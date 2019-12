BGH zu Falschparken: Fahrzeughalter muss immer haften

Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe macht Parksündern auf Privatparkplätzen das Leben schwerer. Der Halter eines nicht ordnungsgemäß geparkten Fahrzeuges kann sich nach Auffassung der BGH-Richter nicht mit dem Hinweis aus der Verantwortung stehlen, er sei den Wagen nicht gefahren.

Der XII. Zivilsenat verwies in einem am Mittwoch Vormittag verkündeten Urteil die Klage eines privaten Parkplatzbetreibers aus Wickede (Kreis Soest) zurück an das Landgericht Arnsberg. Die Firma hatte einer Frau aus Arnsberg-Hüsten drei Knöllchen über insgesamt 75 Euro geschickt, weil ihr Wagen auf den Abstellflächen des Karolinen-Hospitals die zulässige Parkdauer überschritten bzw. auf Mitarbeiter-Parkplätzen gestanden hatte.

Strafe fürs Falschparken summiert sich inzwischen auf 215 Euro

Den Zahlungsaufforderungen, inklusive Mahngebühren mittlerweile fast 215 Euro, war die Frau nicht nachgekommen. Begründung: Sie sei den Wagen nicht gefahren, habe daher das Hinweisschild des Betreibers mit den Nutzungsbedingungen nicht gelesen – also sei sie auch keinen Vertrag mit diesem eingegangen. Im Gegensatz zu öffentlichen Parkplätzen dürfe auf privaten Abstellflächen nicht der Halter für Verstöße haftbar gemacht werden. Nur der Fahrer. Dessen Namen wollte sie nicht nennen: Aus ihrer Sicht müsse der private Dienstleister nachweisen, wer am Steuer des falsch geparkten Fahrzeuges gesessen habe. Bei der juristischen Auseinandersetzung steht der Ehemann der Arnsbergerin – ein ehemaliger Richter – tatkräftig an ihrer Seite.

Das Landgericht Arnsberg war der Sichtweise der Pkw-Halterin in der Vorinstanz gefolgt. Der BGH hob das Urteil am Mittwoch auf und beauftragte das Arnsberger Gericht, die Halterin nach dem Namen des Fahrers im Fall der Parkverstöße zu befragen. Nach Auffassung der BGH-Richter muss der Halter einem privaten Parkraumbetreiber Auskunft über den Fahrer erteilen – ansonsten sei der Halter verpflichtet, Park-Knöllchen zu begleichen.

Immer öfter werden auf Privatparkplätzen Knöllchen verteilt

Um ihr Gelände vor Dauerparkern zu schützen, beauftragen immer häufiger im Bundesgebiet Krankenhäuser, Ärztehäuser, Supermärkte oder auch die Deutsche Bahn private Parkraumbewirtschafter. Von der Rechtslage her ist bei einem Strafzettel auf einem Privatparkplatz kein Bußgeld, sondern eine Vertragsstrafe fällig.