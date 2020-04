Corona: Polizei erklärt, worauf Osterhasen achten müssen

Märkischer Kreis. Kinder sind in Sorge, ob der Osterhase auch in Zeiten von Corona kommt. Die Polizei gibt Entwarnung: Meister Lampe wird trotzdem Eier verstecken.

Viele Kinder fragen sich: Kommt der Osterhase trotz Corona ? Kein Kindergarten oder nur Notgruppe, keine Besuche bei Opa und Opa, Spielplätze gesperrt, Klopapier rationiert… Da merken auch die Jüngsten, dass hier etwas anders läuft als sonst.

Ihre Sorge in Bezug auf Ostern liegt auf der Hand, findet die Kreispolizeibehörde des Märkischen Kreises: „Nach eingehender Prüfung müssen wir feststellen: Der Osterhase kommt in den diversen Papieren und Erlassen gar nicht vor. Dennoch können wir nach jetzigem Stand der Lage (1. April) beruhigen.“ In einer Pressemitteilung gehen die Beamten die „einzelnen Problemfelder“ durch:

1. Bisher ist kein Fall bekannt, in dem der Corona-Virus auf Hasen übergegriffen hat.

2. Die Lieferung von Speisen und Getränken außer Haus bleibt erlaubt. Weil der Osterhase seine Gaben meist heimlich versteckt, käme ja auch kein Kontakt zustande.

3. Der Osterhase hoppelt meist allein. Und selbst wenn er mal einen Praktikanten dabei hat: Gruppen von zwei Personen sind auch in der Öffentlichkeit erlaubt. Natürlich halten die Osterboten mindestens 1,50 Meter Abstand. Wohnen die Begleiter im selben Bau oder Stall, wäre es ohnehin egal.

4. Selbst wenn sich ein weiteres Langohr anschließen würde: Bei berufsbedingten Gründen gelten andere Regeln.

5. Weil er in einer der kritischen Infrastrukturen (Sektor Ernährung oder Transport/Verkehr) arbeitet, könnte er sogar seine Kinder in einer Notgruppe unterbringen.

6. Dennoch rechnet Meister Lampe mit Lieferengpässen. Es gibt nämlich tierische Konkurrenz: Hamster! Die leeren Mehl- und Hefe-Regale deuten auf einen bevorstehenden Back-Wahn hin. Und was braucht der Bäcker sonst noch? ... Da der Osterhase frische Eier bemalen muss, kann er sie schlecht horten. Es könnte sein, dass er in dem einen oder anderen Fall auf künstliche Produkte ausweichen muss - trotz der nötigen, aufwändigen Verpackung des runden Naschwerks.

7. Weil der Osterhase mit Lebensmitteln umgeht, weiß er natürlich, wie überlebenswichtig Pfotenwaschen ist.

8. Weitere Schwierigkeiten bestehen, weil kurzfristige Lagermöglichkeiten und Verstecke auf Spielplätzen etc. wegfallen.

9. Kinder sollten beim Eier-Suchen auf die Hilfe von Opa oder Oma verzichten. Die gemeinsame Suche mit Freunden oder anderen Familien in der Öffentlichkeit ist verboten. Das wäre eine „Ansammlung in der Öffentlichkeit“. Also: Lieber allein los ziehen - mit den Eltern im Rücken - an die frische Luft. Frische Luft ist wichtig.

10. Aber bitte kein Eier-Picknick im Wald oder auf der nächsten Wiese veranstalten. Das ist, genauso wie Grillen, im öffentlichen Raum verboten. Auf der eigenen Terrasse oder im eigenen Garten bleibt es erlaubt.

Bastelvorlage für eine Polizei-Mütze

Damit das Warten auf den Osterhasen nicht so schwer fällt, stellt die Kreispolizeibehörde des Märkischen Kreises eine Bastelvorlage für eine Polizei-Dienstmütze als pdf-Datei bereit. Sie schreibt dazu: „Einfach auf DIN-A-4 ausdrucken, mit der Schere ausschneiden und ein Gummiband dranstecken - fertig für den Einsatz!“