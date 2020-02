Die Mosaikschule in Lüdenscheid bleibt am Montag geschlossen. Ein Lehrer steht unter Verdacht, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben.

Lüdenscheid Coronavirus: Verdacht an Schule im Märkischen Kreis

Lüdenscheid. Ein Lehrer an einer Lüdenscheider Schule steht unter Verdacht, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben. Die Schule ist am Montag geschlossen.

Im Märkischen Kreis gibt es einen begründeten Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus . Ein Lehrer der Mosaikschule in Lüdenscheid wird derzeit untersucht. Das teilte der Märkische Kreis am Freitagnachmittag mit.

Demnach habe der Lehrer an einer Veranstaltung in Kreis Heinsberg teilgenommen, an der auch ein bestätigter Corona-Patient teilgenommen hatte. Der Lehrer zeige seit Freitag „Symptome, die auch auf den neuen SARS-CoV2-Virus hinweisen“, teilt der Märkische Kreis mit. Seit Mittwoch sei der Mann nicht mehr im Dienst gewesen. Der Kreis betont, dass der Verdacht bisher nicht bestätigt sei.

Corona-Verdacht in Lüdenscheid – Schule bleibt am Montag geschlossen

Die Elternschaft der Mosaikschule wurde über den Verdachtsfall informiert. Vorsorglich bleibt die Schule am Montag, 2. März, geschlossen.

Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe hat unter der Rufnummer 116117 eine Hotline zum Thema Coronavirus eingerichtet. Sie ist freitags von 15 bis 22 Uhr, samstags und sonntags von 8 bis 22 Uhr erreichbar.

Das Gesundheitstelefon des Märkischen Kreises ist unter der Nummer 02351/966-7272 zu den üblichen Geschäftszeiten erreichbar. Das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium hat darüber hinaus ein Bürgertelefon unter der Nummer 0211/8554774 geschaltet. Das Gesundheitsamt bittet darum, die Notrufnummern 112 und 110 nicht unnötig zu blockieren.