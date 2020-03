Coronavirus: Erster Fall im Kreis Soest bestätigt

Soest/Möhnesee. Ein Mann aus Möhnesee hat sich im Skiurlaub in Südtirol mit dem Coronavirus infiziert. Es ist der erste bestätigte Fall im Kreis Soest.

Erstmals ist das Coronavirus im Kreis Soest nachgewiesen worden. Wie der Kreis auf seiner Internetseite mitteilt, hat sich ein Mann aus Möhnesee, der in Südtirol im Skiurlaub war, mit dem Virus infiziert. Das Kreisgesundheitsamt hat am Dienstag, 10. März, das Laborergebnis des Tests erhalten.

Der Gesundheitszustand des Betroffenen sei gut, heißt es in der Mitteilung. Er befinde sich auf Anordnung des Kreisgesundheitsamtes in häuslicher Isolierung. Die Personen, die mit der betroffenen Person Kontakt hatten, seien bekannt und werden informiert. Eine direkte Kontaktperson, mit der er im Urlaub gewesen sein soll, wurde bereits getestet. Das Laborergebnis der Testung ist negativ ausgefallen, so der Kreis Soest.

Häusliche Quarantäne angeordnet

Trotzdem ordnete das Kreisgesundheitsamt häusliche Isolierung für 14 Tage an. Eine weitere Kontaktperson aus dem direkten Umfeld des Betroffenen sei bereits abgestrichen worden – das Testergebnis liegt noch nicht vor. Eine häusliche Isolierung sei auch hier angeordnet worden.

„Es ist jetzt wichtig, dass wir die Übertragungsketten identifizieren, unterbrechen und die Prozesse verlangsamen, um unsere Bürgerinnen und Bürger bestmöglich zu schützen“, betont Landrätin Eva Irrgang. „Jeder kann durch besonnenes Verhalten dazu beitragen, dass sich das Coronavirus nicht weiter ausbreitet“, appelliert Kreis-Gesundheitsdezernentin Maria Schulte-Kellinghaus.

Sie verweist einmal mehr auf die allgemeinen Hygieneregeln wie regelmäßiges gründliches Händewaschen und das Achten auf die Husten- und Nies-Etikette.