Arnsberg. Nach der Macke-Ausstellung sind die Erwartungen hoch an das Sauerland-Museum. Mit einer etwas anderen Schau will es an den Erfolg anknüpfen.

Es ist nicht so, als wären die Erwartungen neu formuliert worden. Sie sind einfach so in die Höhe geschossen. Der Fluch der guten Tat sozusagen. Die Ausstellung der Bilder des in Meschede geborenen bedeutenden Expressionisten August Macke, mit der das neue Sauerland-Museum in Arnsberg im September eröffnet wurde, lockte in 13 Wochen rund 31.000 Besucher an. Zahlen, wie gemalt. Zahlen, die andere Museen gern hätten. „Die Erwartungen sind dadurch extrem gestiegen“, sagt Museumsleiter Dr. Jürgen Schulte-Hobein. Seine Stellvertreterin Dr. Ulrike Schowe nickt dazu. „Wir“, sagt Schulte-Hobein, „sind überzeugt, dass wir diese Messlatte wieder überspringen können.“

Gelingen soll dies mit der Ausstellung „Das Paradies vor der Haustür. Vom Revier ins Sauerland“, einer kulturhistorischen Schau zur Entwicklung des Tourismus im Sauerland, die am Sonntag offiziell eröffnet wird. Klingt etwas fad’, ist es aber nicht. Türen auf für eine erste exklusive Begehung.

Kunstfigur Adolf Tegtmeier gibt der Ausstellung ihren Namen

Ein Schwarz-Weiß-Film aus dem Fernseh-Archiv. Jürgen von Manger alias Adolf Tegtmeier ist darauf zu sehen. „Ich bin von Hagen bin ich wech“, sagt der 1994 verstorbene Schauspieler und Komiker in dem kurzen Streifen. Und dann schwärmt er vom Sauerland, der Luft, den Bergen, dem „Paradies vor der Haustür“. Er gab der Ausstellung sozusagen ihren Namen.

Diese macht sich zur Aufgabe, die Geschichte von 1900 an nicht nur zu erzählen, sondern auch greifbar zu machen. Sie weitet den Blick auf das Ruhrgebiet, mit dessen Industrialisierung und Urbanisierung die Zahl der potenziellen und tatsächlichen Gäste stark anstieg.

Aber sie verengt den Blick auch immer wieder, indem sie Exponate nicht anhäuft, sondern gezielt weglässt und dem Wenigen dafür mehr Raum gibt zum Wirken: dem Gästebuch eines Hotelbetriebs am Möhnesee, einem alten Schlitten, ein paar historischen Skiern, Postkarten aus Olsberg, Hüsten, Brilon – und aus längst vergangenen Zeiten. Und natürlich auch dem optischen Höhepunkt: einem ersten Wohnwagen, dem „Eriba Puck“, der von einem „Lloyd 300“ gezogen wird. Die Herzen von Nostalgikern dürften höher schlagen. Nicht zu hoch allerdings. Die Decken im Wohnwagenanhänger sind doch sehr niedrig.

Frisch aus der Polaroid-Kamera

Erklärende Texte (auch auf englisch), Videoaufnahmen und wandfüllende Fotoaufnahmen, die frisch aus einer Polaroidkamera gezogen worden sein könnten, erwecken die Szenerie der Wanderer, Skifahrer (Frauen mussten beim Skifahren damals Röcke tragen, weil Hosen zu figurbetont gewesen wären) und Talsperrenbesucher (Männer trugen damals Badeanzüge) zum Leben.

Nebenan: ein Gästezimmer um 1900 in all seinem – gezwungenermaßen – minimalistischen Charme: Schrank, Bett, Höckerchen, kein fließendes Wasser. Zimmerchen, spartanisch vom Sauerländer hergerichtet, um den kargen Erträgen der Landwirtschaft noch etwas hinzufügen zu können. Zimmerchen fernab von rauchenden Schloten für die Ruhrgebietler, die nach Erholung von der schweren Arbeit in den Zechen trachteten. Um 1900 kostete die Übernachtung in Arnsberg bei Vollpension Drei Mark und siebzig. Erst 1903 haben Arbeiter überhaupt erst Anspruch auf drei Urlaubstage im Jahr. Hübsches Wissen, nebenbei vermittelt.

Geschwungene Linien erinnern an die Hügel des Sauerlandes

„Vor zwei Jahren haben wir uns bereits gefragt, wie es nach der Macke-Ausstellung weitergehen könnte“, sagt Schulte-Hobein. Es sollte „ein Stück Identität unserer Region“ sein, sagt er. Mit nichts als Idee fingen sie an, suchten zwei Jahre lang Exponate zusammen, um sie mit Liebe zum Detail wieder zum Leben zu erwecken. Überhaupt sei das ein spannendes Thema, Ausstellungen zum Thema Tourismus gäbe es nicht einmal eine Handvoll in Deutschland, sagt Schulte-Hobein. Neuland, fast.

Geschwungene Linien ziehen sich durch die Ausstellung, sie sollen an die sanften Hügel des Sauerlandes erinnern, das sich neu erfinden musste, als die Schlote im Ruhrgebiet in den 60er und 70er Jahren zu rauchen aufhörten und dort Museen und Grünflächen und Freizeitmöglichkeiten erwuchsen. Es entstand der Sport-Ort Sauerland, wo Fahrrad und Ski fahren dominieren, wo Wanderer durchs Rothaargebirge spazieren, wo im Eiskanal Bob und Rodelschlitten gelenkt werden. Wer mag, kann in einer Skilift-Gondel Platz nehmen und auf verschneite Hänge auf Videowänden schauen oder sogleich in einem echten Bob Platz nehmen und mit einer Virtual-Reality-Brille auf den Augen die Bobbahn zumindest virtuell herunterrasen.

Ausstellung als Erlebnis

„Die Ausstellung ist als Erlebnis konzipiert“, sagt Ulrike Schowe. Sie wusste nicht so recht, ob der Erfolg mit der Macke-Ausstellung nun Segen oder Fluch war. Aber auch sie ist sicher, dass die neue Schau die Menschen anlocken wird. Und dass sie zufrieden wieder gehen werden. Trotz der gesteigerten Erwartungen.

Was Sie noch wissen müssen:

Die Sonderausstellung „Das Paradies vor der Haustür. Vom Revier ins Sauerland“ öffnet am Sonntag, 1. März und läuft bis zum 30. August 2020. Die Karte für einen Erwachsenen kostet fünf Euro, ein Familienticket gibt’s für zwölf Euro. Montags ist das Museum geschlossen. Die Öffnungszeiten finden Sie auf www.sauerland-museum.de