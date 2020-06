Tipps für den Kurztrip: Urlaub im Sauerland und der Region

Südwestfalen. In der Natur wandern, mit dem Rad fahren oder an einem See entspannen: Im Sauer- und Siegerland gibt es viele Möglichkeiten für einen Kurzurlaub.

Die Urlaubs-Zeit steht vor der Tür, doch die Unsicherheit ist in der Corona-Krise groß. Wo lässt es sich jetzt am besten Urlaub machen? Welche Regeln gelten? Ist Urlaub so überhaupt erholsam?

Gerade in der aktuellen Zeit lohnt es sich, auf Urlaubsziele ganz in der Nähe zu gucken. Darum zeigen wir hier viele Tipps für einen Kurzurlaub in der Region. Von Hagen bis Winterberg, ob Sauerland oder Wittgenstein: In Südwestfalen gibt es viele Möglichkeiten für einen aktiven oder entspannten Kurzurlaub.

Sauerland

Ausnahmesituation an Campingplätzen in Brilon und Winterberg: Zwei Monate mussten Campingplätze wegen Corona schließen. Jetzt sind sie unter Auflagen geöffnet. „Der Boom kennt keine Grenzen“, sagt Carsten Soccal, Betreiber eines Campingplatzes in Winterberg. Seit er seinen Platz wieder öffnen durfte, ist der Ansturm riesig.

Die Corona-Pandemie, so Hubertus Schmidt, Chef der Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH, könne durchaus etwas in den Köpfen der Menschen verändert haben: „Bei vielen gibt es vielleicht eine Unsicherheit, jetzt direkt in die Ferne zu reisen. Viele machen lieber wieder in Deutschland Urlaub, setzen auf Nachhaltigkeit, Natur, Entschleunigung. Und dann sind wir hier da. Dafür ist die Region prädestiniert.“

Siegen-Wittgenstein

Hagen und Umgebung