünfstelligen Umsatz gemacht. Momentan haben wir nur Kosten.“ Die Pisten mussten abgesperrt werden. Ein Teil des Rodelhangs wurde präpariert, weil mit Besuchern gerechnet wurde. Die kamen sogar weit aus dem Westen. Aus Oberhausen, Gelsenkirchen oder Dinslaken. „Sie haben sich dieses Mal respektvoll verhalten. Vollkommen im Rahmen“, resümiert Dirks, der die Hoffnung auf Liftbetrieb in diesem Winter noch nicht ganz aufgeben mag: „Wir stehen parat.“

"Zuversicht blickt nach vorn"

Allerdings ist Wildewiese komplett auf Naturschnee angewiesen, anders als die größeren und technisch beschneiten Gebiete wie Willingen oder Winterberg, die so Schneesicherheit bieten. Momentan liegen knapp 30 Zentimeter weiße Pracht und es soll in den kommenden Tagen weiter schneien. Für Wildewiese schon bitter, dass ein toller Winter bislang nichts bringt, außer einigem Chaos und Müll. „Ich ziehe jeden Abend mit einer Tüte durch die Landschaft und sammle ein, was liegen bleibt“, sagt Marion Steinberg – nach wie vor ohne Groll.

Marion Steinberg zieht jeden Abend durch die Landschaft und sammelt ein, was liegen bleibt. Foto: Bernd Thissen / Funke Foto Services

Auch zerdepperte Schlitten sind dann dabei. Zuletzt gab es sogar so etwas wie Nachtbetrieb auf den Pisten. Von der Dachterrasse des Naturhotels sehen Steinbergs dann die Spaziergänger, die mit Taschenlampen unterwegs sind. Es zieht die Menschen in dieser verflixten Corona-Lage mit den vielen Beschränkungen einfach nach draußen. Eben sogar nachts. Immerhin: „Ich glaube, ich habe noch nie so viele Schneemänner in Wildewiese gesehen wie in den vergangenen Tagen“, gewinnt die Hoteldirektorin allem noch etwas ab. Auf ihrer Homepage schreibt sie: „Kummer blickt zurück, Sorge blickt umher, Zuversicht blickt nach vorn“. Kein schlechtes Motto.

Warnungen wirkten

Insgesamt zeigten die Warnungen im Vorfeld des wochenendes mit Blick auf die Skigebite Wirkung. Die Wintersportgebiete in Nordrhein-Westfalen wie Willingen, Winterberg oder Fahlenscheid bei Olpe und auch die Hänge in der Eifel erlebten am Samstag und Sonntag nicht mehr den gänzlich unkontrollierten Ansturm von tausenden schneesuchenden Touristen. Laut Agentur dpa sei lediglich in der Eifel am Sonntagnachmittag die Situation kritischer geworden.

Nach chaotischen Zuständen an den vorherigen Wochenenden und auch unter der Woche mit zahlreichen Verstößen gegen die Corona-Vorschriften, hatten viele Gebiete Betretungsverbote ausgesprochen und Zufahrten komplett abgesperrt. Zahlreiche kommunale Ordnungskräfte sowie Polizeieinheiten, etwa in Winterberg, sicherten die Gebiete weitgehend ab. Auch auf den bekannten Internetseiten wie der des Skilift-Karussells Winterberg blieben seit Tagen die Webcams aus. Vermutlich, um gar nicht erst Besucher mit schönen Schneebildern anzulocken.

Die Bilanz der Polizei im Hochsauerland: Insgesamt 23 Verstöße gegen das Betretungsverbot bzw. die Maskenpflicht oder die Allgemeinverfügungen wurden gezählt. 23 Platzverweise wurden ausgesprochen und 15 Verkehrsverstöße festgestellt.

Weil in weiten Teilen des Sauerlands Schnee liegt, haben sich offenbar auch die Besucher verteilt. Im Märkischen Kreis in Wiblingwerde oder auch am Kohlberg bei Neuenrade meldeten Ordnungsbehörden sehr starken Besucherandrang und überfüllte Parkplätze, ebenso an der Nordhelle bei Valbert und in der Eifel bei Bad Münstereifel.