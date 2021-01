Corona-Rangliste der Kreise: Nun schon fast 1500 Tote

Wie hier in dem Labor in Lüdenscheid werden die Corona-Tests in der Region ausgewertet.

Hagen/Sauerland. Trügerisches Sinken der Sieben-Tages-Werte in der Region und die Experten-Prognose: Virus bleibt bis April sehr aktiv. Die Übersicht.

Die Zahlen machen deutlich, wie massiv die zweite Welle der Corona-Pandemie auch in der Region wütet: Allein in den vergangenen zehn Tagen sind 245 Menschen im Regierungsbezirk Arnsberg an dem Virus verstorben. Zum Vergleich: Das sind fast so viele Menschen, wie in den gesamten sieben Monaten der ersten Welle von März bis Anfang Oktober. Insgesamt sind nun 1478 Corona-Tote in den zwölf Landkreisen und Großstädten des Regierungsbezirks zu beklagen.

Dabei scheint sich durch die Einschränkungen des öffentlichen Lebens aber zumindest die Dynamik des Coronavirus abgeschwächt zu haben. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Sieben-Tages-Inzidenz, die die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche misst, in sieben der zwölf Kreise und Großstädte zurückgegangen. Im Durchschnitt lag die Sieben-Tages-Inzidenz im Regierungsbezirk Arnsberg zu Beginn des harten Lockdowns am 16. Dezember bei 173,6, am Neujahrstag waren dann nur noch 118,9 und aktuell sind es 113,6.

Virologe Kaiser mahnt Bürger zu Disziplin

Doch deren Aussagekraft ist beschränkt, wie auch Dr. Rolf Kaiser, der Leiter der molekularen Diagnostik am Institut für Virologie der Uniklinik Köln weiß: „Ich denke, wie werden in der kommenden Woche wieder zuverlässige Zahlen haben. Jetzt sind die Werte durch die Feiertage sicherlich verzerrt.“ Wenn man wieder verlässliche Werte habe, sehe man auch, ob die Lockdown-Maßnahmen gewirkt hätten und in welchen Bereichen es im Februar auch wieder zu Lockerungen kommen könne: „Etwa im Gastronomie- oder Kulturbereich sind in den vergangenen Monaten ja eigentlich sehr feine und detaillierte Hygienekonzepte entwickelt worden, die das möglich machen, wenn das gesamte Infektionsgeschehen sich verbessert hat.“

Entscheidend bleibe aber der private Bereich, wo sich durch Begegnungen die Kontakte oft nicht nachvollziehen ließen, so der Virologe: „Hier soll es keine Kontrollen in den Wohnungen geben. Wir sind ja kein Polizeistaat. Aber umso mehr kommt es darauf an, dass die Bürger diszipliniert sind und sich an Kontaktbeschränkungen halten. Und jetzt nicht nach Lücken und Schlupflöchern suchen in den Regelungen.“ Es sei auch falsch zu denken, dass die Maßnahmen nach Gutdünken getroffen würden. Alle Zahlen zu der Entwicklung seien transparent und für jeden Bürger ersichtlich.

Coronavirus wird bis in den April hinein sehr aktiv sein​

Das Fazit von Virologe Dr. Rolf Kaiser: „Es gibt keine Gesetzmäßigkeit, dass die Zahlen im Februar wieder hochgehen müssen nach dem möglichen Ende des Lockdowns. Aber es liegt sehr an unserem Verhalten und der Verantwortung für uns, aber auch für unsere Mitmenschen.“ Zumal noch anstrengende Wochen vor uns liegen, wie der Experte weiß: „Man muss sagen, dass das jetzt die Jahreszeit der Viren ist. Und von den Corona-Viren wissen wir, dass sie sich auch bis in den April hinein weiter in großem Maße verbreiten – anders als die normale Influenza. Da lässt die Virenverbreitung der Erfahrung nach schon früher nach.“

Die Bilanz in der Region

Aber wie sieht die Situation in der Region genau aus? Wie entwickelt sich die Corona-Dynamik? Die wöchentliche Rangliste der Kreise und Großstädte der Region zeigt dies. Die Kernaussagen der Wochenbilanz:

- Die Zahl der Corona-Toten ist in allen zwölf Landkreisen und Großstädten des Regierungsbezirks Arnsberg seit dem Jahreswechsel (30. Dezember) erneut angestiegen – insbesondere im Ennepe-Ruhr-Kreis.

- Die Zahl der Corona-Patienten auf den Intensivstationen ist relativ stabil geblieben, allerdings auf hohem Niveau.

- Die Sieben-Tages-Inzidenz, die die Quote der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche misst, ist in sieben von zwölf Kreisen und Großstädten seit dem 1. Januar gesunken, derzeit gilt kein Gebiet als Hotspot mit einer Inzidenz, die über 200 liegt.

Die Corona-Rangliste

Schaut man auf den Regierungsbezirk Arnsberg, führt Herne weiter die Rangliste an. Sie basiert auf den Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI), Stand Freitag 0 Uhr.

1. ( Rang 1. zum Jahreswechsel ) Herne: 159,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen (96 Tote, 25 mehr als zum Jahreswechsel)

2. (7.) Märkischer Kreis: 137,7 (142, +25)

3. (2.) Hamm: 136,7 (102 Tote, +25)

4. (3.) Dortmund: 131,1 (177, +15)

5 . (6.) Olpe: 128,4 (99, +12)

6. ( 10). Hagen: 127,2 (123 Tote, + 13 )

7. (5.) Bochum: 122,0 (99 , +19)

8. (9.) Siegen-Wittgenstein: 118,1 (68 Tote, +11)

9. (4.) Ennepe-Ruhr-Kreis: 113,2 (177, +38)

10. (9.) Kreis Unna: 112,3 (235, +35)

11. (12.) Hochsauerlandkreis: 85,1 (77, +5)

12. (8.) Kreis Soest: 81,8 (83, +22)

Die Verstorbenen-Zahlen

Im Regierungsbezirk Arnsberg sind seit März 1478 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Anfang Oktober lag die Gesamtzahl noch bei 290. Binnen drei Monaten sind also 1188 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Regierungsbezirk Arnsberg gestorben.

Die Intensivstationen

205 Covid-Patienten (davon 111 beatmet) werden aktuell im Regierungsbezirk auf Intensivstationen behandelt – damit bleibt die Zahl der Covid-Intensivpatienten relativ stabil, allerdings steigt die Quote der Patienten, die beatmet werden müssen.

Die Zahl der freien Intensivbetten ist weiter gering: 208 von aktuell insgesamt 1369 aktuell zur Verfügung stehenden Intensivbetten in der Region sind noch frei – zum Jahreswechsel waren noch 18 freie Betten mehr gemeldet. Das Intensivbettenregister zeigt im Detail diese Werte:

1. Herne: 25,3, der Intensivbetten mit 11 Corona-Patienten belegt.

2. Kreis Unna: 23,0 %, 26

3. Hamm: 22,7 %, 15

4. Märkischer Kreis: 20,63 %, 26

5. Bochum: 18,6 %, 32

6. Kreis Olpe: 16,1 %, 5

7. Kreis Soest: 15,5 %, 11

8. Hagen: 14,7 %, 10

9. Hochsauerland: 13,3 %, 16

10. Ennepe-Ruhr: 9,6 %, 13

11. Dortmund: 8,9 %, 25

12. Kreis Siegen-Wittgenstein: 7,6 %, 9