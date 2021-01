Corona-Rangliste: Inzidenzen in der Region unter 200

Hagen/Sauerland Herne hat den Inzidenz-Wert von 200 am Mittwoch unterschritten. Andernorts in der Region sind die Zahlen aber leicht gestiegen.

Die Sieben-Tages-Inzidenzen in den zwölf Landkreisen und kreisfreien Städten des Regierungsbezirks Arnsberg bleiben auch am Mittwoch hoch. Die Sieben-Tages-Inzidenz misst die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Nur in manchen Kreisen nimmt die Zahl an Neuinfektionen leicht ab, dazu gehört Herne, wo die Sieben-Tages-Inzidenz jetzt unter 200 liegt. In einigen Kreisen und Städten ist der Wert dagegen wieder gestiegen: Dazu gehören unter anderem Hamm, Dortmund und der Ennepe-Ruhr-Kreis.

Allerdings weist das Robert-Koch-Institut nach wie vor darauf hin, dass die Aussagekraft der Zahlen möglicherweise etwas eingeschränkt sei, denn über die Feiertage seien weniger Menschen bei Ärzten gewesen, es seien weniger Tests durchgeführt worden und nicht alle Behörden hätten Neuinfektionen gemeldet.

Weiterhin steigend ist die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. 37 neue Todesfälle haben die Gesundheitsämter am Mittwoch im Vergleich zum Vortag gemeldet. Insgesamt sind im Regierungsbezirk Arnsberg seit Beginn der Pandemie im März 1410 Corona-Tote zu beklagen.

Die Entwicklung in den einzelnen Städten und Landkreisen sieht so aus (die Rangliste basiert auf den Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI), Stand Mittwoch 13 Uhr):

1. Herne: 178,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen (92 Tote, 2 mehr als am Vortag)

2. Hamm: 144,0 (88 Tote)

3. Dortmund: 140,9 (172 Tote)

4. Ennepe-Ruhr-Kreis: 118,5 (168, +5)

5. Kreis Unna: 118,3 (226 Tote, +12)

6. Siegen-Wittgenstein: 109,4 (65 Tote, +1)

7. Olpe: 108,2 (95, +2)

8. Bochum: 108,0 (95 Tote, +5)

9. Hagen: 106,5 (121 Tote, +4)

10. Märkischer Kreis: 102,1 (136 Tote, +4)

11. Kreis Soest: 86,2 (75 Tote, +2)

12. Hochsauerlandkreis: 62,7 (77 Tote)