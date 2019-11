Was sind eure Herzenswünsche? Teilt sie uns gerne mit

Hagen. Die Redaktion ist aus der Suche nach 20 Kindern mit 20 Herzenswünschen. Was bewegt euch? Was erhofft ihr euch vom neuen Jahr?

Die WP sucht die Herzenswünsche für das neue Jahr

Wenn sich das Jahr dem Ende entgegen neigt, ist die Zeit zur Einkehr. Wie soll 2020 werden? Was soll die Zukunft bringen? Das ist die Frage, die wir Euch Kindern (und für all jene, die zu klein sind, stellvertretend auch den Eltern stellen wollen). Welche Herzenswünsche habt ihr für das neue Jahr? Was wäre der größte Traum Ihres Kindes? Wünscht ihr euch eine Rakete, um einmal die Welt von oben zu sehen? Oder soll es doch lieber ein Haustier sein? Oder bewegt euch mehr, wie die Fußballer bei der EM abschneiden?

Egal ob ihr 3 oder 19 Jahre alt seid: Schickt uns eure Herzenswünsche und eine kurze Begründung. Die originellsten und schönsten Einsendungen würden wir gern veröffentlichen.

Einsendungen per Post oder E-Mail

Per Post gehen die Einsendungen an: Schürmannstraße 4, 58097 Hagen, Titelredaktion.

Oder per Mail an:wp-aktion@westfalenpost.de Stichwort: Herzenswunsch. Namen, Telefonnummer und Adresse bitte nicht vergessen. Einsendeschluss ist Freitag, der 6. Dezember.