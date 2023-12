Cyberangriff auf Südwestfalen: Lösung dauert nun noch länger

Hagen/Siegen Nach der Cyberattacke müssen sich Kommunen und Bürger in Südwestfalen noch länger gedulden. So erklärt die SIT die Verzögerung.

Seit dem Hackerangriff auf den kommunalen Dienstleister Südwestfalen-IT (SIT), der die Kreise und Kommunen in Südwestfalen lahmgelegt hat, sind inzwischen fast sechs Wochen vergangen. Am Freitagmorgen teilte das Unternehmen mit Sitz in Siegen und Hemer nun mit, dass die betroffenen Kreise, Städte und Kommunen sowie die Bürger noch mehr Geduld benötigen.

„Bis die betroffenen Verwaltungen wieder regulär arbeiten können, wird es länger dauern als erwartet. Die Städte, Gemeinden und Kreise haben festgelegt, welche Fachanwendungen sie ganz besonders dringend benötigen. Die Südwestfalen-IT startet in der kommenden Woche mit Pilot-Tests für die Wiederinbetriebnahme der ersten drei Verfahren in einem Basisbetrieb. Die Tests der übrigen priorisierten Fachverfahren folgen bis Weihnachten“, heißt es in einer Pressemitteilung der SIT. Und weiter: „Die vollständige Wiederherstellung in den Kommunen wird sich allerdings stärker verzögern als erwartet. Die Ursachen dafür sind nochmals deutlich erhöhte Sicherheitsanforderungen und komplexe, ineinandergreifende IT-Systeme. Bürgerinnen und Bürger müssen daher mit eingeschränkten Dienstleistungen und längeren Wartezeiten rechnen.“

Kreise Olpe und Siegen-Wittgenstein besonders stark betroffen

Während der Hochsauerlandkreis, der Märkische Kreis und der Kreis Soest etwas weniger stark von den Auswirkungen des Hackerangriffs betroffen seien, müssen sich vor allem die Kreise Olpe und Siegen-Wittgenstein auf noch längere Wartezeiten einstellen. „Die Einrichtung des Basisbetriebs schreitet im Norden des Verbandsgebiets schneller voran als im Süden, der stärker vom Cyberangriff betroffen ist“, erklärte die SIT, „der Grund dafür ist, dass im Süden zusätzlich auch Basisinfrastruktur wie beispielsweise Endgeräte vom Cyberangriff betroffen waren.“

Die Südwestfalen-IT spricht von einem „der größten Angriffe auf die öffentliche Verwaltung, die es in Deutschland bisher gab“. Für die nun vermeldete Verzögerung gebe es mehrere Gründe. Bei der Bewältigung der Folgen des Cyberangriffs sei „die Komplexität der Wiederherstellung“ größer als nach den ersten fachlichen Einschätzungen erwartet. In den vergangenen zwei Wochen seien die Sicherheitsanforderungen noch einmal deutlich erhöht worden. Darüber hinaus gestalte sich der parallele Aufbau der ineinandergreifenden IT-Systeme viel komplizierter als ursprünglich angenommen. „Diese Faktoren zwingen zu besonderer Sorgfalt und einem schrittweisen Vorgehen – es gilt das Prinzip Sicherheit vor Geschwindigkeit“, so die SIT.

SIT-Verbandsvorsteher Theo Melcher, zugleich Landrat des Kreises Olpe, erklärte: „Die Südwestfalen-IT steht vor einer beispiellosen Herausforderung nach dem bisher größten Cyberangriff auf die öffentliche Verwaltung in Deutschland. Unsere höchste Priorität ist es, die Sicherheit und Funktionsfähigkeit unserer IT-Systeme wiederherzustellen, auch wenn dies heißt, dass wir unsere Zeitpläne anpassen müssen. Die Situation bedeutet für die Kommunen sowie für die Bürgerinnen und Bürger Einschränkungen. Es wird mit Hochdruck an Lösungen gearbeitet.“ Melcher bat alle Betroffenen um Geduld und Verständnis und erklärte: „Es wäre falsch, unrealistische Versprechungen zu machen.“

IT-Dienstleister nennt keinen Zeitplan

Weil die Probleme so komplex seien, kann die Südwestfalen-IT noch nicht sagen, wann die ersten Fachanwendungen wieder zuverlässig funktionieren. „Zeitpläne für jede einzelne Kommune sind daher erst schrittweise zu erwarten. Die Ursache dafür liegt ausdrücklich nicht bei den Kommunen – diese können erst Pläne vorlegen, wenn die Südwestfalen-IT ihnen die Voraussetzungen dafür schafft“, erklärte das Unternehmen.

Während des Basisbetriebs werde mit eingeschränkten Funktionen und längeren Bearbeitungszeiten für öffentliche Dienstleistungen zu rechnen sein. Die Bürgerinnen und Bürger seien angehalten, Behelfslösungen weiterhin zu nutzen, sofern sie für die entsprechenden Dienstleistungen eingerichtet wurden.

„Die Fachverfahren, mit denen in der kommenden Woche der Roll-Out des Basisbetriebs beginnen wird, umfassen die Bereiche Finanz- und Standesamtswesen. Zuvor konnte im Norden des Verbandsgebiets bereits mit dem Basisbetrieb für das Meldeauskunftssystem für Sicherheitsbehörden und im Sozialwesen begonnen werden“, so die SIT: „Bis Weihnachten sind die ersten Pilotbetriebe für den Basisbetrieb weiterer Fachfahren für Melde- und Kraftfahrzeugwesen sowie im Sozialbereich vorgesehen. Diese Fachverfahren bilden die Grundlage für eine ganze Reihe öffentlicher Dienstleistungen, darunter u.a. das Ausstellen von Ausweisen, Pässen und Führerscheinen, die Anmeldung von Geburten, Todesfällen und Hochzeiten, die Auszahlung von aktuell berechneten Sozialhilfeleistungen und Wohngeld, die KFZ-Zulassung sowie Dienste der Ausländerbehörden.“

