Iserlohner Unternehmer Jochen F. Kirchhoff ist gestorben

Der Iserlohner Unternehmer Dr. Jochen F. Kirchhoff ist am Mittwoch (18. Dezember) im Alter von 92 Jahren verstorben. Das gab das Unternehmen am Nachmittag bekannt. Der Ausnahmeunternehmer Dr. Jochen F. Kirchhoff war bis zuletzt Vorsitzender des Beirates und des Gesellschafterkreises der Kirchhoff Gruppe und nahm bis zuletzt regen Anteil an der Unternehmensentwicklung. Kirchhoff hat in seinem Leben bundesdeutsche Wirtschaftsgeschichte mitgeschrieben und war ein vehementer Befürworter der Sozialpartnerschaft.

In einer Unternehmens-Mitteilung heißt es:

In tiefer Trauer, aber auch mit großer Dankbarkeit, nehmen seine Familie und die Mitarbeitenden der Kirchhoff Unternehmensgruppe Abschied. Dr. Jochen F. Kirchhoff war eine Ausnahmeerscheinung. Sein Leben war geprägt von Schaffenskraft, Zielstrebigkeit, Sportsgeist, der Liebe zur Musik, der Verbundenheit zu den Menschen und besonders der Liebe zu seiner Familie.

Verfechter der sozialen Marktwirtschaft

Er war nicht nur ein erfolgreicher mittelständischer Unternehmer, sondern auch ein vehementer Verfechter der Sozialen Marktwirtschaft. Er handelte stets nach der Überzeugung, dass Unternehmen in ein gesellschaftliches Umfeld eingebunden sind. Daher lag ihm die Belegschaft besonders am Herzen.

Familie Kirchhoff vor dem Messestand von Kirchhoff Automotive auf der IAA Nutzfahrzeuge, von links: Dr. Johannes F. Kirchhoff, Dr.-Ing. Jochen F. Kirchhoff, Arndt G. Kirchhoff und J. Wolfgang Kirchhoff. Foto: Privat

Mit seiner persönlichen Integrität und klaren Haltung erwarb sich Dr. Kirchhoff Respekt und Ansehen in der Politik sowie Achtung und Anerkennung bei den Gewerkschaften. Viele, die ihm begegneten, fühlten sich ihm freundschaftlich verbunden.

Dr. Jochen Friedrich Kirchhoff studierte von 1946 bis 1950 Berg-und Maschinenbau an der Technischen Universität Clausthal, an das er ein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität zu Köln anschloss. 1953 wurde er an der TU Clausthal zum Dr.-Ing. promoviert. Anschließend ging er zur Deutschen Babcock AG, Oberhausen, deren Vorstand er sechs Jahre angehörte. Er verließ das Unternehmen 1968, um das 1785 gegründete Familienunternehmen Stephan Witte & Comp. in Iserlohn als Inhaber und Geschäftsführer (bis 1992) zu leiten.

Familienbetrieb zu international führendem Unternehmen aufgebaut

Von 1993 bis 2006 war er Vorsitzender der Geschäftsführung der Kirchhoff Gruppe, Iserlohn, deren Beirat und Gesellschafterkreis er seit 2007 vorsaß. Die Kirchhhoff Gruppe besteht heute aus den vier Bereichen Kirchhoff Automotive, Kirchhoff Ecotec, Witte Tools und Kirchhoff Mobility.

Dr. Jochen F. Kirchhoff (Zweiter von rechts) bei der Eröffnung des Kirchhoff-Werks in Rumänien in diesem Jahr. Foto: Privat / WP

Mit seinen Kindern baute Dr. Kirchhoff den Verbund, der seit vier Generationen im Besitz der Familie ist, zu einem international führenden Unternehmen mit mehr als 13.500 Beschäftigten weltweit und einem Umsatz von 2,45 Milliarden Euro auf. Kirchhoff Automotive ist Entwicklungspartner der Automobilindustrie für komplexe Metall- und Hybridstrukturen für Rohkarosserie und Fahrwerk.

Die Kirchhoff Ecotec ist mit ihren Marken Faun, Zoeller, Hidro-MAK, Superior Pak und FARID führender Hersteller von Müllfahrzeugen, Kehrmaschinen und Liftersystemen. Der Bereich WITTE Tools ist führender Anbieter von Schraubwerkzeugen im Premiumsegment. Kirchhoff Mobility nimmt individuelle Automobilumrüstungen für mehr Mobilität vor.

Großes Verdienstkreuz mit Stern

Dr. Jochen F. Kirchhoff wurde ausgezeichnet mit dem Großen Verdienstkreuz mit Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen, dem Großen Ehrenzeichen des Österreichischen Verdienstordens und mit dem Orden des Marienland-Kreuzes der Republik Estland. Neben seiner unternehmerischen Tätigkeit war er in leitender Funktion Mitglied in wirtschaftlichen Gremien und Verbänden. Von 1983 bis 2004 wirkte er als Präsident der Landesvereinigung der Arbeitgeberverbände Nordrhein-Westfalen und von 1983 bis 1997 als Präsident des Verbands der Metall- und Elektro-Industrie Nordrhein-Westfalen, danach als Ehrenpräsident beider Verbände.