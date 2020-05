Corona: So dramatisch brechen Gästezahlen im Sauerland ein

Hagen/Sauerland. Die Gästezahlen sind im März im Sauerland, in Siegen-Wittgenstein und dem Ruhrgebiet eingebrochen. Und im April wird es noch schlimmer kommen.

Die Corona-Krise hat die Tourismuszahlen in der Region einbrechen lassen. Das belegen nun auch aktuelle Daten des Statistischen Landesamtes IT.NRW. Die zeigen die Situation im März im Vergleich zum Vorjahresmonat. Ein Monat also, in dem zumindest zu Beginn noch Tourismus möglich war. Noch dramatischer dürfte daher in einigen Wochen die April-Zahlen ausfallen.

NRW-weit war die Zahl der Übernachtungen mit knapp 2 Millionen um 54,2 Prozent niedriger als im März 2019. Die Gästezahl ging um 63,6 Prozent auf 721.000 zurück. Der Rückgang bei den Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland (256 000) lag bei 70,8 Prozent.

Ruhrgebiet noch härter betroffen als das Sauerland

Schaut man speziell aus unsere Region dann zeigt sich bei den Gästezahlen das folgende Bild: Im Sauerland wurden im März 55,7 Prozent weniger Gäste gezählt (absolut: 75.350) , in Siegen-Wittgenstein 58,9 Prozent (8730) und im Ruhrgebiet sogar 63,6 Prozent (116.215).

Schaut man auf die Zahl der Übernachtungen, dann verzeichnet die Region auch hier ein dickes Minus im Vergleich zum März 2019: Und zwar das Sauerland mit -49,5 Prozent, Siegerland-Wittgenstein mit -40,2 Prozent und das Ruhrgebiet mit -53,4 Prozent.

Blickt man auf das erste Quartal 2020, also von Januar bis März, dann sehen die Zahlen trotz des schon vor Corona schlechten Wintergeschäfts zumindest ein bisschen besser aus.

Auch dickes Minus im Vergleich der Quartale

Im ersten Quartal 2020 besuchten rund 4,1 Millionen Gäste die Beherbergungsbetriebe und Campingplätze in Nordrhein-Westfalen. Das waren 22,8 Prozent weniger Besucher als im ersten Vierteljahr des Vorjahres. Auch hier der genaue Blick auf die Region: Im Sauerland lag das Minus bei 20,9 Prozent, im Gebiet Siegerland-Wittgenstein bei minus 24,7 Prozent und im Ruhrgebiet bei minus 22,8 Prozent.

Die Zahl der Übernachtungen war NRW-weit mit 9,4 Millionen um 17,9 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor. Im Sauerland betrug das Minus im Quartalsvergleich 15,7 Prozent, im Gebiet Siegerland-Wittgenstein -18 Prozent und im Ruhrgebiet -16,6 Prozent.

Alle Angaben beziehen sich auf geöffnete Beherbergungsbetriebe, die im Berichtszeitraum mindestens zehn Gästebetten bzw. Stellplätze angeboten haben.