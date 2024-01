Bauernproteste: Warum am Sonntag Bergkuppen leuchten werden

Hagen Die Proteste der Landwirte gehen weiter. Am Sonntag wird es in ganz Südwestfalen eine ganz besondere Aktion geben. Die Hintergründe.

Im Hochsauerland, im Kreis Olpe, im Märkischen Kreis und in Siegen-Wittgenstein sollen am Sonntag Bergkuppen erleuchten - eine weitere Aktion im Rahmen der Proteste der Landwirte. Konkret werden am Sonntag, 14. Januar, von 19 bis etwa 22 Uhr auf vielen Höhenzügen in Südwestfalen Traktoren und Fahrzeuge mit weithin blinkenden Warnlichtern zu sehen sein.

Die Landwirte, so der Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverein (WLV), wollten so die am vergangenen Montag mit der großen Kundgebung in Meschede gestartete Protestwoche abschließen. Und man wolle den Kollegen, die sich in der Nacht zu Montag auf den Weg zur großen Demonstration in Berlin aufmachten, ein Licht mit auf den Weg geben und Solidarität zeigen, wie der Hochsauerland-Kreisverbandsvorsitzende Wilhelm Kühn sagt. Das Vorhaben sei mit den Kreispolizeibehörden abgestimmt worden.

Kühn betont ausdrücklich, dass am Sonntag weder Korsos stattfinden noch Straßen blockiert werden. Stattdessen würden sich örtliche Landwirte individuell absprechen und in Kleingruppen zu weithin sichtbaren Plätzen rund um ihre Dörfer und Städte aufbrechen: „Uns ist es wichtig, die überwiegend positive Einstellung der Bevölkerung weiter zu erhalten. Es ist schön zu sehen, wie breit die Unterstützung für unsere Maßnahmen ist und wie viele andere Betriebe aus dem Mittelstand sich unseren Protesten angeschlossen haben. Die derzeitige Situation geht uns alle an“, so Kühn.

Neben der regional übergreifenden Lichter-Aktion am Sonntagabend werden am Wochenende in vielen Orten zahlreiche weitere Proteste, Korsos und Mahnwachen stattfinden. So veranstalten Landwirte aus den Ortsverbänden Hallenberg/Medebach und Winterberg am Samstagnachmittag einen Konvoi zwischen Hallenberg und Züschen. Beim anschließenden Mahnfeuer hoffen sie darauf, mit vielen Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt zu kommen. In Breckerfeld standen Landwirte am Freitagnachmittag mit ihren Maschinen für Fotos und Gespräche auf dem Marktplatz. In Lüdescheid war eine weitere Traktorendemo angekündigt.

Für Montagmorgen hat der WLV seine Mitglieder dazu aufgerufen, sich ab 6 Uhr mit blinkenden Rundumleuchten auf Wiesen entlang von vielbefahrenen Straßen zu stellen, um so ein „Alarmzeichen nach Berlin“ zu senden. Die Proteste könnten je nach Ausgang der Entscheidungen in Berlin auch nach der eigentlichen Aktionswoche weitergehen, kündigt Wilhelm Kühn an: „Wir Bauern sind gut vernetzte Macher und können in kurzer Zeit viel auf die Beine stellen.“

